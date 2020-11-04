Son dakika haberi.. Koronavirüse yakalanan Irmak Ünal'dan haber var
Son dakika haberi.. Koronavirüse yakalanan oyuncu Irmak Ünal'dan güzel haber geldi. Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla durumunun iyiye gittiğini duyurdu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, ünlü isimleri de yoğun şekilde etkiliyor. Son olarak Cihan Ünal'ın oyuncu kızı Irmak Ünal, instagram hesabından virüse yakalandığını duyurmuştu.
"İyileşme sürecim devam ediyor. Ateşim düştü... Doktorlarım, hemşirelerim ve tüm sağlık çalışanlarını Allah başımızdan eksik etmesin."
BÜTÜN YAZI DİKKATLİ GEÇİRDİM
"Sizlere yararlı olabileceğini düşündüğüm tecrübelerimi sizlerle paylamak istiyorum. Umarım şifa olur, yararlı olur..."
"Bütün yazı çok dikkatli geçirdim, Bodrum’da tam bir izolasyon temposunda yaşadım."
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