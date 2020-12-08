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Hürriyet
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Haber Giriş: 08 Aralık 2020 - 07:02 | 

Son dakika haberi: Koronavirüste Anadolu hâlâ alarm veriyor... İlk veriler geldi

Son dakika haberi... Vaka sayıları yüksek, dün can kaybı ilk kez 200’ü aştı. Anadolu illeri hâlâ alarm veriyor. Alınan önlemlerin ilk olumlu işaretleri ise büyükşehirlerden geldi. Tedbirlerin ne kadar önemli olduğu bir haftada anlaşıldı. Hükümette yapılan toplantılara göre başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerdeki vakalarda gerileme yaşandı.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Hükümette yapılan değerlendirmelere göre, yeni kararların gerçek sonuçları bir hafta sonra görülmeye başlanacak. Ancak buna rağmen son birkaç gün içerisinde İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde gerileme eğiliminin başladığı bilgisi verildi.

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Bu düşüşte en önemli etkenin kafeterya, lokanta ve kahvehanelerin kapatılması olduğu değerlendiriliyor. Büyükşehirlerde vaka sayısında kısmen gerileme yaşanırken, en büyük ölçü olarak yoğun bakıma erişim süresi alınıyor.

3YOĞUN BAKIM SÜRESİ DÜŞTÜ
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YOĞUN BAKIM SÜRESİ DÜŞTÜ

Verilen bilgiye göre geçtiğimiz haftalarda, durumu acil olan bir hastanın yoğun bakıma alınma için bekleme süresi 60-70 saate çıkmıştı.

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Son hafta bunun 20 saate düştüğü bildirildi. Bunun daha da gerilemesi gerekiyor. Ancak Anadolu kentlerindeki vaka sayısında gerileme için biraz daha beklemek gerekecek.

5ANADOLU’DA ARTIŞ SÜRÜYOR
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ANADOLU’DA ARTIŞ SÜRÜYOR

Halen çok sayıda ilin artış eğiliminin devam ettiği, bunun sonuçlarının 10-15 gün içerisinde alınmaya başlanacağı belirtiliyor. Toplam vaka sayısının 30 bin bandında kalmasının da Anadolu illerindeki artıştan kaynaklandığı ifade ediliyor.

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Toplam vaka sayısının 30 bin bandında kalmasının da Anadolu illerindeki artıştan kaynaklandığı ifade ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın artış açıkladığı taşra illerini bu kapsamda değerlendirmek gerektiği belirtildi.

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Anadolu illerindeki artış eğiliminin, bu illerde küçük mekanlarda yaşamaya yeni geçilmesi ve toplumsal bağışıklığın büyük kentlerden daha düşük olmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor. Yapılan hesaplamalara göre, önce Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon gibi büyük illerdeki vaka sayısında gerileme görülecek.

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Yapılan hesaplamalara göre, önce Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon gibi büyük illerdeki vaka sayısında gerileme görülecek.

9OCAKTA 20 BİN OLMALI
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OCAKTA 20 BİN OLMALI

Ocak ayında toplumsal bağışıklığın ulaşacağı rakam, önlemler ve aşı uygulamalarının başlamasıyla birlikte vakalar gerileyecek. Ocakta, vaka sayısının en az 20 bine gerilemesi, şubatta 10 binleri görmesi gerektiği belirtiliyor.

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Öte yandan yeni kararlar alınırken birden fazla başlıkta değerlendirme yapıldığı, bu aşamada önlemlerin bunlarla sınırlı kalmasının doğru olduğu görüşüne varıldığı öğrenildi.

11İSTANBULDA YÜZDE 25 DÜŞÜŞ
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İSTANBUL'DA YÜZDE 25 DÜŞÜŞ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cumartesi günü attığı tweet’te İstanbul’daki vakalarda düşüşe dikkat çekmişti.

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Koca, “Her hafta olduğu gibi, il sağlık yöneticilerimiz ve başhekimlerimizle İstanbul’u değerlendirdik. Son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında yüzde 25 düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım yükü devam ediyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim” demişti.

13KARANTİNA 10 GÜNE İNDİ
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KARANTİNA 10 GÜNE İNDİ

Sağlık Bakanlığı yakın temaslıların 14 gün olan karantina süresinin 10 güne indiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, “Yakın temaslılar 10 gün boyunca karantinada kalır. Karantina süresince semptom gelişmeyenlerin karantinası, PCR yapılmaksızın, 10. günün sonunda biter. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler” denildi.

14ECZACILAR TEMASLI SAYILMAYACAK
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ECZACILAR TEMASLI SAYILMAYACAK

İlaç hizmetinin kesintiye uğramaması için, her gün onlarca COVID-19 hastasına hizmet veren eczacılar da artık temaslı sayılmayacak.

15203 kişi vefat etti 32 bin 137 yeni vaka
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203 kişi vefat etti 32 bin 137 yeni vaka

TÜRKİYE’de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 203kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 15 bin 103oldu. Yeni vaka sayısı ise 32 bin 137 olarak tespit edildi.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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