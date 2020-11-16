Son Dakika Haberi... Koronavirüs (coronavirus) Türkiye tablosu 16 Kasım: İstanbul ve tüm bölgelerde il il korona virüs ölüm- hasta sayısı
Son dakika koronavirüs haberleri... Coronavirüs vaka sayısı Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları ile günlük olarak güncelleniyor. Korona virüs salgınında yaşanan vaka artışı sürerken özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar kentlerindeki son durumu merak ediyorlar. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Türkiye'de son 24 saatte 142 bin 496 test yapıldı, 3 bin 223 kişiye ise hastalık tanısı konuldu, 89 kişi de hayatını kaybetti. Bakan Koca yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına dikkat çekerek, "Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin. " dedi. Peki İstanbul ve diğer bölgelerimizde 16 Kasım koronavirüs risk haritasındaki son durum nedir? İşte, İstanbul ve il il covid 19 ölüm, hasta ve vaka sayısı.
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Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 142 bin 496, hasta sayısı 3 bin 223 olarak açıklandı. Bugün koronavirüsten 89 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 2 bin 561 hasta ise iyileşti. İşte, Türkiye koronavirüs vaka sayıları...
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 142 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 223 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 89 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 561 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 353 bin 663'e yükseldi.
Toplam test sayısı 16 milyon 156 bin 470'e ulaştı. Hasta sayısı 414 bin 278, vefat sayısı 11 bin 507, ağır hasta sayısı 3 bin 439, aktif hasta sayısı 49 bin 108 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.
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Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısında ve entübe edilen yenihasta sayısında azalma (sırasıyla -%2,5 ve -%9,4), hastaneden taburcu edilen yenihasta sayısında ise artış (%0,5) görülmüştür.
Bir önceki güne göre bölgelerdeki yeni hasta değişim yüzdesine bakıldığında; en fazlaazalış Orta Anadolu Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%8,1). En fazla artış ise GüneydoğuAnadolu Bölgesinde olup hasta sayısı açısından incelendiğinde bu fark 38 hastadır.
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80 yaş ve üzeri grupta 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 hasta sayısı kadınlarda42,8, erkeklerde ise 51,1’dir.
Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış DoğuKaradeniz Bölgesindedir (-%33,3). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yenihasta sayısındaki en fazla artış Batı Marmara Bölgesindedir (%16,7)
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kovid-19 denetim verilerini açıkladı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 22 Ağustos'tan bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 6 bin 821 idari, 5 bin 230 adli işlem yapıldığını ve 20 milyon 509 bin 262 lira ceza kesildiğini kaydetti.
Vali Yerlikaya Twitter hesabından, "İstanbul'da 22 Ağustos'tan beri 3 milyon 231 bin 511 denetim yapıldı. 6 bin 821 idari, 5 bin 230 adli işlem yapıldı. 20 milyon 509 bin 262 lira ceza kesildi. Koronavirüsü sadece denetimle değil, önlemlere uyarak yeneceğiz. Tedbirlere direnmeyi bırak sağlığına bak." ifadelerini paylaştı.
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"Türkiye olarak başarılı bir imtihan veriyoruz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin açılış töreninde konuştu. Hastalığın kesin ilacı ve aşısı bulunana kadar mücadeleyi sürdürmekte kararlı olduklarının altını çizen Erdoğan, "Dünyanın ekonomik bakımdan en müreffeh ülkelerini bile sarsan salgın karşısında Türkiye olarak başarılı bir imtihan veriyoruz. Salgının en kritik evresini vakitlice aldığımız tedbirler ve sağlık altyapımızın gücü sayesinde daha rahat atlattık." dedi.
Erdoğan, sosyal güvenlik sisteminin kapsayıcılığı ve kuşatıcılığı sayesinde vatandaşları kimi yerlerde olduğu gibi milyon dolarlık faturalarla karşı karşıya bırakmadıklarını, test, teşhis, tedavi ve ilaca kadar hastalıkla mücadele için gereken her şeyi ücretsiz sunduklarını vurguladı.
"Yeri geldi ambulans uçaklarla yeri geldi ambulans helikopterlerle hastaları şehirden şehre, hatta ülkeden ülkemize taşıdık." diyen Erdoğan hem salgınla mücadelede hem de dayanışma noktasında tüm insanlığa örnek olacak bir duruş sergilediklerinin altını çizdi.
"Ağır hasta sayımız artıyor"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün tespit edilen 3 bin 223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük 100'e yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık altyapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin."
Bakan Çavuşoğlu, Kovid-19 aşısı geliştiren Türk bilim insanlarını aradıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştiren Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Çavuşoğlu, Kovid-19 aşısıyla insanlığa umut olan Türk çifti, aşının bulunmasındaki başarılarından dolayı tebrik etti.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ürgüp, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sinop'ta bir köy karantinaya alındı
Sinop'un Durağan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Durağan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vakalarının yayılımını engellemek için Gökçebelen köyünde 14 gün süreyle karantina uygulanması kararı alındığı ve köye giriş çıkışların kapatıldığı belirtilerek kararlara uymayanlara idari para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı kaydedildi.
Amasya'da semt pazarlarında HES kodu uygulaması başladı
Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında semt pazarlarında esnaf ve vatandaş için Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması başladı.
HES kodu olmayan esnafın ve vatandaşların pazar alanına girişlerine izin verilmediğini vurgulayan Amasya Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Yörükoğlu, "Semt pazarlarımızı vatandaşımızın sağlığı açısından, daha güvenli hale getirebilmek için Belediye Başkanımız Mehmet Sarı'nın talimatıyla HES kodu uygulamasına başladık. Vatandaşımız da bize destek veriyor. Uygulamadan son derece memnun olduklarını görüyoruz." dedi.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde ikisi futbolcu 4 kişide daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "İki futbolcumuzla iki personelimizin daha testleri pozitif çıktı. Kulübümüz tarafından yapılan Kovid-19 testleri neticesinde pozitif teşhisi konulan futbolcu sayısı üçe yükselmiştir. Futbolcu ve personelimizin izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında oynanması planlanan Haliliye Belediyespor-Arkas Spor maçı, Şanlıurfa temsilcisindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.