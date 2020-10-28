Son dakika haberi: Koronavirüs (Covid 19) belirtileri nelerdir, ilk belirtiler nasıl anlaşılır? Gün gün corona virüs belirtilerinde yeni araştırma
Koronavirüs belirtileri, son dakika haberler ile takip ediliyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam eden salgında corona virüs belirtileri Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün araştırmaları ile değerlendiriliyor. Sars ve Mers gibi virüsleri de içeren bir virüs ailesi olan Covid 19 belirtileri grip ve soğuk algınlığı ile benzerlik gösteriyor. Sonbahar mevsimi pek çok alerjik hastalığa neden olurken Prof. Dr. Budakoğlu, koronavirüs belirtileriyle ilgili çarpıcı gelişmeler verdi. Budakoğlu, “Her göz kızarıklığı Covid-19 anlamına gelmiyor” dedi. Diğer yandan Sağlık Bakanı Koca, daha önce her vakanın belirti göstermeyeceğini duyurmuştu. Yapılan araştırmalara göre, yüksek ateş, tat ve koku alma kaybı korona virüs belirtileri arasında yer alıyor. Peki, Koronavirüs ilk belirtileri neler? İşte, gün gün korona virüs belirtileri...
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Koronavirüs günlük belirtileri Türkiye'nin korona virüs gündeminde yakından takip ediliyor. Özellikle sonbahar aylarıyla beraber grip ve soğuk algınlığı artarken, bu hastalıklarla benzer semptomlar taşıyan covid 19 belirtilerine yenileri eklendi. Corona virüse karşı aşı çalışmalarından olumlu haberler gelirken, baş ağrısı, koku kaybı, eklem ağrılarının, coronavirüs belirtisi olabileceği aktarıldı. Korona virüs ilk belirtilerinden olan göz kızarıklığının ise, alerjiyle karıştırılmaması gerektiği uzmanlar tarafından belirtildi.
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KORONA VİRÜS NASIL ANLAŞILIR?
Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan koronavirüs, belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.
Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.Koronavirüs belirtileri arasında şunlar yer alıyor;
Ateş, Öksürük, Nefes darlığı ya da nefes alma güçlüğü, Üşüme, Üşümeyle birlikte tekrar eden titreme, Kas ağrısı, Baş ağrısı, Boğaz ağrısı, Tat ve koku alma kaybı
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UZMANLARDAN UYARI: HER GÖZ KIZARIKLIĞI COVİD 19 OLMAYABİLİR
Mevsim geçişlerinde kendisini gösteren alerjik konjonktivite hakkında bilinmeyenleri anlatan Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Budakoğlu, göz alerjileri ve tedavileri hakkında önemli uyarılarda bulundu.
Her göz kızarıklığı Covid-19 anlamına gelmediğini ifade eden Prof. Dr. Özlem Budakoğlu, “Mevsimsel olarak gözün kızarıklığına sebep olan bazı hastalıklar vardır. Örneğin bahar döneminde yaza doğru alerjik nedenlerle göz kızarıklıklarını çok görüyoruz. Buna bağlı sulanma, kaşıntı oluyor. Kışın ise çoğunlukla viral konjonktiviteler görüyoruz” dedi.
Covid-19 döneminden öncede biz kışın kalabalık yerlerde yaşayan kişilerde, okullarda, kışlalarda yoğun kalabalığın yaşandığı büyük evlerde aile içerisinde de kış mevsiminde viral konjonktivite dediğimiz virüslerin çok görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Budakoğlu, “Kapalı ortam ve kalabalıkların olduğu ortamlarda bu virüsler çok kolay yayılıyor. Koronavirüste bildiğiniz gibi bir virüs. Koronavirüste göz kızarıklığıyla, elin göze temasıyla çok kolay bulaşabilen bir virüs olduğu pandemi döneminde anlaşıldı. Biz biliyoruz ki koronavirüs de viral konjonktivitelerde görüldüğü gibi elle temas veya havadan da kalabalık ortamlarda bulaşabiliyor. Damlacık enfeksiyonu ile göze gelebilecek tek bir partikülün gözde enfeksiyon yaparak sistemik olarak korona belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olabilir.
