BBC Türkçe
Son dakika haberi: Koronavirüs aşıları güvenli mi? Aşılar salgını durduracak mı? Uzmanlar merak edilen soruları yanıtladı..
Koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken virüs karşısındaki en büyük silahımız aşılardan da art arda sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. Ancak herkesin aklında aşıların ne kadar güvenli olduğu sorusu var. Uzmanlar bu soruya cevap verirken önemli uyarılarda bulunmayı da ihmal etmiyor. İşte koronavirüs aşılarında en çok merak edilen soruların cevapları...
Koronavirüs salgınında dünya genelinde vaka sayısı 70 milyona yaklaştı, virüs yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 buçuk milyonu geçmiş durumda.
Ancak tüm insanlığı ilgilendiren bu çok önemli durumla ilgili olarak soru işaretleri de bitmek bilmiyor. Büyük bir hızla geliştirilen Kovid-19 aşılarının güvenliği, riskleri ve virüs karşısındaki etkinliği herkes tarafından merak edilmeye devam ediyor.
Koronavirüs aşılarının güvenilirliğini tartışırken bir şeyi akılda tutmak gerek: Kovid-19 öldürmeye devam ediyor. Örneğin Birleşik Krallık'ta yaşayan her 1000 kişiden biri bu virüs nedeniyle öldü.
Londra Hijyen ve Tropik Tıp Okulu'ndan Prof. Stephen Evans "Eğer 'güvenli' derken kesinlikle hiçbir yan etkisi olmamasını kast ediyorsanız hiçbir aşı veya ilaç için güvenli diyemeyiz" diyor ve ekliyor: "Ben güvenli derken istenmeyen yan etkilerin, ilacın faydasına kıyasla dengesini kastediyorum ve bu aşıda denge açık ara ilacın faydasından yana."
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