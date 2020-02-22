Son dakika haberi... Bilim adamlarından kafaları karıştıran iddia! Koronavirüs sil baştan

ÖLÜ SAYISI 2 BİN 300'Ü GEÇTİ Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, (NHC) 13 Şubat’ta yaptığı bir açıklamada ise Kovid-19’un kuluçka süresinin 24 güne kadar çıkabileceğini belirtmişti. NHC’den gün içinde yapılan bir açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 347’ye çıktığı, toplam koronavirüs bulaşan kişi sayısının ise 11 bin 477’sinin durumu ciddi olmak üzere 76 bin 288’e yükseldiği bildirilmişti.