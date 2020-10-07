Son dakika haberi: DSÖ'den flaş açıklama... Koronavirüs aşısında tarih belli oldu!
Dünya koronavirüs kabusunu yaşamaya devam ediyor. Vaka ve ölüm sayıları her geçen gün artarken herkes merakla Covid-19 için geliştirilecek aşıdan haber bekliyor. Dünya Sağlık Örgütü flaş bir açıklama yaparak koronavirüs aşısının ne zaman dağıtılacağıyla ilgili tarihi verdi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Koronavirüs salgını yayılmaya ve tüm dünyaya kabusu yaşatmaya devam ediyor.
2
Abone Ol
3
Abone Ol
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 36 milyon 65 bini geçti.
4
Abone Ol
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 54 bin 947 kişi yaşamını yitirdi.
5
Abone Ol
Vaka sayısı, dünya genelinde 36 milyon 65 bin 757'ye çıkarken, virüs saptanan 27 milyon 163 bin 422 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 7 milyon 847 bin 388 vaka bulunuyor.
6
Abone Ol
En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 7 milyon 723 bin 721 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 215 bin 836 kişi hayatını kaybetti.
7
Abone Ol
Herkes salgının bitmesini ve etkili ve güvenli bir aşı bulunmasını beklerken Dünya Sağlık Örgütü'nden konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.
8
Abone Ol
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için 8-9 aşı adayının Faz 3 klinik denemelerinin devam ettiğini belirtti ve aşı için tarih verdi.
9
Abone Ol
Harris açıklamasında "Bu büyük ölçekli deneme aşamasının sonuçlarının yıl sonunda gelmeye başlamasını bekliyoruz. Mevcut zaman çizelgesi göz önüne alındığında, dozların 2021'in ortasında ülkelere ulaşmaya başlamasını bekliyoruz." dedi.
10
Abone Ol
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "ölü sayısının bilinenden çok daha fazla olduğu" uyarısını yapıyor.
11
Abone Ol
DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan'ın 5 Ekim'de yaptığı, "DSÖ'nün en iyi tahminlerine göre, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unun, bir diğer ifadeyle 780 milyon kişinin Kovid-19'a yakalandığı açıklaması" ise tüm dünyayı şok etti.
12
Abone Ol
Salgının en kötü vurduğu ülkelerde cevabını arayan tek soru ise Kovid-19 için etkili ve güvenli bir aşının ne zaman üretileceği.
13
Abone Ol
2021 SONUNA KADAR 2 MİLYAR DOZ AŞI
DSÖ eş güdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) vasıtasıyla 2021 sonuna kadar 2 milyar doz aşı dağıtılması hedefleniyor.
14
Abone Ol
Programın amacı, tüm ülkelere eşit ve aynı zamanda Kovid-19 aşılarının ulaştırılması, zengin ülkelerin düşük ve orta gelirli ülkeleri desteklemesi. COVAX'a şimdiye kadar 168 ülke katıldı, 25 ülkeyle de görüşmeler devam ediyor.
15
Abone Ol
Ancak aşı çalışmalarında ileri seviyede olan ABD, Rusya ve Çin'in bu kritik programa katılmaması, üretilecek olası bir Kovid-19 aşısının diğer ülkelerle paylaşılmaması endişesine yol açıyor.
16
Abone Ol
FAZ 3 DENEMELERİ TEMMUZDA BAŞLADI
DSÖ Sözcüsü ve aynı zamanda epidemiyoloji uzmanı Dr. Harris, Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin, AA muhabirine bilgi verdi.
17
Abone Ol
Halen yaklaşık 200 aşı adayı üzerinde çalışmaların devam ettiğini aktaran Harris, 38 aşı adayının insanlar üzerinde denemelerinin sürdüğünü vurguladı. Bunların 8-9'nun ise Faz 3 klinik deneme aşamasında olduğunu belirten Harris, bazı aşı adaylarının Faz 3 denemelerinin temmuzda başladığı bilgisini paylaştı.
18
Abone Ol
Halen Faz 1 ve 2 denemeleri devam birçok aşı adayının da Faz 3 çalışmalarına 2 ay içinde başlayacağını bildiren Harris, aşı adaylarının hangi ülkelerde geliştirildiğine dair ise detay vermedi.
19
Abone Ol
'AŞI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARININ HIZI OLAĞANÜSTÜ'
30 bin ila 60 bin gönüllünün katıldığı Faz 3 klinik denemelerinden elde edilecek sonuçların yıl sonunda ortaya çıkacağına dikkati çeken Harris, sürece ilişkin şunları kaydetti:
20
Abone Ol
"Bu büyük ölçekli deneme aşamasının sonuçlarının, yıl sonunda gelmeye başlamasını bekliyoruz. Veriler, mevcut olduktan sonra düzenleyici makamların aşının 'güvenlik ve etkinliğini' değerlendirmesi gerekecek."
21
Abone Ol
"Ardından da onaylanan aşılar için üretim başlayacak. Mevcut zaman çizelgesi göz önüne alındığında, dozların 2021'in ortasında (ikinci veya üçüncü çeyrekte) ülkelere ulaşmaya başlamasını bekliyoruz."
22
Abone Ol
"Aşı geliştirme çalışmalarının hızı olağanüstü." diyen Harris, Çin, 12 Ocak'ta Kovid-19'un genetik sekansını paylaşmasından 8-10 hafta sonra bazı aşı çalışmalarında Faz 1'e geçildiğini belirtti.
23
Abone Ol
ÇİN'İN İDDİALARINI DOĞRULAMADI
Harris, "Çin'in dünya çapında kullanım için ürettiği Kovid-19 aşılarının değerlendirilmesi konusunda DSÖ ile görüştüğü" iddialarını ise doğrulamadı.
24
Abone Ol
DSÖ Sözcüsü, DSÖ'nün aşı çalışmalarının hızlandırılması ve üretim kapasitesinin sağlanmasının yanı sıra destekleyici politikalar ve dağıtım kanalları geliştirmek için çok sayıda ülkeyle çalışmalar yürüttüğünü aktardı.
25
Abone Ol
Harris, henüz hiçbir Kovid-19 aşı adayının DSÖ acil kullanım listesine alınmadığını belirtti.