Son dakika haberi: Koronavirüs ile ilgili flaş gelişmeyi böyle duyurdular!
Dünyayı sarsan korona virüste son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... DSÖ'den korkutan açıklama: Hazırlanmalıyız. Güney Kore, İtalya ve İran'da dikkat çeken rakamlar! Virüs hızla yayılmaya devam ederken birçok ülke tedbirlerini arttırdı.
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Virüse karşı şu ana kadar hiçbir panzehir geliştirilmemişti fakat Çin'den yapılan açıklama dünyayı heyecanlandırdı.
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İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüs tüm dünyada ürkütücü bir hızla yayılıyor. Çin dışındaki ülkelerde vaka ve ölümler artmaya başlarken vakada en fazla yükseliş İtalya, Güney Kore ve İran'dan geldi.
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İşte koronavirüsle ilgili tüm gelişmeler...
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SON RAKAMLAR
Virüs, dünya genelinde 79 binden fazla kişiye bulaştı. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 620'ye yükseldi. Taburcu olan hastaların sayısı ise 2 bin 400'ü geçti.
Çin'den sonra en fazla vakanın görüldüğü ülke ise 833 ile Güney Kore. Güney Kore'yi 157 ile İtalya, 147 ile Japonya, 89 ile Singapur, 74 ile Hong Kong, 35 ile Tayland ve ABD, 28 ile Tayvan, 22 ile Avustralya ve Malezya, 16 ile Almanya ve Vietnam, 13 ile BAE ve İngiltere, 12 ile Fransa, 9 ile Kanada, 3 ile Hindistan ve Filipinler, 2 ile Rusya ve İspanya, 1 vaka ile de Lübnan, Nepal, Kamboçya, İsrail, Belçika, Finlandiya, İsveç, Mısır, Irak ve Sri Lanka gibi ülkeler izliyor.
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KORONA VİRÜSÜ DURDURULAMIYOR
Umman Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk korona virüsü vakasına rastlandığını duyurarak enfekte olan 2 kişinin İran'ı ziyaret ettiğini belirtti. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan korona virüsü Körfez ülkelerinde yayılmaya devam ediyor. Umman Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk korona virüsü vakasına rastlandığı duyuruldu. Virüs teşhisi konulan 2 Ummanlı kadının İran'ı ziyaret ettiği belirtildi.
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TÜRKİYE'DEN KIBRIS'A EKİP! "TÜM ÖNLEMLER ALINDI"
Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde karantina odaları kuruldu. Hastalıkla ilgili tahlillerin ülkede yapılabileceği bir birim oluşturuldu. Çalışmalarla ilgili Demirören Haber Ajansı’na konuşan KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, koronavirüsün ortaya çıktığı tarihten itibaren alarmda olduklarını söyledi. Ülkede koronavirüsün bulunmadığını açıklayan Pilli, "Bizler Aralık ayından itibaren tüm önlemleri aldık. Türkiye ile de sürekli iletişim halindeyiz. Türkiye’den, Kıbrıs’a ekipler de geldi" dedi.
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22 KİŞİLİK KARANTİNA ODASI
Halkın Partisi Milletvekili Dr. Jale Refik Rogers da, ülkede koronavirüsü vakasının olmadığını, bunun için tüm önlemlerin alındığını ifade etti. Devlet Hastanesi’nde 22 kişilik bir karantina odası oluşturulduğunu anlatan Rogers, "Virüsle ilgili bütün hazırlığımızı yaptık" dedi. Güney Kıbrıs’taki ve Kuzey’deki durumu da istişare etmek amacıyla iki toplumlu sağlık komitesinin toplantılar yaptığını kaydeden Rogers şöyle devam etti;
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SINIR KAPILARINDA ÖNLEM
"İki tarafla ilgili çalışmaları yaptık. Güney Kıbrıs’a tüm ülkelerden, Çin’den aktarmalı uçuşlar var. Kuzey Kıbrıs’a ise uçuşlar Türkiye üzerinden oluyor. Türkiye de zaten önlemlerini almış durumda. Bu açıdan ülkemizin çok büyük risk altında olduğunu düşünmüyorum. Yolcular belli taramalardan sonra ülkemize geliyor. Büyük risk altında olduğumuzu düşünmüyorum. Ama hazırlıklı olmamız ve tedbir almamız önemlidir."
