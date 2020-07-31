Son dakika haberi: Koronavirüs bunu da yaptırdı... Bilgisayar başında sanal cenaze!

Öte yandan, Osaka'da bulunan Hotel Relation çok farklı bir otel ve müşteri olarak sadece yeni vefat etmiş kişileri kabul ediyor. Bu "cenaze oteli"ne rezervasyonu yapılan cenazelerde hayatını kaybeden kişinin yakınları, tabutların yanında kısa bir süre de olsa emniyetli bir biçimde yas tutuyor.