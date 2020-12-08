Gündem Haber Giriş: 08 Aralık 2020 - 07:02 | 08 Aralık 2020 - 07:20

Son dakika haberi: Koronavirüste Anadolu hâlâ alarm veriyor... İlk veriler geldi

Son dakika haberi... Vaka sayıları yüksek, dün can kaybı ilk kez 200’ü aştı. Anadolu illeri hâlâ alarm veriyor. Alınan önlemlerin ilk olumlu işaretleri ise büyükşehirlerden geldi. Tedbirlerin ne kadar önemli olduğu bir haftada anlaşıldı. Hükümette yapılan toplantılara göre başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerdeki vakalarda gerileme yaşandı.