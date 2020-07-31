Son dakika haberi: Bu yıl ilk kez koronavirüs gölgesinde... Dünya Kurban Bayramı'nı böyle kutladı
Bu Kurban Bayramı'nda dünyada bir ilk gerçekleşiyor. Dünya Müslümanları Kurban Bayramı'nı koronavirüs salgının gölgesinde buruk bir şekilde geçiriyor. İşte dünyadan haber ajanslarının geçtiği çapıcı fotoğraflarla dünyadan bayram manzaraları...
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Tüm dünyada Müslümanlar Kurban Bayramı'nı kutluyor. Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, bayram namazlarını yeni tip koronavirüs salgının gölgesinde, virüs tedbirlerine uyarak kıldı.
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İran’da artan yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle kırmızı bölge ilan edilen aralarında başkent Tahran’ın da bulunduğu eyaletlerde Kurban Bayramı namazı kılınmayacağının duyurulmasına rağmen, bazı İranlılar, başkentteki İmamzadeh Panj Tan Türbesi’nin avlusunda aldıkları tedbirler eşliğinde bayram namazı kıldı.
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Irak'ın Süleymaniye kentindeki Müslümanlar, kurban bayramı namazını, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri altında Cennet Camisi'nin avlusunda kıldı.
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Endonezya'nın Surabaya kentindeki Müslümanlar, sabah erken saatlerde Al-Akbar Camisine gelerek, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri altında Kurban Bayramı namazını kıldı.
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Rusya’nın başkenti Moskova’da Kurban Bayramı namazı yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle sınırlı cemaat ile Merkez Camisi'nde kılındı. Cemaat maske ve eldiven kullanarak namaz kıldı, bayramlaştı.
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını Fatih Camisi'nde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri altında kıldı.
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Endonezya'nın Pekanbaru kentinde bulunan An-Nur Ulu Camisi'ne gelen Müslümanlar, bayram namazını maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek eda etti.
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Arnavutluk'taki Kurban Bayramı merkezi töreni başkent Tiran'daki Kokonoz Camisinde düzenlendi. Geçen yıllarda meydanlarda da kılınan bayram namazı bu yıl Covid-19 nedeniyle sadece camilerde eda edildi.
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Kuzey Makedonya'da her yıl bayram dolayısıyla düzenlenen merkezi tören bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle düzenlenmedi. Başkent Üsküp’teki tarihi Mustafa Paşa Camisi, sabah ve Kurban Bayramı namazını kılmaya gelen vatandaşlarla doldu.
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Almanya'da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı'na yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri altında girdi. Başkent Berlin'deki Tegel Selimiye Camisi'nde bayram namazı, sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek kılındı.
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisinde toplanan Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını eda etti. Namazda, Covid-19 tedbirleri çerçevesinde maske takıldı, sosyal mesafeye dikkat edildi.
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Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan Müslümanlar, bayram namazını, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Avusturya Türk Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği (ATİB) Merkez Camisi'nde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uyarak kıldı.
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Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde Müslümanlar, kurban bayramı namazını kılmak için toplandı.
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Kuvyet'teki Müslümanlar, kurban bayramı namazını, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri altında başkent Kuveyt'tın El-Bayan bölgesindeki bir stadyumda kıldı.
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Hac ibadetinin en önemli durağı olan Arafat vakfesini dün tamamlayan Müslümanlar, bayramın birinci gününde şeytan taşladı. Şeytan taşlama sosyal mesafe kurallarını uygun şekilde yapıldı.