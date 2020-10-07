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Hürriyet
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Dünya
AA/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 07 Ekim 2020 - 13:41 | 

Son dakika haberi: DSÖ'den flaş açıklama... Koronavirüs aşısında tarih belli oldu!

Dünya koronavirüs kabusunu yaşamaya devam ediyor. Vaka ve ölüm sayıları her geçen gün artarken herkes merakla Covid-19 için geliştirilecek aşıdan haber bekliyor. Dünya Sağlık Örgütü flaş bir açıklama yaparak koronavirüs aşısının ne zaman dağıtılacağıyla ilgili tarihi verdi.

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Koronavirüs salgını yayılmaya ve tüm dünyaya kabusu yaşatmaya devam ediyor.

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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 36 milyon 65 bini geçti.

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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 54 bin 947 kişi yaşamını yitirdi.

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Vaka sayısı, dünya genelinde 36 milyon 65 bin 757'ye çıkarken, virüs saptanan 27 milyon 163 bin 422 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 7 milyon 847 bin 388 vaka bulunuyor.

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En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 7 milyon 723 bin 721 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 215 bin 836 kişi hayatını kaybetti.

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Herkes salgının bitmesini ve etkili ve güvenli bir aşı bulunmasını beklerken Dünya Sağlık Örgütü'nden konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için 8-9 aşı adayının Faz 3 klinik denemelerinin devam ettiğini belirtti ve aşı için tarih verdi.

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Harris açıklamasında "Bu büyük ölçekli deneme aşamasının sonuçlarının yıl sonunda gelmeye başlamasını bekliyoruz. Mevcut zaman çizelgesi göz önüne alındığında, dozların 2021'in ortasında ülkelere ulaşmaya başlamasını bekliyoruz." dedi.

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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "ölü sayısının bilinenden çok daha fazla olduğu" uyarısını yapıyor.

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DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan'ın 5 Ekim'de yaptığı, "DSÖ'nün en iyi tahminlerine göre, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unun, bir diğer ifadeyle 780 milyon kişinin Kovid-19'a yakalandığı açıklaması" ise tüm dünyayı şok etti.

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Salgının en kötü vurduğu ülkelerde cevabını arayan tek soru ise Kovid-19 için etkili ve güvenli bir aşının ne zaman üretileceği.

132021 SONUNA KADAR 2 MİLYAR DOZ AŞI
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2021 SONUNA KADAR 2 MİLYAR DOZ AŞI

DSÖ eş güdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) vasıtasıyla 2021 sonuna kadar 2 milyar doz aşı dağıtılması hedefleniyor.

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Programın amacı, tüm ülkelere eşit ve aynı zamanda Kovid-19 aşılarının ulaştırılması, zengin ülkelerin düşük ve orta gelirli ülkeleri desteklemesi. COVAX'a şimdiye kadar 168 ülke katıldı, 25 ülkeyle de görüşmeler devam ediyor.

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Ancak aşı çalışmalarında ileri seviyede olan ABD, Rusya ve Çin'in bu kritik programa katılmaması, üretilecek olası bir Kovid-19 aşısının diğer ülkelerle paylaşılmaması endişesine yol açıyor.

16FAZ 3 DENEMELERİ TEMMUZDA BAŞLADI
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FAZ 3 DENEMELERİ TEMMUZDA BAŞLADI

DSÖ Sözcüsü ve aynı zamanda epidemiyoloji uzmanı Dr. Harris, Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin, AA muhabirine bilgi verdi.

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Halen yaklaşık 200 aşı adayı üzerinde çalışmaların devam ettiğini aktaran Harris, 38 aşı adayının insanlar üzerinde denemelerinin sürdüğünü vurguladı. Bunların 8-9'nun ise Faz 3 klinik deneme aşamasında olduğunu belirten Harris, bazı aşı adaylarının Faz 3 denemelerinin temmuzda başladığı bilgisini paylaştı.

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Halen Faz 1 ve 2 denemeleri devam birçok aşı adayının da Faz 3 çalışmalarına 2 ay içinde başlayacağını bildiren Harris, aşı adaylarının hangi ülkelerde geliştirildiğine dair ise detay vermedi.

19AŞI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARININ HIZI OLAĞANÜSTÜ
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'AŞI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARININ HIZI OLAĞANÜSTÜ'

30 bin ila 60 bin gönüllünün katıldığı Faz 3 klinik denemelerinden elde edilecek sonuçların yıl sonunda ortaya çıkacağına dikkati çeken Harris, sürece ilişkin şunları kaydetti:

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"Bu büyük ölçekli deneme aşamasının sonuçlarının, yıl sonunda gelmeye başlamasını bekliyoruz. Veriler, mevcut olduktan sonra düzenleyici makamların aşının 'güvenlik ve etkinliğini' değerlendirmesi gerekecek."

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"Ardından da onaylanan aşılar için üretim başlayacak. Mevcut zaman çizelgesi göz önüne alındığında, dozların 2021'in ortasında (ikinci veya üçüncü çeyrekte) ülkelere ulaşmaya başlamasını bekliyoruz."

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"Aşı geliştirme çalışmalarının hızı olağanüstü." diyen Harris, Çin, 12 Ocak'ta Kovid-19'un genetik sekansını paylaşmasından 8-10 hafta sonra bazı aşı çalışmalarında Faz 1'e geçildiğini belirtti.

23ÇİNİN İDDİALARINI DOĞRULAMADI
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ÇİN'İN İDDİALARINI DOĞRULAMADI

Harris, "Çin'in dünya çapında kullanım için ürettiği Kovid-19 aşılarının değerlendirilmesi konusunda DSÖ ile görüştüğü" iddialarını ise doğrulamadı.

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DSÖ Sözcüsü, DSÖ'nün aşı çalışmalarının hızlandırılması ve üretim kapasitesinin sağlanmasının yanı sıra destekleyici politikalar ve dağıtım kanalları geliştirmek için çok sayıda ülkeyle çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

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Harris, henüz hiçbir Kovid-19 aşı adayının DSÖ acil kullanım listesine alınmadığını belirtti.

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