Son dakika haberi: Koronavirüs günlük vaka tablosu 29 Ekim: İstanbul'da hasta sayısı artıyor.. İşte il il Türkiye koronavirüs vaka sayıları ve risk haritası

Koronavirüs Türkiye vaka sayısı dağılımı Sağlık Bakanlığı'nın verilerine yansıdı. Türkiye coronavirüs vaka sayısı istatistiklerine göre son durum şöyle gelişti;Bir önceki güne göre yeni COVID-19 hasta sayısında, hastaneye yatırılan yeni hastasayısında ve entübe edilen yeni hasta sayısında azalma (sırasıyla -%3,6 -%2,1 ve -%13,8), hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısında ise artış (%2,1) görülmüştür.Bir önceki güne göre bölgelerdeki yeni hasta değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Batı Marmara Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%14,0). En fazla artış ise Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde olup hasta sayısı açısından incelendiğinde bu fark sadece 3 hastadır.



25-49 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 hasta sayısı kadınlarda 33,4, erkeklerde ise 32,7’dir.



Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış İstanbul Bölgesindedir (-%26,1). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış Ortadoğu Anadolu Bölgesindedir (%63,2).