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Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Başhekimi Dr. Adil Özyılkan da, "Koronavirüsüne dönük eylem planı hazırladık. Korkulacak bir durum yok. Her şey kontrol altındadır. Herkese özel odalar hazırlandı. Yoğun bakım bölümünde de hazırlıklar var" dedi.
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İRAN’DAN GELEN TÜRK ŞOFÖR GÖZLEM ALTINDA
TIR şoförlüğü yapan ve ismi açıklanmayan kişi, yüksek ateş şikayetiyle bu sabah Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Acil serviste tedaviye alınan şoför, İran’dan geldiğini söylemesi üzerine, bu ülkede yayılan koronavirüs nedeniyle prosedür gereği gözlem altına alındı. Tetkikleri yapılan şoför için 14 günlük gözlem süresi başladı. Şoförden alınan numuneler ise incelenmek üzere Ankara’ya gönderildi. Bu arada, hastanede çalışanları ve hastaneye gelenlerin maske taktıkları görüldü.
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KUVEYT'TEN İHRACAT YASAĞI
Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının 3 kişide tespit edilmesinin ardından aldığı tedbirler çerçevesinde, hastalıkla mücadelede kullanılacak malzemelerin ihraç edilmemesi yönünde karar aldı.
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Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, antiseptikler, virüs koruyucu giysi ve malzemeler, her çeşit tıbbi eldiven ile tetkik için kullanılabilecek malzemelerin ihracatına yasak getirdi. Sağlık Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Meşhed kentinden gelen kişilere yapılan ilk test sonucuna göre 53 yaşındaki bir Kuveyt vatandaşı ile 61 yaşındaki bir Suudi Arabistan vatandaşının yanı sıra Kuveyt'te yaşayan 21 yaşındaki vatansız (haymatlos) bir kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtilmişti.
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İRAN'DA TÜRBE ZİYARETLERİNE SINIRLAMA
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, ülkede koronavirüsünün ortaya çıktığı Kum kentinde Kum Eyalet Konseyi tarafından alınan kararla, Fatıma-i Masume Türbesi'nde dini ve kültürel merasimler geçici olarak askıya alındı. Söz konusu karara göre, türbede topluca yapılan ibadetler yasaklanırken, türbenin etrafı da korkulukla kapatıldı.
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Ehli Beyt'in 12 İmamı'ndan 6'ncı İmam Cafer-i Sadık'ın torunu, 7'nci İmam Musa el-Kazım'ın kızı ve Meşhed'de medfun olan 8'inci İmam Ali er-Rıza'nın (İmam Rıza) kızkardeşi Fatıma binti Musa el-Kazım'ın (Fatıma-i Masume) türbesi yılda milyonlarca insan tarafından ziyaret ediliyor. Türbe, Kum kentinin önemli dini ve tarihi mekanları arasında yer alıyor.
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KUM'DA KORONAVİRÜS ÖLÜMLERİ TARTIŞMAYA YOL AÇTI
İran'da yeni tip koronavirüs vakası ilk kez 19 Şubat'ta 2 kişide tespit edilmişti. Kum kentinde virüs bulaşan 2 kişinin aynı gün hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Sağlık Bakanı Said Nemeki, bu sabah meclise sunduğu raporda, Kovid-19 sebebiyle ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, virüsün bulaştığı kişi sayısının ise 47'ye yükseldiğini bildirmişti.
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İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR
İtalyan haber ajansı ANSA'da yer alan habere göre, ülkede Kovid-19'un yol açtığı salgın nedeniyle 2 kişi daha yaşamını yitirdi. Lombardiya Valisi Attilio Fontana, Bergamo kentinde müşahede altındaki 84 yaşında bir erkek hastanın Bergamo kentinde hayatını kaybettiğini açıkladı.
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Sivil Savunma Ajansı Başkanı Angelo Borrelli de Caselle Lanne kentinde 88 yaşındaki bir erkek hastanın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Böylece ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e ulaştı.
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Şu ana dek merkezi Milano olan Lombardiya bölgesinde 167 vaka, merkezi Venedik olan Veneto bölgesinde 27 vaka, merkezi Bolonya olan Emilia-Romagna bölgesinde 18 vaka, merkezi Torino olan Piyomente bölgesinde 4 ve başkent Roma'nın içinde yer aldığı Lazio bölgesinde 3 vaka tespit edildiğini kaydeden Borelli, can kayıplarından 4'ünün Lombardiya'da, birinin ise Veneto'da görüldüğünü ifade etti.
