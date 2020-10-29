Son dakika haberi: Koronavirüste çarpıcı araştırma sonucu: Sosyal mesafe Kovid-19'u engelliyor!
Koronavirüs salgını tüm dünyada hızla yayılmaya, vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ediyor. ABD'de yapılan bir araştırma ise salgında sosyal mesafenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtladı.
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Koronavirüs salgını dünyanın dört bir yanında yayılmaya devam ediyor.
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Başta Avrupa olmak üzere tüm ülkelerde vaka sayılarında korkutan artışlar görülürken yaklaşan kış mevsimiyle ikinci dalga paniği büyüyor.
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Dünya genelinde koronavirüs vakalarında sayı 44 milyonu aşarken virüs yüzünden hayatını kaybedenler de 1 milyon 200 bin kişiye yaklaştı.
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Salgının önüne geçmek için aşı ve ilaç çalışmaları devam ederken koronavirüsün yayılmasını engellemek için elimizdeki en büyük silahlar hala maske kullanmak ve sosyal mesafe kuralına uymak.
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SOSYAL MESAFENİN ETKİSİ BİR KEZ DAHA KANITLANDI
ABD'dek yapılan yeni bir araştırma, sosyal mesafenin Kovid-19'u engellediğini doğruladı.
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ABD'de yapılan bir araştırmada, Kovid-19 salgınının baş gösterdiği mart ayında, sosyal mesafe kuralının bir hafta önce uygulamaya girmiş olması durumunda, mayıs ayı sonunda New York şehrindeki vaka sayısını yüzde 80 azaltabileceği sonucuna varıldı.
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Wisconsin Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada sosyal mesafe kuralıyla ilgili çok çarpıcı sonuçlar alındı.
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Araştırma sonucunda ''Sosyal mesafe kuralı New York metropolitan bölgesinde bir hafta önce başlamış olsaydı, mayıs sonundaki vaka rakamları 203 bin 261 yerine 41 bin 366'da kalabilirdi. Aksine bir hafta daha geç başlasaydı 7 kat artarak 1,4 milyona çıkabilirdi.'' ifadelerine yer verildi.
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Araştırma sonuçları, salgının hızla yükseldiği dönemde bazı eyaletlerde, okulların ve işletmelerin kapatılması, kalabalık toplantılara izin verilmemesi ve evde kalma emirleri gibi sıkı uygulanan kısıtlamaların neticesine dair fikir verdi.
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Sosyal mesafenin nasıl uygulandığını cep telefonu sinyalleri aracılığıyla takip ettiklerini belirten araştırma ekibi, ABD'de en yoğun kentlerden New York ile daha az yoğunluktaki Wisconsin eyaletindeki iki bölgeyi karşılaştırarak Kovid-19 tedbirlerinin yayılmayı önlemedeki etkisi konusunda sağlıklı bir sonuca vardıklarını belirtti.
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'SALGININ KADERİ BİZİM ELİMİZDE'
Wisconsin Üniversitesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği Profesörü Oğuzhan Alagöz, konuyla ilgili çarpıcı sözler sarf etti.
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Alagöz "Nüfus yoğunluğunuzun yüksek olduğu, çok fazla hareketin olduğu yerlerde, sosyal mesafenin etkisi diğer yerlere kıyasla önemli ölçüde daha büyüktür. Uygulama modelimiz aslında bize bir bölgeden diğerine ne kadar fark göreceğimize dair bu nicel tahmini söyleyebilir." dedi.
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Araştırmanın baş yazarı Alagöz, "Bu salgının kaderi bizim elimizde, bir topluluk olarak nasıl tepki verdiğimize, nasıl davrandığımıza bağlı." değerlendirmesini yaptı.
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DSÖ UYARDI: AVRUPA'DA ÖLÜMLER HIZLA ARTIYOR
Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa'da koronavirüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının hızla arttığı uyarısında bulundu.
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BBC'ye konuşan WHO Sözcüsü Dr. Margaret Harris, kıtada günlük Covid ölümlerinin geçen haftaya kıyasla yaklaşık yüzde 40 arttığını söyledi.
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Dr. Margaret Harris can kayıplarının çoğunun görüldüğü Fransa, İspanya, İngiltere, Hollanda ve Rusya'da ölüm oranlarının üçte bir arttığını söyledi.
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Harris, "Hastanelerin acil servislerinin çok hasta insanlara dolmaya başlaması kaygı yaratıyor" dedi.
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WALL STREET JOURNAL: fRANSA YENİ MERKEZ ÜSSÜ OLDU
Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, "Fransa'yı Avrupa'da koronavirüs salgının merkez üssü" olarak tanımladı.
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WSJ ismini vermediği bir cumhurbaşkanı yardımcısına dayanarak hükümetin, ülkenin pek çok yerinde sokağa çıkma yasaklarını daha erken saatte başlatmayı ve hafta sonları Paris gibi bulaşma oranının yoğun olduğu bölgelerde bireylerin hareketlerini ciddi bir şekilde kısıtlayacak önlemler almayı düşündüğünü yazdı.
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Fransız hükümetine pandemiyle mücadele konusunda tavsiyelerde bulunan bilim kurulu başkanı doktor ve immünoloji uzmanı Jean-François Delfraissy, bu hafta Fransa'daki yeni günlük vaka sayılarının gerçekte muhtemelen 100.000'e yakın olduğunu ve artmaya devam edecek gibi göründüğünü söyledi.
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İKİNCİ DALGA İLKİNDEN KÖTÜ OLACAK!
Dr. Delfraissy, "İkinci dalga birincisinden daha kötü olabilir" dedi.
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Bahar aylarında ülke çapında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının etkisiyle azalan vaka sayıları Fransa'nın yanı sıra Avrupa'nın geri kalanında da ciddi bir artış gösteriyor.
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Kıtada hükümetlerin ekonomik kayba yol açacak bu tür kısıtlamaları yeniden ilan etmekte tereddüt ettikleri ancak hastane ve yoğun bakım ünitelerinin hızla arttığı bildiriliyor.