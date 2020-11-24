Son dakika haberi: Koronavirüs karantinasında ürküten gerçek: Cep telefonunu evde bırakıp...

Hükümette yapılan toplantılarda, koronavirüsle mücadelede alınan kararların yakın teması kesmeye dönük olduğu değerlendirildi.
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İki metreden yakın, 15 dakikadan fazla süren temaslarda bulaşın arttığı, bu nedenle de kahvehane, kafe ve lokanta gibi uzun süre maskesiz oturulan mekanlarla ilgili kararın doğru olduğu ifade edildi.
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Edinilen bilgiye göre Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, önümüzdeki dönem beklentileriyle ilgili yaptığı değerlendirmede özellikle Anadolu’yla ilgili uyarılarda bulundu: “Bana göre İstanbul başta olmak üzere tüm büyükşehirlerde vaka sayısı bu hafta durağanlığa geçecek. İkinci haftada ise gerileme gözlenecek. Uzun masa sohbetlerini ortadan kaldıran her kuralın olumlu sonuçlarını göreceğiz. Aralıktan itibaren toplumsal bağışıklığın da devreye girmesiyle yayılma hızı gerileyecek.
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DAR MEKÂNLARDA YAYILMA HIZLANIR
Ancak Anadolu illeri için aynısı söylenemez. Kış koşulları nedeniyle kapalı mekanlar kullanılmaya başlayacak. Sobalı ortamlar, dar mekanlar, tüm aile fertlerinin aynı alanı kullanması gibi nedenlerle özellikle yaşlı nüfusta hastalanma oranları artacak.
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Bu ailelerin yaşlılarının, dışarıyla irtibatı olmasa bile çalışan, dışarı çıkıp girenler nedeniyle enfekte olma olasılıkları artabilir. Bu nedenle yaşlısı fazla olan Anadolu kentlerinde önlemlerin çok sıkı tutulması gerek.”
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‘CEP TELEFONUNU EVDE BIRAKAN VAR’
Toplantılarda karantina dönemiyle ilgili de bilgiler paylaşıldı. Yapılan araştırmalara göre, karantinaya alınanların yüzde 50-60’ının kurallara uymadığı saptandı.
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Takip sisteminden çıkmak için cep telefonunu eve bırakıp dışarı çıkan vatandaşlar belirlendi.
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‘KABULLENİŞ BAŞLADI REHAVET TEHLİKELİ’
Toplantılarda, uzmanlar, şu an nisan dönemi rakamlarının yaşanmasına karşın insanların kaygıdan kabullenişe geçtiğini, bu ruh halini ortadan kaldıracak uyarıların yapılması gerektiğini kaydetti.
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Ayrıca aşı konusunda zamanından önce umut verilmesinin toplumda rehavete yol açacağına da dikkat çekildi.
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İLLA AVM'DE YEME ISRARI
Virüsün yayılmasını önlemek için restoran ve kafelerde masalar kaldırıldı, paket servis veya ‘gel-al’ hizmeti başlatıldı. Ancak bazı vatandaşlar alışveriş merkezlerinde yemek yemekte ısrar edince, ortaya şaşırtıcı manzaralar çıktı...
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‘GEL-AL’I YANLIŞ ANLADIK
İstanbul’da bir AVM’de, vatandaşların kurallara uymadığı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde vatandaşların AVM’nin yemek katında koronavirüs tedbirlerini ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı ve yerlerde oturarak yemek yediği görüldü.
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İzmir’de de masa ve sandalyelerin kaldırıldığı alışveriş merkezindeki yemek katında restoranlardan yiyecek alanlar, yerlere ve kenarlıklara oturarak yemeklerini yedi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen bu görüntüler de sosyal medyada paylaşılınca büyük tepkiye neden oldu.
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MEGAFONLU UYARI
MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde Atatürk Caddesi’nden İçmeler Mahallesi’ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plaj ve sahil yürüyüş yolu, pazar günü saat 10.00’dan itibaren güzel havayı fırsat bilenlerle doldu taştı. Polis ve zabıta ekipleri, halkı sosyal mesafe kuralı ve maske takma konusunda hassasiyet gösterip dikkat etmeleri konusunda megafonla uyardı.
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Marmaris İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Oktay Kapsız koordinesinde 4 yunus ve 4 motosikletli polis ile zabıta ekipleri, yaya 15 sivil polis 11 kilometrelik sahil yolunda çalışma yaptı. Yapılan denetimlerde yasak alanlarda sigara içen ve maske takmayan 60 kişiye tutanak tutularak idari para cezası kesilmesi için Marmaris İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’na gönderildi.
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9 BİN 583 KİŞİYE CEZA
Polis yaptığı denetimlerde, izin belgesi ibraz edemeyen kişilere 3 bin 180’er lira para cezası yazdı. İçişleri Bakanlığı, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.
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YERLİ AŞIDA YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yerli aşıyla ilgili müjde verdi. Koca “TÜSEB desteğiyle Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen COVID-19 aşısının Faz-1 çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandı. Şu ana kadar ciddibir yan etki görülmedi. İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralıktarihleri arasında yapılacak. Güzel haberlerini vereceğim15 aşı adayı daha var” dedi.
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ÖLÜM VE HASTA SAYISINDA REKOR
TÜRKİYE’de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 153 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 12 bin 511oldu. Sağlık Bakanlığı’nın günlük koronavirüs tablosuna göre, dün 161 bin 125 test yapıldı, 6 bin 713 yeni hasta tespit edildi. Toplam hasta sayısı 453 bin 535’e yükseldi.
Hastalarda zatürre oranı yüzde 3.4, ağır hasta sayısı ise 4 bin 409 oldu. Dün 3 bin 254 kişi iyileşti, iyileşen hasta sayısı 377 bin 891’e ulaştı. Haftalık yatak doluluk oranı yüzde 54.7oldu.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından “Bugün tespit edilen 6 bin 713 yeni hastamız var. Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin. Tedbirlere uyun. Maske takın. Temizliğe dikkat edin. Zorunlu olmadıkça kalabalıkortamlara girmeyin” dedi.