Son dakika haberi: Bu yıl ilk kez koronavirüs gölgesinde... Dünya Kurban Bayramı'nı böyle kutladı

Kuzey Makedonya'da her yıl bayram dolayısıyla düzenlenen merkezi tören bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle düzenlenmedi. Başkent Üsküp’teki tarihi Mustafa Paşa Camisi, sabah ve Kurban Bayramı namazını kılmaya gelen vatandaşlarla doldu.