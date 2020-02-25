Son dakika haberi: Koronavirüs ile ilgili flaş gelişmeyi böyle duyurdular!

Çin'den sonra en fazla vakanın görüldüğü ülke ise 833 ile Güney Kore. Güney Kore'yi 157 ile İtalya, 147 ile Japonya, 89 ile Singapur, 74 ile Hong Kong, 35 ile Tayland ve ABD, 28 ile Tayvan, 22 ile Avustralya ve Malezya, 16 ile Almanya ve Vietnam, 13 ile BAE ve İngiltere, 12 ile Fransa, 9 ile Kanada, 3 ile Hindistan ve Filipinler, 2 ile Rusya ve İspanya, 1 vaka ile de Lübnan, Nepal, Kamboçya, İsrail, Belçika, Finlandiya, İsveç, Mısır, Irak ve Sri Lanka gibi ülkeler izliyor.