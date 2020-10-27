Son dakika haberi: Koronavirüs salgını İstanbul'da alarm veriyor! 160 hastaneye talimat gitti.. Altın günü detayı..

'EVDEN ÇIKMAYIN' İstanbullu bir diğer zorluğu sosyal mesafenin korunamadığı semt pazarları ve çeşitli alışveriş mekânlarında yaşıyor. Gelinen noktada desteğinize daha önce olmadığı kadar ihtiyacımız var. Kalabalık ortamlardan kaçınmamız gerekiyor. Dışarı çıkma mecburiyeti olmayanlar lütfen evde zaman geçirsin. İzolasyonda olanlar evlerinden ayrılmasın. Testi pozitif çıkanlar temaslılarını, filyasyon ekiplerine eksiksiz bilgilendirsin. Memleketten dönenler buluşmalardan kaçınsın. Zorunlu olmadıkça akrabalarla, başka ailelerle bir araya gelmeyin, kutlama ve törenleri erteleyin."