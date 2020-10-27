Son dakika haberi: Koronavirüs salgını İstanbul'da alarm veriyor! 160 hastaneye talimat gitti.. Altın günü detayı..
Koronavirüs vakalarının tırmanışa geçmesiyle kadın hasta sayısında da artış gözlendi. Bunun en önemli nedeninin ise ev gezmeleri ve altın günleri olduğu tespit edildi. Zira kadın hastaların bulaş kaynaklarının neredeyse tamamına yakını komşu ve akrabalar.
Kış aylarına girerken pandeminin şiddetinde de artış yaşanıyor. İstanbul başta olmak üzere, büyükşehirlerdeki vaka artışında kapalı mekânlara geçilmesinin etkisinin büyük olduğu değerlendiriliyor.
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Hükümette yapılan toplantılarda, aşamalı olarak devreye sokulacak önlemler tartışılırken, son dönemlerde koronavirüs vakaları arasında kadınların sayısının arttığına dikkat çekildi.
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Bu artışın da ev toplantıları, altın günü gibi faaliyetlerden kaynaklandığı dile getirildi. Kadın hastaların bulaş nedenlerinin neredeyse tamamına yakınının “komşu ve akraba” çıktığı belirtildi.
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ÜÇ ANA KURAL
Havaların soğumasıyla birlikte, artan vaka sayısına yönelik olarak, pandeminin ilk aylarındaki önlemlere dönülüyor. Planlama üç başlıkta yürütülecek. Buna göre:
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1) Evden çalışma şansı olmayan, her durumda hayatını kazanmak için toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalanlar için bu konudaki önlem alt yapısını devlet veya belediyeler hazırlayacak. Maske ve mesafe kontrollerinin yanı sıra, ulaşım araçlarını kullananların sayısına getirilecek sınırlar, araç sayısının arttırılması, kapalı mekânlara belli sayıda kişilerin alınması gibi kurallar yeniden tanımlanacak.
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2) Kamusal denetim arttırılacak. Kurallara uymayan işletmeler, bu kontrolü hissedecek. Kapatma yasağı uygulanmayacak, ancak belli mekânlara ‘sayı veya saat’ sınırları konulabilecek.
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3) Bireysel önlemler alınacak. Kişisel olarak maske-mesafe ve hijyene uymanın önemi tekrar vurgulanacak. Olanağı olanlar, bireysel hayatlarını seyrekleştirecek ve sakinleştirilecek. Kurallara uymayan işletmelerin tercih edilmemesi için uyarılar yapılacak.
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160 HASTANEYE PANDEMİ BÖLÜMÜ
Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu çalışmalarında İstanbul’da yaşanan en büyük sorunun mesafe olduğu, maske takılmasına karşın, mesafe kuralına uyulmadığı belirtildi.
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İstanbul’da 160 hastaneye pandemi bölümü açma talimatı giderken, acil olmayan ameliyatların ertelenmesi istendi.
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Artan vakalar nedeniyle hafta sonundan bu yana İstanbul’da kamp kuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün valilikte basın toplantısı yaptı ve planlanan yeni önlemleri açıkladı...
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valiliği’nde yaptığı basın toplantısında özetle şu bilgileri verdi: “İstanbul’da vaka sayıları Türkiye genelindeki vaka sayılarının yüzde 40’ına ulaştı. Bu tablo ülke ortalamasından en az 2 kat endişe verici. Geçen hafta içinde son 1 ayın ortalamasına göre 28 ilçede artış yüzde 50’nin üzerinde.
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Artışın öne çıkan nedenlerinden biri tedbirlerin gevşetilmesi, diğeri ise kış sebebiyle İstanbul’a yoğun dönüşler. Toplu taşıma, pazar yerleri, alışveriş ortamları müdahale bekleyen konular. Yetkililerle bu sorunları tek tek ele aldık. Riski sabah akşam göğüsleyen, işçi-memur ve çalışan kesimin işe aynı saatte gidip aynı saatte dönmesinin önlenmesini amaçlıyoruz. Toplu taşımada risk devam ettikçe, istediğimiz düzeyde başarılı olamayız. Otobüs, metrobüs, metro ve tramvay seferlerine ek seferler konması, saat düzenlemesi yapılması gündeme getirilmiştir.
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'EVDEN ÇIKMAYIN'
İstanbullu bir diğer zorluğu sosyal mesafenin korunamadığı semt pazarları ve çeşitli alışveriş mekânlarında yaşıyor. Gelinen noktada desteğinize daha önce olmadığı kadar ihtiyacımız var. Kalabalık ortamlardan kaçınmamız gerekiyor. Dışarı çıkma mecburiyeti olmayanlar lütfen evde zaman geçirsin. İzolasyonda olanlar evlerinden ayrılmasın. Testi pozitif çıkanlar temaslılarını, filyasyon ekiplerine eksiksiz bilgilendirsin. Memleketten dönenler buluşmalardan kaçınsın. Zorunlu olmadıkça akrabalarla, başka ailelerle bir araya gelmeyin, kutlama ve törenleri erteleyin."