Son dakika haberi: Koronavirüs Avrupa'ya diz çöktürdü... 'Maksimum alarm' seviyesine geçiyorlar!
Koronavirüs salgını hızını kesmeden tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Vaka ve ölüm sayıları dünyanın her bölgesinde artarken özellikle Avrupa son haftalarda yaşanan rekor sayılacak vakalar yüzünden sıkıntılı. Ülkeler tek tek yeni tedbirler almaya giderken Fransa'dan 'Maksimum alarm' haberi korkuttu...
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Koronavirüs salgınında kritik eşik bu haftanın başında aşıldı ve dünya genelindeki virüs kaynaklı ölüm sayısı 1 milyonu aştı.
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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı ise 34 milyon 484 bini geçti.
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Koronavirüs nedeniyle 1 milyon 27 bin 654 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı, dünya genelinde 34 milyon 484 bin 468'e çıkarken, virüs saptanan 25 milyon 674 bin 937 kişi sağlığına kavuştu. Öte yandan tedavisi devam eden 7 milyon 781 bin 877 vaka bulunuyor.
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Salgının ilk günlerinde büyük kayıplar veren Avrupa ülkeleri sıkı karantina tedbirleriyle adeta kendilerini dış dünyaya kapatmış, vaka ve ölüm sayılarını kontrol altına almıştı.
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Ancak son günlerde başta Fransa ve İspanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde vaka sayıları korkutucu derecede artmaya başladı, bunun üzerine ülkeler yeniden sert önlemlere geri dönüş kararı aldı.
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Salgının büyük kentlerde daha hızlı yayıldığını belirten Fransa Sağlık Bakanı Veran, başkent Paris ve çevresinde pazartesiden itibaren "maksimum alarm" seviyesine geçilebileceğini söyledi.
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Fransa'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 13 bin 970 vaka belirlendi. Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs nedeniyle 63 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 32 bin 19'a ulaştı.
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Covid-19 bulaşan kişi sayısının son 24 saatte 13 bin 970 artışla 577 bin 505'e yükseldiği ülkede, 1265'i yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 652 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
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Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında salgının, Lille, Lyon, Grenoble, Toulouse ve Saint-Etienne gibi büyük kentlerde daha hızlı yayıldığını ve hasta sayısının yüksek olduğunu belirtti.
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Virüsün artık her grup yaş aralığında dolaştığı uyarısında bulunan Veran, salgının durumunun kötüleştiği ve sağlık sisteminin riskte olduğu bir aşamada olunduğunu söyledi.
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Veran, başkent Paris ve çevresinde pazartesiden itibaren "maksimum alarm" seviyesine geçilebileceğini söyledi.
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Fransa'da 24 Eylül'de kayıtlara geçen 16 bin 96 vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.
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İspanya'da merkezi hükümet, koronavirüs vakalarındaki artıştan sonra başkent Madrid ve çevresinde kısıtlama önlemlerini devreye soktu. Yeni önlemlere göre buralarda yaşayanlar, çok önemli bir yolculuk olmadıkça, bölgeyi terk edemeyecek.
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Ancak, Madrid'in bölgesel yönetimi önlemlerin yasal olarak geçerli olmadığını söylüyor. İspanya'da son iki haftada tespit edilen 133.604 koronavirüs vakasının üçte birinden fazlası Madrid ve çevdesinde görüldü.
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Sağlık hizmetlerinden sorumlu olan İspanya'nın bölgesel yönetimleri, kısıtlama önlemleri getirilmesinde üç kriter üzerinde uzlaştı. Bunlar, 100 binden fazla nüfuslu yerlerde, 100 bin kişi arasında 500'den fazla vaka görülmesi, yoğun bakım servislerindeki hastaların yüzde 35'inden fazlasını Covid-19 vakalarından oluşması ve yapılan testlerin yüzde 10'unun pozitif olması.
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100 bin kişide 780 vaka oranının görüldüğü Madrid bu kriterleri karşılıyor. Ancak kısıtlamaların ne zaman yürürlüğe gireceği net değil.
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Yeni kısıtlamalar gerği, Madrid bölgesi ziyaretçilere ve gerekli olmayan seyahatlere kapalı olacak. Halk sadece, iş, doktor ziyareti ve alışveriş için bölge sınırlarını geçebilecek. Çocuk bahçeleri kapatılacak ve sosyal buluşmalar altı kişiyle sınırlandırılacak.
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Muhafakârların yönetimindeki Madrid bölge hükümeti, kısıtlamalara onay vermedi ve önlemlerin yasal olarak geçersiz olduğunu söyledi.
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Bölge Sağlık Yetkilisi Enrique Ruiz Escuerdo, merkezi hükümeti bir "telaş ve ajitasyon" mesajı göndermekle suçladı ve kısıtlamalara karşı hukuk mücadelesi verme ihtimalini dışlamadı.
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İspanya'da son haftalarda vaka sayılarında büyük artış oldu. Ülkede şu ana dek 31.411 kişi ölürken, 748 bin vaka tespit edildi.
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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede toplam vaka sayısı 778 bini geçerken, salgının başlamasından bu yana hastanede tedavi görenlerin sayısı 151 bin 155 oldu. Böylece ülkede şimdiye kadar tespit edilen vakaların yaklaşık 5'te 1'i hastanede tedavi gördü. Kovid-19 teşhisiyle yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısının da 13 bin 694 olduğu gözlendi.
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İspanya'daki 17 özerk yönetim içinde Madrid, "hastanelerdeki Kovid-19 hastalarının en yoğun olduğu bölge" olarak ilk sırada bulunuyor. Son verilere göre, Madrid'deki hastanelerin toplam yatak sayısının yüzde 23'ünde Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü belirtilirken, bu oranın yoğun bakım ünitesinde yüzde 42'ye kadar çıkması ise dikkati çekiyor.
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Kovid-19 vakası tespit edilenlerde solunum rahatsızlığı olanların tedavisi hastanede yapılırken; ateş, baş ağrısı, yorgunluk gibi diğer belirtileri gösterenlerin evlerine gönderilmelerine devam ediliyor.
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Salgında hayatlarını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 80'inin 75 yaş üstü olduğu İspanya'da, yaşlı bakımevlerinde kalanlardan 20 binden fazlasının Kovid-19 nedeniyle ölmesi dikkati çekiyor.
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Diğer yandan İspanya'da 24 Eylül itibarıyla Kovid-19'da PCR tanı testi yaptıranların sayısı 10 milyon 346 bin 119, antikor testi yapanların sayısı da 2 milyon 377 bin 870 olarak açıklandı.