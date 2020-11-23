Son dakika haberi: Koronavirüs risk haritasında tablo kırmızıya döndü.. Sadece deniz ve ormanlar yeşil kaldı!

YERLİ AŞIDAN BİR HABER VAR MI ? EVET, var! Dr. Koca, “İlk veriler memnuniyet verici” diyor ve ekliyor: “Biz de bu işi başaracağız, kendi aşımızı kendimiz üretebileceğiz. Ve muhtemelen 2021 sonrasında neticeyi almış olacağız.” Bakandan bir iyi haber daha var: “Sadece COVID-19 için değil, diğer bulaşıcı hastalıklarda kullanılan aşılar için de yoğun bir YERLİ ve MİLLİ AŞI üretimi çabası içerisindeyiz.”