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Borelli, Kovid-19 tespit edilen 99 kişinin hastanelerde tedavi edildiği, 23'ünün yoğun bakımda, kalanların ise evde müşahede altında olduğunu dile getirdi. Kovid-19 salgınının ülkenin kuzeyindeki bölgelerde hızla yayılması sebebiyle birçok kentte eğitim ve öğretime bir haftalığına ara verildi. Milano'nun Duomo Katedrali başta olmak üzere pek çok kilise kapatılırken geleneksel Venedik Karnavalı iptal edildi.
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MECLİS TOPLANTILARI ERTELENDİ
Şinhua ajansının haberine göre, ülkedeki en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) ile en üst düzey istişare mekanizması Çin Halk Siyasi Danışma Konferansının (ÇHSDK) gelecek ay düzenleyeceği ve yaklaşık 2 hafta sürecek yıllık meclis toplantıları tehir edildi. Söz konusu karar, ülkede bugün itibarıyla 2 bin 594 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ve 77 binden fazla kişiye bulaşan Kovid-19 salgınıyla mücadele önlemleri çerçevesinde alındı. Toplantıların düzenleneceği tarih ise daha sonra yapılacak açıklamayla duyurulacak.
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TOPLANTILAR 2 HAFTA SÜRÜYOR
Ülkede her yıl 3-5 Mart'ta UHK ve ÇHSDK'nin toplantıların açılış oturumları düzenleniyor ve oturumların ardından yaklaşık 2 hafta süren toplantılar, kapalı kapılar ardında devam ediyor. Delege sayısı 3 bine yakın olan UHK ve delege sayısı 2 bini aşan ÇHSDK'nin toplantılarında, ülkedeki yıllık ekonomik büyüme hedefi, askeri harcamalara ayrılan bütçe, ulusal ve bölgesel konularla ülkedeki istihdam, işsizlik gibi yerel politikalar masaya yatırılıyor.
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Çin’in yıl içinde düzenlediği en önemli ve geniş katılımlı yıllık meclis toplantıları, "çifte toplantılar" diye de adlandırılıyor. Bu kapsamda çoğunluğu kent, eyalet, özerk bölge ve özel idare bölgelerdeki meclislerde de görevli delegeler, yılda bir defa Pekin’e gelerek bu toplantılara katılıyor.
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YABANİ HAYVAN TİCARETİ VE TÜKETİMİ YASAKLANDI
Diğer yandan, UHK tarafından alınan kararla, ülkede önemli ekolojik, bilimsel ve sosyal değeri bulunan koruma altına alınan türler ile kapalı ortamda yetiştirilen veya beslenen yabani hayvanların tüketimi tamamen yasaklandı. Ayrıca doğal şartlarda yaşayan veya tüketim amacıyla beslenen yabani hayvanların ticareti, avlanması ve nakliyesi de yasaklandı.
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ÇİN: “AŞIYI BULDUK”
Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, korona virüsü için aşının bulunduğunu ancak piyasaya çıkması için son testlerinin yapılmasının beklendiğini duyurdu.
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Çin’in Rusya Federasyonu Büyükelçisi Zhang Hanhui, Moskova’da Rus basınına yaptığı açıklamada, “Çin'deki bilim adamlarımızın bulduğu ilaç etkisini kanıtladı ve testler başarılı şekilde devam ediyor. İlaca yönelik çalışmaların son kısmının kısa süre zarfında bitirilmesi hedefleniyor ve Şubat sonuna kadar Çin’deki tüm şehirlerde hayat normale dönecek. Virüsün yayılma merkezinde ise hayatın Mart sonuna kadar düzelmesi planlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü’yle çalışıyoruz. Ekibimizin içinde 2 Rus bilim adamı da var. Rusya’ya ve halkına destekleri için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.
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İlk olarak Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle şu ana kadar 2 bin 600'e yakın kişi hayatını kaybetti. Virüs, son olarak İran ve Irak’ta görüldü.
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KATAR'DAN YENİ TEDBİRLER
Katar Limanları Yönetim Şirketinden yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Hamed, Doha ve Ruveys limanlarında, başta Kovid-19 vakaları görülen ülkelerden gelenler olmak üzere tüm gemilerin incelemeye alındığı belirtildi. Yeni önlemler kapsamında Ruveys Limanı'nda 22.00-07.00 saatleri arasında gemi girişlerinin yasaklandığı ifade edilen açıklamada, sağlık tedbirlerinin gemilerdeki tüm mürettebata da uygulanacağı aktarıldı.
