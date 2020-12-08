Son dakika haberi: Koronavirüste Anadolu hâlâ alarm veriyor... İlk veriler geldi
Son dakika haberi... Vaka sayıları yüksek, dün can kaybı ilk kez 200’ü aştı. Anadolu illeri hâlâ alarm veriyor. Alınan önlemlerin ilk olumlu işaretleri ise büyükşehirlerden geldi. Tedbirlerin ne kadar önemli olduğu bir haftada anlaşıldı. Hükümette yapılan toplantılara göre başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerdeki vakalarda gerileme yaşandı.
Hükümette yapılan değerlendirmelere göre, yeni kararların gerçek sonuçları bir hafta sonra görülmeye başlanacak. Ancak buna rağmen son birkaç gün içerisinde İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde gerileme eğiliminin başladığı bilgisi verildi.
2
Abone Ol
Bu düşüşte en önemli etkenin kafeterya, lokanta ve kahvehanelerin kapatılması olduğu değerlendiriliyor. Büyükşehirlerde vaka sayısında kısmen gerileme yaşanırken, en büyük ölçü olarak yoğun bakıma erişim süresi alınıyor.
3
Abone Ol
YOĞUN BAKIM SÜRESİ DÜŞTÜ
Verilen bilgiye göre geçtiğimiz haftalarda, durumu acil olan bir hastanın yoğun bakıma alınma için bekleme süresi 60-70 saate çıkmıştı.
4
Abone Ol
Son hafta bunun 20 saate düştüğü bildirildi. Bunun daha da gerilemesi gerekiyor. Ancak Anadolu kentlerindeki vaka sayısında gerileme için biraz daha beklemek gerekecek.
5
Abone Ol
ANADOLU’DA ARTIŞ SÜRÜYOR
Halen çok sayıda ilin artış eğiliminin devam ettiği, bunun sonuçlarının 10-15 gün içerisinde alınmaya başlanacağı belirtiliyor. Toplam vaka sayısının 30 bin bandında kalmasının da Anadolu illerindeki artıştan kaynaklandığı ifade ediliyor.
6
Abone Ol
Toplam vaka sayısının 30 bin bandında kalmasının da Anadolu illerindeki artıştan kaynaklandığı ifade ediliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın artış açıkladığı taşra illerini bu kapsamda değerlendirmek gerektiği belirtildi.
7
Abone Ol
Anadolu illerindeki artış eğiliminin, bu illerde küçük mekanlarda yaşamaya yeni geçilmesi ve toplumsal bağışıklığın büyük kentlerden daha düşük olmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor. Yapılan hesaplamalara göre, önce Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon gibi büyük illerdeki vaka sayısında gerileme görülecek.
8
Abone Ol
Yapılan hesaplamalara göre, önce Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon gibi büyük illerdeki vaka sayısında gerileme görülecek.
9
Abone Ol
OCAKTA 20 BİN OLMALI
Ocak ayında toplumsal bağışıklığın ulaşacağı rakam, önlemler ve aşı uygulamalarının başlamasıyla birlikte vakalar gerileyecek. Ocakta, vaka sayısının en az 20 bine gerilemesi, şubatta 10 binleri görmesi gerektiği belirtiliyor.
10
Abone Ol
Öte yandan yeni kararlar alınırken birden fazla başlıkta değerlendirme yapıldığı, bu aşamada önlemlerin bunlarla sınırlı kalmasının doğru olduğu görüşüne varıldığı öğrenildi.
11
Abone Ol
İSTANBUL'DA YÜZDE 25 DÜŞÜŞ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cumartesi günü attığı tweet’te İstanbul’daki vakalarda düşüşe dikkat çekmişti.
12
Abone Ol
Koca, “Her hafta olduğu gibi, il sağlık yöneticilerimiz ve başhekimlerimizle İstanbul’u değerlendirdik. Son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında yüzde 25 düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım yükü devam ediyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim” demişti.
13
Abone Ol
KARANTİNA 10 GÜNE İNDİ
Sağlık Bakanlığı yakın temaslıların 14 gün olan karantina süresinin 10 güne indiğini açıkladı.
Bakanlığın açıklamasında, “Yakın temaslılar 10 gün boyunca karantinada kalır. Karantina süresince semptom gelişmeyenlerin karantinası, PCR yapılmaksızın, 10. günün sonunda biter. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler” denildi.
14
Abone Ol
ECZACILAR TEMASLI SAYILMAYACAK
İlaç hizmetinin kesintiye uğramaması için, her gün onlarca COVID-19 hastasına hizmet veren eczacılar da artık temaslı sayılmayacak.
15
Abone Ol
203 kişi vefat etti 32 bin 137 yeni vaka
TÜRKİYE’de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 203kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 15 bin 103oldu. Yeni vaka sayısı ise 32 bin 137 olarak tespit edildi.