DHA
Haber GiriÅŸ: 25 Åžubat 2020 - 12:01,
Son dakika haberi: Korona virüsü Avrupa'yÄ± vurmaya Ä°talya'dan baÅŸladÄ±
Avrupa korona virÃ¼sÃ¼ kabusu yaÅŸÄ±yor. En aÄŸÄ±r bedeli ise Ä°talya Ã¶dÃ¼yor. Halk panik iÃ§erisinde market raflarÄ±nÄ± boÅŸaltmÄ±ÅŸ durumda. Ä°talya'dasalgÄ±nÄ±nÄ±n en Ã§ok gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Lombardiya bÃ¶lgesinden tatil iÃ§in Ä°spanya'nÄ±n gÃ¼neydoÄŸusundaki Kanarya AdalarÄ±na gelen Ä°talyan bir doktorun da Covid-19 testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Otelde kalan bin kiÅŸi karantinaya alÄ±nmÄ±ÅŸ durumda...
Ä°talya, koronavirÃ¼sÃ¼n en yaygÄ±n olduÄŸu Ã‡in ve GÃ¼ney Kore'nin ardÄ±ndan dÃ¼nyada Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼, Avrupa'da ise ilk Ã¼lke konumunda. Â
MÄ°LANO, VENEDÄ°K, VENETO... VÄ°RÃœSLE SAVAÅžAN BAÅžLICA YERLER
Ãœlkenin finans, moda ve ticaret merkezi Milano'nun baÅŸ ÅŸehri olduÄŸu Lombardiya ile Venedik'i iÃ§ine alan Veneto virÃ¼sten en Ã§ok etkilenen bÃ¶lgeler oldu. Â
Ä°TALYA'YA SEYAHAT UYARILARI ARTIYOR
Ä°talya, geÃ§en ay Roma'daki iki Ã‡inli turistte virÃ¼sÃ¼n tespit edilmesi Ã¼zerine olaÄŸanÃ¼stÃ¼ Ã¶nlemler alan, 6 ay boyunca acil durum ilan eden ilk Avrupa Ã¼lkesi olmuÅŸtu.Â
Ã–te yandan, Ã¶zellikle virÃ¼sÃ¼n yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kuzey bÃ¶lgeler baÅŸta olmak Ã¼zere Ã¼lkede ilk vakalarÄ±n aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ± cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana bir panik ve kaos havasÄ± hÃ¢kim.Â
El temizleme jelleri ve maskelerin market ve eczanelerde tÃ¼kenmesi Ã¼zerine fÄ±rsatÃ§Ä±larÄ±n internet Ã¼zerinden bunlarÄ± fahiÅŸ fiyatlara satmaya baÅŸlamasÄ± tÃ¼ketici derneklerini kÄ±zdÄ±rdÄ±. Â
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