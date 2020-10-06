Son dakika haberi: Koronavirüs olan Trump Beyaz Saray'a döndü... Maskesini çıkardığı ve nefes alırken zorlandığı anlar gündeme bomba gibi düştü!

Trump, Beyaz Saray'a döndükten sonra kaydedilen ve Twitter hesabından yayımladığı videoda, "Koronavirüs hakkında çok fazla şey öğrendim. Kesin olan bir şey var. Virüsün sizi ele geçirmesine izin vermeyin, ondan korkmayın. Virüsü yeneceksiniz." ifadelerini kullandı.