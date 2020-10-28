Son dakika haberi: Koronavirüs (Covid 19) belirtileri nelerdir, ilk belirtiler nasıl anlaşılır? Gün gün corona virüs belirtilerinde yeni araştırma

Pandemi döneminde kalabalık alanlarda durmamak çok önemli. Bilindiği gibi bu dönemde sosyal mesafe bundan dolayı çok önemli. Kalabalık ortamlar, klima ile havalandırılan ortamlar da çok uzun süreli bulunmamak gerekir. Kışla ve okullar biraz daha risk olduğundan okulların seyreltilmiş olarak açık olması önemli. Maskenin de önemli olduğunu belirten Budakoğlu, kalabalık alanlara girilecekse gözü ve yüzü de koruyacak siperde kullanılması gerekli, virüse yakalanmamanın en önemlisi el Hijyeni, temizliği. Eller sıklıkla dezenfekte edilmeli ve yıkanmalı. Göz kaşıntısı durumun da el ile gözü kaşımamalı. Göz kaşıntıları başka konjonktivitelerde de görülüyor. Elimizi mümkün olduğu kadar batmada, yanmada, kaşıntıda çok fazla göze götürmemek önemli.



Kızarma ve kaşıntı gibi şikâyetlerde pandemi korkusundan dolayı hastalarımız hastaneye gelmekte tereddüt ediyorlar. Kızarıklık, çapaklanma şikâyetleri olan kişiler ilk olarak kendi hijyen kurallarına uymaları, geçmiyorsa mutlaka muayene için gelmelerinde fayda var. El ile göze temastan mümkün olduğunca kaçınılmalı sadece kâğıt havlu ile bir kerelik kullanılması ve tekrar kullanım da yeni bir kâğıt havlu alınması da önemli. Yüz havluları aile içerisinde ayrı kişiler aynı havluyu asla kullanmamalı. Bu tür konjonktiviteler bir gözden diğerine de rahatlıkla geçebiliyor. Okula giden çocukların bu konjonktiviteyi getirme riski de var dolayısıyla aile bireylerine bulaştırabilir. Bu sadece koronavirüs için değil basit konjonktivitelerde bu mevsimsel dönemde sıklıkla görülebiliyor” diye konuştu.