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Katar Hava Yollarından yapılan açıklamada da Çin'in Pekin, Guangzhou ve Şanghay şehirlerine düzenlenen seferlerin 15 Mart'a kadar karşılıklı durdurulduğu kaydedildi. Açıklamada, İran ve Güney Kore'den gelen tüm yolculara da tedbir amaçlı evlerinde veya karantina merkezlerinde 14 gün süreyle kalmaları tavsiyesinde bulunuldu. İran Sağlık Bakanlığının son verilerine göre ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 47 oldu.
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İSRAİL'DE GÜNEY KORELİLER ÜLKEDEN ÇIKARILIYOR
Yerel basında yer alan haberlere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, Kovid-19 salgını nedeniyle Güney Korelilerin İsrail'den gönderilmesi talimatı verdi. Netanyahu'nun talimatı ve otellerin kabul etmemesi nedeniyle çok sayıda Güney Koreli dünden bu yana ülkeden ayrıldı.
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İsrail Havalimanı Otoritesinin yaptığı açıklamada, dün geceden bu yana 622 Güney Korelinin İsrail'den çıktığı belirtildi. Ülkede yaklaşık 800 ila 900 Güney Korelinin kaldığı, bunların büyük çoğunluğunun da kısa sürede İsrail'den ayrılacağı ifade edildi.
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Güney Kore makamlarından yapılan açıklamada, 8-15 Şubat'ta Güney Koreli 77 kişilik turist kafilesinin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'in bazı bölgelerini ziyaret ettiği, söz konusu gruptan 29 kişide ülkeye döndükten sonra Kovid-19'a rastlandığı duyurulmuştu.
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Söz konusu kafiledekilerle görüşen 200'e yakın İsrailli öğrenci kendi evlerinde karantina altına alınmıştı. İsrail, cumartesi Güney Kore'nin başkenti Seul'den uçakla gelen yaklaşık 200 kişinin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na girmesine izin vermemişti. Tel Aviv yönetimi ayrıca bugünden itibaren Güney Kore ve Japonya'dan gelen yabancıların İsrail'e alınmayacağını duyurmuştu.
Edinilen bilgiye göre, İran'da koronavirüsün etkisini artırması üzerine THY, bu ülkeye gerçekleştirdiği seferlerde bir dizi önlem aldı. Bu önlemler kapsamında THY, 27 Şubat'a kadar İran'ın İsfahan, Meşhed, Şiraz ve Tebriz'e düzenleyeceği seferlerini iptal etti.
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THY, Tahran seferlerini ise 2’ye düşürme kararı aldı. Tahran'a giden uçaklarda yolcu taşınmasında bir engel bulunmazken, dönüş seferlerinde ise İran'da bulunan sadece Türk yolcular uçağa kabul edilecek. THY, bu süreçte ulusal ve uluslararası otoritelerle koronavirüs kaynaklı durum değerlendirilmesi yapmaya devam edecek.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada bakanlık bünyesinde görev yapan bilim kurulunun önerisiyle tavsiye kararları kapsamında sınır hareketinin azaltılması noktasında ilave tedbirlere ihtiyaç duyulduğunu ve İran'daki tablonun giderek artış göstermesi sebebiyle İran'la sınırların geçici olarak kapatma kararı aldıklarını belirtmişti.
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Koca, "Uluslararası sağlık tüzüğü çerçevesinde İran'dan ülkemize yapılacak kara ve demiryolu geçişleri bugün saat 17.00 itibarıyla geçici olarak durduruldu. Tüm uluslararası uçuşlar ise saat 20.00 itibarıyla tek taraflı ve geçici olarak durduruldu. Yani İran'dan Türkiye'ye gelişler durdurulmuş oldu. Türkiye'den İran'a gidişler ise devam ediyor olacak." ifadelerini kullanmıştı.
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TEDAVİ KUVEYT'TE DEVAM EDECEK
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İran'ın Meşhed kentinden Kuveyt vatandaşlarıyla birlikte tahliye edilen ve Kovid-19 tespit edilen Suudi Arabistanlının tedavisine ülkeye getirilmeden, Kuveyt'te devam edilecek. Açıklamada, virüsle ilgili "iddia ve söylentilere" itibar edilmemesi gerektiği yalnızca resmi makamlardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiği vurgulandı.
