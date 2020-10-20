Son dakika haberi: Koronavirüs önlemleri artıyor... Avrupa eve girdi, Çin'de bir ilk yaşandı
Avrupa’da artan koronavirüs vakaları nedeniyle Fransa ve İngiltere’nin ardından İtalya, Belçika ve Slovenya gibi pek çok ülkede önlemler arttırılıyor.
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İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koronavirüs salgının yeni dalgası karşısında zaman kaybetmemeleri gerektiğini, genel bir karantinaya girmekten kaçınmaya yönelik bazı önlemleri kabul ettiklerini bildirdi.
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Conte, ülke genelinde restoran, bar, kafe, dondurmacı gibi işletmelerin 05.00 ila 00.00 arasında açık olabileceğini ancak, masalarda en fazla 6 kişi oturabileceğini, evlere servisin devam edeceğini söyledi.
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Conte “Belediye başkanları, toplanma mekânları olan cadde ve meydanların saat 21.00’den sonra halka kapatılması talimatını verebilecek” diye konuştu.
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BELÇİKA
Belçika’da Başbakan Alexandre De Croo’nun başkanlığında toplanan danışma kurulunun ardından ülke genelinde salgına karşı yeni önlemler alındı.
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De Croo, ülke genelinde gece yarısından itibaren sabah 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyururken, 19 Ekim’den itibaren tüm kafe, bar ve restoranların 1 ay süreyle kapatılacağını aktardı.
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Ülke genelinde restoranlar 22.00’ye kadar paket servisi hizmeti verebilecek. 20.00’den itibaren alkol satışı yasak olacak.
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SLOVENYA
Slovenya’da ise hükümet bir ay boyunca “salgın durumu” ilan etti.
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Vaka sayılarının artışıyla doğru orantıda ilerleyecek yeni tedbirler kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağı, alışveriş merkezleri, spor salonları, kafe ve restoranların yeniden kapatılmasının da gündemde olduğu kaydedildi.
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MACRON'UN EŞİ KARANTİNADA
Fransız basınında çıkan haberlerde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'un, 15 Ekim'de görüştüğü bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığının açıklanması üzerine kendisini 7 gün karantinaya aldığı belirtildi.
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Macron'un herhangi bir belirti göstermediği ve özel hayatında bazı önlemler alacağı kaydedildi. (AA)
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ÇİN DIŞARI ÇIKTI
Koronavirüsü büyük ölçüde kontrol altında tutan Çin’de salgın başladığından bu yana ilk kez bir milli tatil kutlanıyor.
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Bu yıl Ulusal Bayram ile Güz Ortası Bayramı aynı döneme denk gelince gerçekleştirilen seyahat sayısı 700 milyonu geçti.
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Seyahatler, salgının başladığı ülke olan Çin’in ekonomisi için de oldukça olumlu bir sinyal.
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Aylar boyunca kapalı kalan ve salgından en çok etkilenen Hubey eyaletini 50 milyondan fazla yerli turistin ziyaret ettiği belirtiliyor.