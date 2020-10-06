Son dakika haberi: Koronavirüs olan Trump Beyaz Saray'a döndü... Maskesini çıkardığı ve nefes alırken zorlandığı anlar gündeme bomba gibi düştü!
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Ancak Trump'ın Beyaz Saray'da kameraların önünde olduğu anlarda maskesini çıkarması büyük tepki topladı. Trump'ın merdiven çıkarken ve konuşurken nefes almakta zorlanması ise dikkatlerden kaçmadı.
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Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump günlerdir dünya gündeminin bir numaralı maddesi olmaya devam ediyor. Trump'ın hastaneden taburcu olması ve Beyaz Saray'a dönmesi bir anda olay yarattı.
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ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesinden taburcu edildi.
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Kovid-19 teşhisi konulan ve 2 Ekim Cuma gününden bu yana Walter Reed Askeri Hastanesinde tedavi gören Trump, bugün doktorlarının onayıyla hastaneden taburcu oldu.
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Trump, hastaneden üzerinde takım elbisesi ve yüzünde maske ile yürüyerek çıkıp, kendisini bekleyen gazetecilere baş parmağını kaldırıp "her şey yolunda, sorun yok, çok iyi" anlamlarında kullanılan işareti yaparak görüntü verdi.
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Hastane çıkışı özel aracına bindirilen Trump, yakın bir mesafede bekleyen "Marine One" isimli helikopter ile Maryland'da bulunan hastaneden, Washington DC'deki Beyaz Saray'a götürüldü.
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olan ABD Başkanı Donald Trump, yayımladığı video mesajda "Virüsün sizi ele geçirmesine izin vermeyin, ondan korkmayın." mesajı verdi.
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Trump, Beyaz Saray'a döndükten sonra kaydedilen ve Twitter hesabından yayımladığı videoda, "Koronavirüs hakkında çok fazla şey öğrendim. Kesin olan bir şey var. Virüsün sizi ele geçirmesine izin vermeyin, ondan korkmayın. Virüsü yeneceksiniz." ifadelerini kullandı.
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Ancak Trump'ın Beyaz Saray merdivenlerinde yaptığı bu konuşma sırasında maskesini çıkarması ve sonrasında da içeri yine maskesiz olarak girmesi eleştirilere sebep oldu.
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Trump'ın konuşmaya başlarken maskesini çıkarmasıyla birlikte ise adeta tüm dünya büyük bir şok yaşadı. Trump'ın Beyaz Saray merdivenlerini çıkarken ve konuşurken zorlandığı görüldü.
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Trump'ın koronavirüsten korkmayın, ben iyiyim mesajıyla gövde gösterisi yapmaya çalıştığı o anlarda nefes alırken ve konuşurken zorlanması ve acı çekermiş gibi görünmesi soğuk duş etkisi yarattı.
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BBC'de gerçekleşen yayına katılan Dr. Zoe Norris Trump'ın videodaki görüntüleri için "Beyaz Saray'daki fotoğraflar ve videodaki hali iyi değil. Bu iyileşmiş bir adamın görüntüsü değil; nefes alırken zorlandığı çok açık" yorumunu yaptı.
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Trump'ın başkanlık yarışındaki rakibi Biden ise bu gövde gösterisini eleştirerek Trump'ın tavırlarının 'maço' olduğunu söyledi ve virüsü kapmasının maske takmaması bu sorumsuz davranışları olduğunun altını çizdi.
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ABD'nin dünyadaki en iyi ilaçlara sahip olduğunu savunan Trump ise, "Hastaneye ilk gittiğimde kendimi iyi hissetmiyordum. Ancak iki gün önce hastaneden ayrılabilirdim. Uzun zamandır ilk defa kendimi bu kadar iyi hissediyorum." dedi.
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İzleyicilerine, hayatlarını virüse teslim etmeme çağrısında bulunan Trump, "İşimizin başına dönüyoruz. Lideriniz olarak ben önde olacağım. Biliyorum ortada tehlike var ama bunu yapmak zorundaydım. Önde duracağım ve liderlik yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.
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Kendini daha iyi hissettiğini vurgulayan Trump, "Belki de benim bağışıklığım vardır, bilemiyorum. Ama virüsün sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Dikkatli olun." diye konuştu.
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Trump, aşı ve tedavi çalışmalarının devam ettiğinin altını çizerek, Walter Reed Askeri Hastanesinde kendisi ile ilgilenen herkese teşekkür etti.
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Amerikan basınında en çok konuşulan konular arasına giren Trump için CNN, Trump'ın "Hiçbir ABD vatandaşının erişemeyeceği" bir tedavi sürecinden geçmiş ve özel ilaçlar kullanmış olabileceğini yazdı.
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CNN, konuya ilişkin haberinde "Covid-19'a yakalanırsanız ABD Başkanıyla aynı tedaviyi almayı beklemeyin" ifadelerine yer verdi.
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George Washington Üniversitesi'nde tıp profesörü olan Dr. Jonathan Reiner, Trump'ın kullandığı ilaçlara ilişkin "Başkan, gezegende bu özel ilaç kombinasyonunu alan tek hasta olabilir," dedi.