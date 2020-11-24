Son dakika haberi: Koronavirüs karantinasında ürküten gerçek: Cep telefonunu evde bırakıp...

Edinilen bilgiye göre Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, önümüzdeki dönem beklentileriyle ilgili yaptığı değerlendirmede özellikle Anadolu’yla ilgili uyarılarda bulundu: “Bana göre İstanbul başta olmak üzere tüm büyükşehirlerde vaka sayısı bu hafta durağanlığa geçecek. İkinci haftada ise gerileme gözlenecek. Uzun masa sohbetlerini ortadan kaldıran her kuralın olumlu sonuçlarını göreceğiz. Aralıktan itibaren toplumsal bağışıklığın da devreye girmesiyle yayılma hızı gerileyecek.