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Hürriyet
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Dünya
AA
Haber Giriş: 13 Ekim 2020 - 09:46 | 

Son dakika haberi: Koronavirüse özel astronot kaskı üretildi!

Koronavirüs salgını tüm dünyada yayılmaya devam ederken hastalığa yakalanmamak için en büyük silahlarımızdan biri kuşkusuz yüz maskeleri. Kolombiyalı mühendislerin ürettiği astronot kaskına benzeyen yeni ürün dünyada büyük ilgi gördü.

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Koronavirüs salgını hızını kesmeden tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı bugün itibarıyla 38 milyonu geçti.

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Covid-19'dan korunmak için en büyük silahlarımızdan biri hala koruyucu yüz maskeleri olmaya devam ediyor. Girişimciler ise daha etkili ve kullanışlı maskeler üretmek için mücadele veriyor.

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Kolombiya'nın başkenti Bogota'da mühendis girişimciler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, yüzü bir balon şeklinde kaplayarak nefes almayı kolaylaştıracak yeni bir kask ürettiler.

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Bu kasklar alıştığımız yüz maskelerinden çok astronot kasklarını andırıyor.

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Astronotların kullandığı kasklara benzerliği bulunan 650 gram ağırlığındaki bu ürün filtreli.

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Bu ilginç kask 6 saat çalışan bir lityum pil ile çalışıyor.

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Ürün dış görünüşü itibariyle de çocuklar tarafından da ilgi gördü.

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Latin Amerika ülkesi Kolombiya koronavirüs salgınından kötü etkilenen ülkeler arasında.

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Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 151 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 27 bin 985'e çıktı.

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Son 24 saatte 7 bin 767 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 919 bin 83, virüsten iyileşenlerin sayısı 798 bin 396 olarak kaydedildi.

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Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 5'inci ülke konumunda bulunuyor.

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