Son dakika haberi... Koronavirüse yakalanan sunucu İkbal Gürpınar yaşadığı zor günleri anlattı: Annemin cenazesine bile gidemedim
Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandığı duyurulan daha sonrasında annesi, babası ve eniştesini de koronavirüsten kaybeden, yoğun bakımda yatan ünlü sunucu İkbal Gürpınar normal odaya alındı ve sosyal medyadan hastalığı ile ilgili açıklamalarında bulundu.
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İkbal Gürpınar sağlık durumu hakkında yaşadıklarını anlatırken "Çektiğim acıları bilseniz adım atmazdınız dışarıya." ifadelerini kullandı. Hastalık sürecini detaylı olarak anlatan ünlü sunucu, koronavirüsü hastalığını çok ağır geçirdiğini ve annesinin cenazesine bile gidemediğini sözlerine ekledi.
''Size anlatacak o kadar çok şey birikti ki. Şükürler olsun Rabbime kitap okumaya başlayabildim bugün. Hayat ne kadar kıymetli ve ne kadar da boş. Hasta yatağınızda anneniz ölüyor, cenazesine bile katılamıyorsunuz.
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"NEFES ALMAK NE BÜYÜK NİMET"
Nefes almak ne büyük bir nimet. Bir bardak çay ve pilav, sağımdan soluma dönebilmek. Konuşmak yasak hala, ciğerlerimi yormamak için. Yoğun bakımda o hummalı çalışmayı, o fedakarlığı gördüm ya. Ömrümün geri kalanını Doktor ve hemşirelerimiz için dua ederek geçireceğim inşallah.
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Yoğun bakım hemşiresi bulmak çok zorlaşmış. Lütfen evlatlarınızı yönlendirin. Sayın Bakanım (Fahrettin Koca) size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Olağanüstü bir organizasyon bu. Canla başla çalışıyor herkes. Allah devletimizi daim kılsın.
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"HANGİ BİRİNİ ANLATAYIM?"
Sizden ricam yoğun bakım hemşirelerinin durumlarını düzeltmeniz. İnanın evladımız yapmaz onların bize fedakarlıklarını. Yanımdaki hasta sürekli kolunu oynattığı için kan ter içinde yeni damar arayışları, altımızı tiksinmeden temizlemeleri. Hangi birini anlatayım?
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"DAYANILACAK GİBİ DEĞİL"
Taburcu olunca yayın yapar uzun uzun anlatırım inşallah. Lütfen mecbur olmadıkça sokağa çıkmayın. Çift maske ve eldiven, mesafe!
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Çektiğim acıları bilseniz adım atmazdınız dışarıya. İnanın öyle bir an geliyor ki ölümü istiyorsunuz, dayanılacak gibi değil.'