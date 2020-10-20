MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi: Koronavirüs önlemleri artıyor... Avrupa eve girdi, Çin'de bir ilk yaşandı
GeriDünya Son dakika haberi: Koronavirüs önlemleri artıyor... Avrupa eve girdi, Çin'de bir ilk yaşandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Dünya
Fotoğraflar: AFP-Abaca-AP-AA
Haber Giriş: 20 Ekim 2020 - 07:00 | 

Son dakika haberi: Koronavirüs önlemleri artıyor... Avrupa eve girdi, Çin'de bir ilk yaşandı

Avrupa’da artan koronavirüs vakaları nedeniyle Fransa ve İngiltere’nin ardından İtalya, Belçika ve Slovenya gibi pek çok ülkede önlemler arttırılıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koronavirüs salgının yeni dalgası karşısında zaman kaybetmemeleri gerektiğini, genel bir karantinaya girmekten kaçınmaya yönelik bazı önlemleri kabul ettiklerini bildirdi.

2
Abone Olgoogle-news

Conte, ülke genelinde restoran, bar, kafe, dondurmacı gibi işletmelerin 05.00 ila 00.00 arasında açık olabileceğini ancak, masalarda en fazla 6 kişi oturabileceğini, evlere servisin devam edeceğini söyledi.

3
Abone Olgoogle-news

Conte “Belediye başkanları, toplanma mekânları olan cadde ve meydanların saat 21.00’den sonra halka kapatılması talimatını verebilecek” diye konuştu.

4BELÇİKA
Abone Olgoogle-news

BELÇİKA

Belçika’da Başbakan Alexandre De Croo’nun başkanlığında toplanan danışma kurulunun ardından ülke genelinde salgına karşı yeni önlemler alındı.

5
Abone Olgoogle-news

De Croo, ülke genelinde gece yarısından itibaren sabah 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyururken, 19 Ekim’den itibaren tüm kafe, bar ve restoranların 1 ay süreyle kapatılacağını aktardı.

6
Abone Olgoogle-news

Ülke genelinde restoranlar 22.00’ye kadar paket servisi hizmeti verebilecek. 20.00’den itibaren alkol satışı yasak olacak.

7SLOVENYA
Abone Olgoogle-news

SLOVENYA

Slovenya’da ise hükümet bir ay boyunca “salgın durumu” ilan etti.

8
Abone Olgoogle-news

Vaka sayılarının artışıyla doğru orantıda ilerleyecek yeni tedbirler kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağı, alışveriş merkezleri, spor salonları, kafe ve restoranların yeniden kapatılmasının da gündemde olduğu kaydedildi.

9MACRONUN EŞİ KARANTİNADA
Abone Olgoogle-news

MACRON'UN EŞİ KARANTİNADA

Fransız basınında çıkan haberlerde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'un, 15 Ekim'de görüştüğü bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığının açıklanması üzerine kendisini 7 gün karantinaya aldığı belirtildi.

10
Abone Olgoogle-news

Macron'un herhangi bir belirti göstermediği ve özel hayatında bazı önlemler alacağı kaydedildi. (AA)

11ÇİN DIŞARI ÇIKTI
Abone Olgoogle-news

ÇİN DIŞARI ÇIKTI

Koronavirüsü büyük ölçüde kontrol altında tutan Çin’de salgın başladığından bu yana ilk kez bir milli tatil kutlanıyor.

12
Abone Olgoogle-news

Bu yıl Ulusal Bayram ile Güz Ortası Bayramı aynı döneme denk gelince gerçekleştirilen seyahat sayısı 700 milyonu geçti.

13
Abone Olgoogle-news

Seyahatler, salgının başladığı ülke olan Çin’in ekonomisi için de oldukça olumlu bir sinyal.

14
Abone Olgoogle-news

Aylar boyunca kapalı kalan ve salgından en çok etkilenen Hubey eyaletini 50 milyondan fazla yerli turistin ziyaret ettiği belirtiliyor. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi