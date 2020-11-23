Son dakika haberi: Koronavirüs risk haritasında tablo kırmızıya döndü.. Sadece deniz ve ormanlar yeşil kaldı!
Son dakika haberine göre, yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) salgınında Türkiye'nin en kritik kenti durumundaki İstanbul'da, 'Hayat Eve Sığar' uygulamasına göre her yer kırmızıya boyandı.
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CNN TÜRK'ten Mustafa Şen ve Veysel Salman'ın haberine göre, İstanbul'da iş artık kontrolden çıkmak üzere... Çünkü artık İstanbul'da koronavirüs salgınına göre hiç güvenli yer yok.
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Küçükçekmece, Esenyurt, Bağcılar, Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy... Koronavirüs salgınında İstanbul için artık ilçe fark etmiyor. İstanbul'un koronavirüs haritası kırmızı alarm veriyor.
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Haritalarda İstanbul bir uçtan diğer uca kıpkırmızı durumda. Bakırköy, Beşiktaş, Taksim ve Kadıköy gibi ilçelerde yaygın bulaşma noktaları meydanlar oluyor.
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'YEŞİL' ATAKÖY DE KIZARDI!
'Hayat Eve Sığar' uygulamasına göre, salgının başlangıcında Bahçelievler kıpkırmızı, Ataköy ise yemyeşildi. Şimdi güncel haritaya baktığımızda Ataköy de kıpkırmızı yani riskli hale döndü.
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Çünkü Türkiye'de günlük vaka sayısı 5 bini aştı. Hayatını kaybedenlerin oranıysa son 7 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
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İstanbul'da risksiz görülen alanlar ise sadece yerleşimin olmadığı deniz ve ormanlık alanlardan oluşuyor.
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KISITLAMALARA RAĞMEN SOKAKTALAR
Bütün İstanbul koronavirüs yoğunluk haritasına göre neredeyse kırmızıya döndü. Kısıtlamalara rağmen sokağa çıkanlar virüse aldırış etmeden dolaşmaya devam etti.Kısıtlamalara rağmen sokağa çıkanların bazıları iş nedeniyle dışarıdaydı. Bazıları ise keyfi gezme için kendini sokağa attı.
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BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet yazarı Prof. Dr. osman Müftüoğlu'na konuştu, koronavirüs aşısıyla ilgili önemli bilgiler verdi.
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10 MİLYON DOZ AŞI GELİYOR
SAĞLIK Bakanı Dr. Fahrettin Koca, konuşmamızda özellikle aşı konusunda etraflı bilgiler verdi. Dr. Koca’dan öğrendiğim önemli, net ve açık bilgilerden biri de şu oldu: Çinli aşı üreticisi ‘Sinovac’ ile görüşmeler tamamlanmış. Gerekli yasal süreçler bitirilip imzalar da atılmış. İlk uygulamalar için de 10 milyon doz aşı çoktan yola çıkmış.
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Aşılamada önceliği salgınla savaşta ön saflarda adeta göğüs göğüse bir mücadele veren değerli ve kahraman sağlıkçılarımız alıyor. O maksimum riskli sağlık grubu aşılandıktan sonra da sıra “kronik hastalardan ve diğer risk gruplarından oluşan kişilere” gelecek. Dr. Fahrettin Koca aşılamada toplam rakamın 50 milyon doza kadar çıkabileceğini belirtti ki bu da çok önemli bir bilgi.
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ÜCRETSİZ OLACAK
DR. Koca’dan aldığım önemli bilgilerden biri de şu oldu: Aşı uygulamaları kesinlikle ücretsiz yapılacak. Vatandaştan hiçbir ücret talep edilmeyecek. Bu arada başka üreticilerin ürettiği farklı aşılar için ruhsatlandırma işlemleri de sürecek. Ruhsatlandırma tamamlanınca da o aşıların eczanelerde ücretli olarak satılmasına izin verilecek.
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Bana göre anlamı şu: Sinovac’ın aşısını değil de ruhsatlı ve satışı serbest başka aşıları tercih edenler olursa onlar da parasını ödeyerek istediği aşıyı yaptırabilecek. Sağlık Bakanı “Özellikle risk grubunda olup da aşıya ulaşma imkânı olmayanların merak etmemelerini, devletin onlara aşıyı ücretsiz ulaştırma gayreti ve garantisi içinde olacağının” altını ısrarla çizdi. Önemli bir nokta da şu: Dr. Koca aşı konusunda deneyimli bilim insanlarından halkı bilgilendirme konusunda destek bekliyor.
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YERLİ AŞIDAN BİR HABER VAR MI ?
EVET, var! Dr. Koca, “İlk veriler memnuniyet verici” diyor ve ekliyor: “Biz de bu işi başaracağız, kendi aşımızı kendimiz üretebileceğiz. Ve muhtemelen 2021 sonrasında neticeyi almış olacağız.” Bakandan bir iyi haber daha var: “Sadece COVID-19 için değil, diğer bulaşıcı hastalıklarda kullanılan aşılar için de yoğun bir YERLİ ve MİLLİ AŞI üretimi çabası içerisindeyiz.”