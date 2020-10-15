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GeriGündem Son dakika haberi: Koronavirüs vaka ve ölüm sayısındaki son durumu Fahrettin Koca açıkladı.. Yüzde 50 artış!
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Hürriyet
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Haber Giriş: 15 Ekim 2020 - 15:44 | 

Son dakika haberi: Koronavirüs vaka ve ölüm sayısındaki son durumu Fahrettin Koca açıkladı.. Yüzde 50 artış!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, yerli aşı çalışmalarıyla ilgili olarak, "Aşı çalışmalarını doğrudan yöneten uzmanlar bulunmaktadır. 600 kişilik ekip tarafından bu çalışmalar yürütülmektedir. Şu an aşılarından 2'si insan deney aşamasına yakındır" dedi. Öte yandan Bakan Koca, 'İstanbul'da vaka sayılarının yüzde 50 artması nedeniyle yeni önlemler alınacak mı?' sorusuna, "İstanbul'da genel olarak geriye dönüşlerle birlikte bir artış bekliyorduk. Biz şuan kısıtlama anlamında bir tedbiri düşünmüyoruz" şeklinde cevap verdi.

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Son dakika haberi.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 115 bin 328 Kovid-19 testi yapıldı, 1671 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1396 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 298 bin 368'e çıktı.

Toplam test sayısı 11 milyon 961 bin 670'e ulaştı. Hasta sayısı 340 bin 450, vefat sayısı 9 bin 14, ağır hasta sayısı 1418, aktif hasta sayısı 33 bin 68 oldu.

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Saha taramasının 15 Ekim'de yeniden başlayacağını söyleyen Koca, "Bugüne kadar hava yoluyla yurt dışına gidenlere yaptığımız test sayısı 490 bin 480'dir. Bu taramalarda 1226 kişide test pozitif çıkmıştır." dedi.

3İŞTE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU
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İŞTE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Güncel verilere göre, son 24 saatte 115 bin 328 Kovid-19 testi yapıldı, 1671 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1396 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 298 bin 368'e çıktı.

4İSTANBUL
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İSTANBUL

Bakan Koca illerdeki vaka sayılarında son durumu paylaştı;

İstanbul'da son 1 ayda %50 artış

5ANKARA
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ANKARA

Son 1 ayda %60 azalış, son 3 günde %4 artış

6İZMİR
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İZMİR

Son 1 ayda %50 azalış, son 3 günde %5 artış

7BURSA
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BURSA

Son 1 ayda %35 artış

8İZMİT
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İZMİT

Son bir ayda %30 artış

9BALIKESİR
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BALIKESİR

Son 1 ayda %50 artış

10KAHRAMANMARAŞ
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KAHRAMANMARAŞ

Son 1 ayda %25 artış

11DENİZLİ
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DENİZLİ

Son 1 ayda %35 artış

12BİLECİK
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BİLECİK

Son 1 ayda %50 artış

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Bakan Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, yerli aşı çalışmalarıyla ilgili olarak, "Aşı çalışmalarını doğrudan yöneten uzmanlar bulunmaktadır. 600 kişilik ekip tarafından bu çalışmalar yürütülmektedir. Şu an aşılarından 2'si insan deney aşamasına yakındır" dedi. Öte yandan Bakan Koca, 'İstanbul'da vaka sayılarının yüzde 50 artması nedeniyle yeni önlemler alınacak mı?' sorusuna, "İstanbul'da genel olarak geriye dönüşlerle birlikte bir artış bekliyorduk. Biz şuan kısıtlama anlamında bir tedbiri düşünmüyoruz" şeklinde cevap verdi.

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