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HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi: Koronavirüs bitmeden yeni kabus! Beyin yiyen amip.. ABD'de ilk vakaya rastlandı
GeriDünya Son dakika haberi: Koronavirüs bitmeden yeni kabus! Beyin yiyen amip.. ABD'de ilk vakaya rastlandı
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Hürriyet
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Dünya
BBC Türkçe Fotoğraflar: Reuters,AP, AFP
Haber Giriş: 06 Temmuz 2020 - 16:15,

Son dakika haberi: Koronavirüs bitmeden yeni kabus! Beyin yiyen amip.. ABD'de ilk vakaya rastlandı

Son dakika haberi.. ABD'de büyük şok! Beyin yiyen amip için ilk vaka tespit edildi. Acil uyarı yayınlandı

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Gelen son dakika haberi ile Florida Sağlık Dairesi (DOH), Hillsborough'da yaşayan bir kişinin "Naegleria fowleri" yani beyin yiyen amip kaptığını açıkladı.

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Tek hücreli amip, beyinde enfeksiyona yol açıyor ve vakalar genellikle ölümcül oluyor.

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Çoğunlukla göl ve nehir gibi tatlı sularda bulunan tek hücreli Naegleria fowleri, sadece burun yoluyla bulaşıyor ve insandan insana geçmiyor.

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DOH, bu vakada hastalığın nasıl bulaştığını ve hastanın durumu hakkında ayrıntı vermedi.

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Enfeksiyonlar ABD'nin güney eyaletlerinde görülüyor. Florida'da 1962'den beri sadece 37 vaka rapor edildi.

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Ancak enfeksiyonun ölümcül olması nedeniyle DOH, Hillsborough bölgesinde yaşayanlar için uyarı yayımladı, çeşmeler, göl, nehir, yapay göl ve kanallar gibi su kaynaklarında dikkatli olunması çağrısı yaptı.

7Yaz aylarında daha yaygın
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Yaz aylarında daha yaygın

Enfeksiyonunun Temmuz, Ağustos ve Eylül'de görülmesi olasılığının daha yüksek olduğu belirtiliyor.

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Burunlarına Naegleria fowleri kaçan kişilerde yüksek ateş, mide bulantısı, kusma, boyun tutulması ve baş ağrısı gibi belirtiler görülüyor. Hastalar genellikle bir hafta içinde ölüyor.

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DOH, hastalığın çok hızlı ilerlemesi nedeniyle bu belirtilerin görüldüğü kişilerin acilen sağlık kuruluşlarına başvurmalarını istedi.

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Açıklamada, "Unutmayın, bu hastalık çok nadir görülüyor. Etkili bir önleme stratejisiyle güvenli bir yüzme sezonu geçirilmesinin sağlanması mümkün" denildi.

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ABD'de 2009-2018 yılları arasında 34 vaka kayıtlara geçti.

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Bunlardan 30'unun yüzme amaçlı olarak girilen sulardan, üçünün buruna mikroplu su çekilmesinden ve birinin de bahçede çeşme suyuyla doldurulan su kaydırağından kaynaklandığı açıklandı.

13Kaplıcalarda ve iyi klorlanmamış havuzlarda da görülüyor
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Kaplıcalarda ve iyi klorlanmamış havuzlarda da görülüyor

Uzmanlar, hızla beyin dokusunu yok eden Naegleria fowleri'nin jeotermal sularda ve iyi klorlanmamış havuz sularında da bulunabileceğini söylüyor.

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Naegleria fowleri'nin yutulması halinde hastalığa yol açmadığı belirtiliyor.

15ABDde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 132 bin 331 oldu
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ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 132 bin 331 oldu

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 219 artarak, 132 bin 331 oldu.

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ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

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Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 45 bin 510 artarak, 2 milyon 936 bin 890'a ulaştı.

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Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 219 artarak, 132 bin 331'ye çıktı.

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Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 578 bin 376 vakayla Brezilya, 681 bin 251 vakayla Rusya ve 675 bin 453 vakayla Hindistan izliyor.

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Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

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New York'ta şimdiye kadar 421 bin 637 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 215 kişi hayatını kaybetti. New York'u 256 bine yaklaşan vakayla California ve 195 bini geçen vakayla Texsas takip ediyor.

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ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 36 milyon 965 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 260 bini geçti.

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