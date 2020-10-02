Son dakika haberi: Koronavirüs Avrupa'ya diz çöktürdü... 'Maksimum alarm' seviyesine geçiyorlar!

Koronavirüs nedeniyle 1 milyon 27 bin 654 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı, dünya genelinde 34 milyon 484 bin 468'e çıkarken, virüs saptanan 25 milyon 674 bin 937 kişi sağlığına kavuştu. Öte yandan tedavisi devam eden 7 milyon 781 bin 877 vaka bulunuyor.