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Pandemi döneminde kalabalık alanlarda durmamak çok önemli. Bilindiği gibi bu dönemde sosyal mesafe bundan dolayı çok önemli. Kalabalık ortamlar, klima ile havalandırılan ortamlar da çok uzun süreli bulunmamak gerekir. Kışla ve okullar biraz daha risk olduğundan okulların seyreltilmiş olarak açık olması önemli. Maskenin de önemli olduğunu belirten Budakoğlu, kalabalık alanlara girilecekse gözü ve yüzü de koruyacak siperde kullanılması gerekli, virüse yakalanmamanın en önemlisi el Hijyeni, temizliği. Eller sıklıkla dezenfekte edilmeli ve yıkanmalı. Göz kaşıntısı durumun da el ile gözü kaşımamalı. Göz kaşıntıları başka konjonktivitelerde de görülüyor. Elimizi mümkün olduğu kadar batmada, yanmada, kaşıntıda çok fazla göze götürmemek önemli.
Kızarma ve kaşıntı gibi şikâyetlerde pandemi korkusundan dolayı hastalarımız hastaneye gelmekte tereddüt ediyorlar. Kızarıklık, çapaklanma şikâyetleri olan kişiler ilk olarak kendi hijyen kurallarına uymaları, geçmiyorsa mutlaka muayene için gelmelerinde fayda var. El ile göze temastan mümkün olduğunca kaçınılmalı sadece kâğıt havlu ile bir kerelik kullanılması ve tekrar kullanım da yeni bir kâğıt havlu alınması da önemli. Yüz havluları aile içerisinde ayrı kişiler aynı havluyu asla kullanmamalı. Bu tür konjonktiviteler bir gözden diğerine de rahatlıkla geçebiliyor. Okula giden çocukların bu konjonktiviteyi getirme riski de var dolayısıyla aile bireylerine bulaştırabilir. Bu sadece koronavirüs için değil basit konjonktivitelerde bu mevsimsel dönemde sıklıkla görülebiliyor” diye konuştu.
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CORONA BELİRTİLERİ GÜN GÜN NELER?
1-3. gün corona belirtileri
Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar.
Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.
Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.
4. gün corona belirtileri
Boğaz ağrısı şiddetlenir.
Ses boğuklaşır.
Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.
Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.
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5. gün corona belirtileri
Boğaz ağrısı şiddetlenir.
Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir.
Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur.
Eklem ağrıları görülür.
6. gün corona belirtileri
Kuru öksürük başlar.
Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir.
Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar.
Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır.
İshal ve kusma şiddetlenir.
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7. gün corona belirtileri
Ateş 38 dereceye yükselir.
Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.
Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.
8. gün corona belirtileri
Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir.
Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir.
Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar.
Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.
9. gün corona belirtileri
Tüm belirtiler şiddetle artar.
Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür.
Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.
Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.
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AĞIR VE HAFİF SEMPTOMLAR NELERDİR?
COVID-19'un en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve sızı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom görülmez ve kendilerini kötü hissetmezler.
Çoğu insan (yaklaşık% 80) özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir. COVID-19 virüsünü alan her 6 kişiden yaklaşık 1'i ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük çekmektedir. Yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri, diyabet gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Hastalığa yakalanan insanların yaklaşık % 2'si ölmüştür. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken insanlar mutlaka tıbbi yardım almalıdır.
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KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ GÖRÜLME SIKLIĞI
Kuru öksürük: Virüs alt ve üst solunum yollarını etkilediği için en sık görülen belirti.
Yüksek ateş: Virüsün yol açtığı tahribatlar ve vücuda verdiği zarar nedeniyle aynı şekilde kuru öksürük gibi en sık görülen bir diğer belirti yüksek ateş.
Boğaz ağrısı: Yüksek ateş ve kuru öksürüğe oranla daha az görülse de solunum yollarına bulaşan virüsler bulaştığı bölgede ağrıya neden oluyor. Boğaz ağrısı da bu hastalığın belirtileri arasında gösterilebilir.
Nefes darlığı: Hastalığın ölümcül sonuçlar doğurmasındaki en büyük etkenlerden biri de oluşturduğu nefes darlığı. Özellikle solunum problemi olan hastalar, virüs nedeniyle artan nefes darlığına bağlı olarak yaşamlarını yitirebiliyor.
Yorgunluk: Virüsün vücutta oluşturduğu genel tablo nedeniyle hasta kendisini yorgun hissedebilir, kas ve eklem ağrıları yaşayabilir.
Baş ağrısı: Üst solunum yollarına etki eden virüsün nefes darlığı, boğaz ağrısı ve diğer belirtiler nedeniyle oluşturduğu etki dönem dönem baş ağrısıyla da baş gösterebiliyor.
Nezle ve ishal: Virüsün en az görülen belirtileri ise nezle ve ishal. Bu belirtiler çok az sayıda hastada ortaya çıkıyor.