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Kuveyt Sağlık Bakanlığı, İran'ın Meşhed kentinden gelen 3 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıklamıştı. Bakanlık, İran'ın Meşhed kentinden gelen kişilere yapılan ilk test sonucuna göre 53 yaşındaki bir Kuveyt vatandaşı ile 61 yaşındaki bir Suudi Arabistan vatandaşının yanı sıra Kuveyt'te yaşayan 21 yaşındaki vatansız (haymatlos) bir kişide Kovid-19 tespit edildiğini belirtmişti.
Jakarta Post gazetesinin haberine göre, ülkenin tatil adası Bali'de 600'den fazla Çinli turist, ülkelerindeki Kovid-19 salgını korkusuyla 1 ay süreli ek vize başvurusu yaptı. Hukuk ve İnsan Hakları Bakanlığının Bali İdaresi Sözcüsü Putu Surya Dharma, yaptığı açıklamada, Ada'da vize süresi dolan ve virüs nedeniyle ülkelerine dönmek istemeyen Çinlilerin göçmen bürolarına başvurarak, vizelerini uzattıklarını bildirdi.
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Başvuruların ücretsiz olduğu bilgisini paylaşan Dharma, Çin'deki salgın durumu nedeniyle pasaport ve vize evrakı gibi geçerli seyahat evraklarıyla acil vize alımının yapabileceğini ifade etti.
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GÜNEY KORE İÇİN "SEYAHAT" UYARISI
Endonezya Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına, Güney Kore’de Kovid-19 vakasının arttığı, özellikle Daegu ve Gyeongsang Bukdo bölgelerine seyahatten kaçınmaları uyarısında bulundu. Çin'le karşılıklı uçuşları 5 Şubat’ta askıya alan Endonezya, salgın nedeniyle Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını da geçici süreyle askıya alındığını açıklamıştı.
Basına konuşan Başbakan Mahathir Muhammed, Malezya genelindeki Kovid-19 vakalarının azalmasının seyahat yasağı kararını henüz etkilemeyeceğini belirterek, "Kovid-19 vakalarına ilişkin tepe noktasına henüz ulaştığımızı düşünmüyoruz." dedi. Mahathir, salgına ilişkin temkinli olmayı sürdüreceklerinin altını çizerek, "Seyahat yasağına dair bir karar almadan önce mevcut durumu yakından izleyeceğiz." diye konuştu.
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Malezya geçen ay, Kovid-19'un yayıldığı Çin'in Hubey eyaletinden ülkeye seyahatleri bir süreliğine durdurmuş, bu ayın başında da yasağının kapsamını genişleterek Çin'de karantinaya alınan diğer eyaletlerden Malezya'ya seyahatlere de geçici yasak koymuştu.
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KUVEYT'TE 3 YENİ VAKA
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Meşhed kentinden gelen kişilere yapılan ilk test sonucuna göre 53 yaşındaki bir Kuveyt vatandaşı ile 61 yaşındaki bir Suudi Arabistan vatandaşının yanı sıra Kuveyt'te yaşayan 21 yaşındaki vatansız (haymatlos) bir kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca söz konusu kişilerin sağlık ekipleri tarafından sürekli gözetim altında tutulduğu vurgulandı.
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DSÖ: SALGINA HAZIRLANMALIYIZ
Dünya Sağlık Örgütü'nün Sağlık Acil Durumları Programı Direktörü Mike Ryan yaptığı açıklamada "Bakın Çin'de olanlar, vakalarda önemli bir düşüş var. Virüs büyük oranda baskılandı ve pandemik mantığına aykırı vaka sayısında sıralı bir düşüş gördük. Ancak bunun aksine, Kore gibi yerlerde vakaların hızlandığını görüyoruz ve bu nedenle hala dengede bulunuyoruz. Potansiyel bir pandemi için hazırlık aşamasındayız" dedi.Ryan, ülkelerin hastaları alıp tedavi etmeye ve yeterli kontrol ve karantina işlemi için hazırlanmaları gerektiğini söyledi.
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AVRUPA ÜLKELERİNDEN İTALYA'YA SEYAHAT UYARISIİtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölü sayısının 6'ya yükselmesi başta komşu ülkeler olmak üzere Çekya ve Macaristan gibi Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde tedbirlerin artırılmasına neden oldu.