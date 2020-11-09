Son dakika haberi... Koronavirüs aşısı bulundu mu? Korona virüs aşısında son durum: Oxford-AstraZeneca aşısı...
Koronavirüs aşısında son dakika gelişmeler takip edilmeye devam ediyor. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 50 milyon 739 bini aştı. Yaklaşık bir yıldır var olan salgınla mücadelede aşının ne aşamada olduğu merak konusu oldu. Bilim insanlarının çalışmaları devam ederken Avustralya'da Oxford-AstraZeneca aşısının üretimine başlanacağı bilgisi geldi. Peki, koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte, corona virüs aşı çalışmalarında son gelişmeler.
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Koronavirüs aşısı hakkındaki araştırmalar son dönemde hız kazandı. Koronavirüs aşısının ne zaman çıkacağını merak eden vatandaşlar, dünyada devam eden çalışmaların son durumunu sorguluyor. İşte, koronavirüs aşısı hakkındaki son durum.
Küresel biyoteknoloji şirketi CSL, 3. aşama deneyler tamamlanmadan Melbourne'de Oxford-AstraZeneca aşısının üretimine başlayacaklarını açıkladı. Şirketin Bilim bölümünün başkanı Dr. Andrew Nash, ABC News'e yaptığı açıklamada, klinik deneylerin umdukları olumlu sonucu vermesi halinde son aşama onayını almadan önce aşının kısa süre içinde halkın kullanımına hazır olacağını söyledi.
Aşının 3. aşama deneylerinin bu yıl sonunda sona ermesi bekleniyordu.
Avustralya, İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile ortaklaşa geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üretimi ve tedariki için üreticilerle 1,7 milyar dolarlık anlaşma imzalamış, aşının vatandaşlara ücretsiz yapılacağını duyurmuştu.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison hükümeti, vatandaşların ücretsiz Kovid-19 aşısına 2021 yılı başında erişebileceğini bildirmişti.
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ÇALIŞMALARIN DEVAM EDECEĞİ DUYURULMUŞTU
AstraZeneca firmasının Oxford Üniversitesi ile virüse karşı yürüttüğü 2. faz aşı denemelerine eylül başında, deneklerden birinde ortaya çıkan nörolojik sorun nedeniyle ABD'de ara verilmişti.
Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.
Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve insanlar üzerindeki muhtemel yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada, aşının bağışık tepkilerini uyandırmadaki etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor. Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem binlerce denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç aylar ve hatta yıllar alabiliyor.
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ERCİYES ÜNİVERSİTESİ'NİN GELİŞTİRDİĞİ AŞI ADAYINDA İLK DOZ UYGULANDI
Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı adayında ilk doz uygulandı. Erciyes Üniversitesi'nde Kovid-19'a karşı geliştirilen "ERUCOV-VAC" aşı adayının ilk dozunun bir gönüllüye uygulandığı bildirildi.
Erciyes Üniversitesinden (ERÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, tamamen yerli ve milli olarak Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ERAGEM) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen, Koçak Farma'da GMP şartlarında üretimi yapılan ve Sağlık Bakanlığınca desteklenen ERUCOV-VAC inaktif aşı adayının, Ar-Ge çalışmaları tamamlandı.
Etik kurul izni ve Sağlık Bakanlığından alınan onayların ardından Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (İKUM) ilk dozu bir gönüllüye uygulanan ERUCOV-VAC inaktif aşı adayının Faz-1 çalışmalarına başlandı.
Erciyes Üniversitesi akademisyenleri tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen ERUCOV-VAC aday aşının ilk dozu, Türkiye'deki Faz 1 ruhsatlı birkaç merkezden birisi olan ve daha önce de ulusal ve uluslararası birçok klinik araştırmayı başarı ile tamamlamış, ülkenin diğer yerli aşılarının geliştirilmesinde önemli rol alacak İKUM'da, ilk gönüllü Nazif Durna'ya yapıldı.
Açıklamadan görüşlerine yer verilen Durna, aşı çalışmasında gönüllü olmaktan mutlu olduğunu belirtti.
"İnşallah insanlara umut olurum." ifadesini kullanan Durna, akademisyenlere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise ERAGEM tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen aday aşının periklinik çalışmalarının tamamlandığını belirterek, Faz-1 çalışmalarını önümüzdeki yıl ocak ayının başlarında bitirmeyi planladıklarını aktardı.
3 HAFTA ARA İLE İKİ KEZ UYGULANACAK
Aday aşının ilk gönüllüye uygulandığını anlatan Çalış, şunları kaydetti:
"Böylece aşı çalışmamızda Faz-1 çalışmasına geçmiş bulunmaktayız. Faz-1 çalışması yaklaşık iki ay sürecektir. İnşallah önümüzdeki yıl ocak ayının başlarında bitirmeyi planlamaktayız. Faz 1 çalışmalarının başarılı olması halinde ise üniversitemizde diğer Faz çalışmalarına geçilmesi planlanmaktadır. Üniversitemiz tarafından geliştirilen aday aşımız ve ülkemizdeki diğer aşı merkezler tarafından geliştirilen aşılar inşallah Kovid-19'a karşı vatandaşlarımıza sunulmuş milli aşılarımız olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
Çalış, ayrıca İKUM'un, geliştirilen diğer Kovid-19 aşılarının Faz-1 çalışmalarının yapılabileceği Türkiye'deki nadir birkaç merkezden birisi olduğunu da sözlerine ekledi.
Gönüllülere 3 hafta ara ile iki kez uygulanacak olan aday aşının Faz-1 çalışmasının 5 Ocak 2021 tarihinde bitirilmesi planlanlanıyor. Faz-1 çalışmasının başarıyla tamamlanması halinde ocak ayında Faz 2 çalışmalarına geçilecek.