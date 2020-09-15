Son dakika haberi: Herkes bu haberi bekliyor... Koronavirüs aşısı için tarih belli oldu!
Tüm dünyaya aylardır kabusu yaşatan koronavirüs salgınından kötü haberler gelmeye devam ediyor. Dünya çapında rekor vaka artışını açıklayan DSÖ, önümüzdeki aylar için korkutan açıklamalar yaparken virüsü ortadan kaldırması umulan Covid-19 aşısıyla ilgili haberler de bir kez daha umutları azalttı.
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Dünya koronavirüs salgınına adeta diz çökmüş durumda. Gelen son habere göre DSÖ günlük vaka artışında dünyada rekor kırıldığını açıkladı.
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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Covid-19 salgınında vaka sayısı, dünya genelinde 29 milyon 185 bin 779'a ulaşırken salgında 928 bin 287 kişi hayatını kaybetti.
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DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, DSÖ’nün, Ekim ve Kasım aylarında Avrupa’da günlük koronavirüs (Covid-19) ölümlerinde artış görmeyi beklediğini açıklayarak dünyayı bir kez daha uyardı.
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İnsanlık koronavirüs salgınından kurtulmak için Covid-19'u yenecek bir aşı geliştirilmesini dört gözle beklerken devam eden aşı çalışmalarıyla ilgili iki korkutan haber daha geldi.
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Dünyanın en büyük aşı üretici şirketi konumunda olan Serum Institute of India'nın CEO'su Adar Poonawalla, Financial Times'a önemli açıklamalarda bulundu.
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Poonawalla, koronavirüs aşısının dünya üzerindeki tüm insanlara ulaşmasının 2024 yılına kadar sürebileceğini iddia etti!
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Adar Poonawalla, ilaç şirketlerinin üretim kapasitelerini artırmadığını, bunun da koronavirüs aşısı üretildiğinde tüm dünyadaki insanların hepsine aşı ulaştırılmasını 3-4 yıl kadar geciktireceğini söyledi.
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Poonawalla, Covid-19 aşısının kızamık gibi hastalıklarda olduğu gibi iki doz olarak uygulanması durumunda dünyanın 15 milyar doz aşıya ihtiyacı olduğunu, ancak şu an için hiçbir şirketin buna hazırlıklı olmadığını söyledi.
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Poonawalla, kendi ülkesi Hindistan'daki durama da değindi. Koronavirüs salgınında vaka sayısında dünyada ABD'den sonra ikinci durumda olan Hindistan'daki ulaşım ve soğuk zincir ağının zayıflığına değinen CEO, aşı üretildiği zaman 1.4 milyar nüfuslu Hindistan'da bile herkese nasıl ulaştırılacağı konusu büyük bir soru işareti açıklamasını yaptı.
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Poonawalla'nın CEO'su olduğu Serum Institute of India şirketi AstraZeneca da dahil olmak üzere 5 şirketle aşı üretimi için anlaştı. CEO, şirketinin Rusya'nın Gamaleya Enstitüsü'nde geliştirilen tartışmalı Sputnik V aşısına üretebileceklerini açıkladı.
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Poonawalla'nın aşı tarihiyle ilgili korkutan öngörüsü DSÖ'nün önde gelen bilim insanlarından Soumya Swaminathan'ınkilerle örtüşüyor. Soumya
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Swaminathan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açılamada koronavirüs salgınını kontrol altına almanın 3-4 yıl süreceğini, aşının çözüm olduğunu ancak aşıyla birlikte mutlaka maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak salgının hızını kesmek gerektiğini söylemişti.
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Bunun yanında ABD yönetimi aşı konusunda herkesten farklı bir açıklama yaparak Covid-19 aşısının 3 Kasım'da yapılacak ABD seçimlerinden önce hazır olacağını ve kritik pozisyonlardaki kişilerin aşılanmasına başlanacağını açıklamıştı.
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Koronavirüs aşısıyla ilgili bir korkutan açıklama da İngiltere'den geldi.
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Londra'da bulunan Imperial College profesörlerinden ve hükümetin Acil Durumla Danışma Kurulu üyesi de olan Peter Openshaw, koronavirüs aşısının bulunsa bile yaygın olarak uygulanmaya başlamasının 2021 Eylül ayını bulabileceğini söyledi.
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Peter Openshaw'a göre Covid-19 aşısının bulunmasıyla halkın kullanımına sunulması arasında 9 aylık bir gecikme olacağını iddia ediyor.
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Oxford tarafından geliştirilen ve şu an için en güvenli aşı gözüyle bakılan aşının denemeleri geçen hafta bir denekte gelişen ani yan etki nedeniyle sonlandırılmış, cumartesi günü ise denemeler tekrar başlamıştı.
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Aşıyı üreten şirket AstraZeneca onay alacağı umuduyla şimdiden aşı dozlarının üretimine şimdiden başladı. Şirket aşıyı şimdiye kadar sipariş vermiş olan ülkelere gönderecek. İngiltere, deneyleri devam eden bu aşıdan 100 milyon doz almış durumda.
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Bu arada Çin de etkili ve güvenli bir koronavirüs aşısı bulduğunu, yüz binlerce vatandaşına bu aşıyı uyguladığını açıklamıştı.
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Çin aşı yapılan vatandaşlarının yurt dışına, salgında sıkıntı yaşayan ülkelerine gittiğini ancak virüse yakalanmamış bir şekilde güvenle geri döndüğünü iddia ediyor.
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Prof. Peter Openshaw, Sky News'a yaptığı açıklamada koronavirüs aşısının gecikecek olma sebebini geniş anlamda ölçeklendirmelerin uzun zaman alacak olması olarak açıkladı.
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Openshaw 'Şu anda devam eden ve önümüzdeki birkaç ay içinde sonuçlanacağı tahmin edilen aşıların gidişatına baktığımızda bu aşıların en az birkaç ay, belki de birkaç yıl sürecek bağışıklık sağlamasını umuyoruz, henüz konuşmak için erken.' dedi.
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Openshaw 'En azından birkaç aşının çalışmalarının birkaç ay içinde olumlu şekilde sonuçlanmasını bekliyorum.'
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'Ancak bu gerçekleştikten sonra aşının dağıtımı ve toplumlara uygulanması için geniş kapsamlı ölçekleme çalışmaları başlayacaktır.'
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Openshaw, bu durumdaysa aşının yaygın kullanımın 2021/2022 kışı için hazır olması ve tüm dünyaya uygulanması mümkün olacaktır açıklamasını yaptı.
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AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot da ara verilen aşı çalışmalarından sonra yaptığı açıklamada bu kadar büyük çapta aşı denemelerinde gecikmelerin normal olduğunu, aşının güvenle kullanımına başlanmadan önce daha çok çalışma yapılması gerektiğini söylemişti.
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Ancak Pascal Soriot, koronavirüs aşısı konusunda daha iyimser bir görüşe sahip. Pascal Soriot'ya göre şirketinin aşısı bu yılın sonunda hazır olacak.