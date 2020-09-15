Son dakika haberi: Herkes bu haberi bekliyor... Koronavirüs aşısı için tarih belli oldu!

Poonawalla, Covid-19 aşısının kızamık gibi hastalıklarda olduğu gibi iki doz olarak uygulanması durumunda dünyanın 15 milyar doz aşıya ihtiyacı olduğunu, ancak şu an için hiçbir şirketin buna hazırlıklı olmadığını söyledi.