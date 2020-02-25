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Dünya
DHA
Haber GiriÅŸ: 25 Åžubat 2020 - 12:01, /

Son dakika haberi: Korona virüsü Avrupa'yÄ± vurmaya Ä°talya'dan baÅŸladÄ±

Avrupa korona virÃ¼sÃ¼ kabusu yaÅŸÄ±yor. En aÄŸÄ±r bedeli ise Ä°talya Ã¶dÃ¼yor. Halk panik iÃ§erisinde market raflarÄ±nÄ± boÅŸaltmÄ±ÅŸ durumda. Ä°talya'dasalgÄ±nÄ±nÄ±n en Ã§ok gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Lombardiya bÃ¶lgesinden tatil iÃ§in Ä°spanya'nÄ±n gÃ¼neydoÄŸusundaki Kanarya AdalarÄ±na gelen Ä°talyan bir doktorun da Covid-19 testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Otelde kalan bin kiÅŸi karantinaya alÄ±nmÄ±ÅŸ durumda...

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Ä°talya'da koronavirÃ¼s (Covid-19) sebebiyle Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 7'ye yÃ¼kselirken, virÃ¼sÃ¼n bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kiÅŸi sayÄ±sÄ± ise 230'u buldu.

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Ãœlkeler tek tek buraya seyahat uyarÄ±sÄ± yapmaya baÅŸlarken, Ä°talya'da tam bir kaos ve panik havasÄ± esiyor.Â 

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Ä°talya, koronavirÃ¼sÃ¼n en yaygÄ±n olduÄŸu Ã‡in ve GÃ¼ney Kore'nin ardÄ±ndan dÃ¼nyada Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼, Avrupa'da ise ilk Ã¼lke konumunda. Â

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Bu Ã¼lkede, ilk vakanÄ±n tespit edildiÄŸi cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana Ã¶len 62 ile 88 yaÅŸlarÄ± arasÄ±ndaki bu kiÅŸilerin baÅŸka hastalÄ±klarÄ± da bulunuyordu. Bunlardan ikisi onkoloji biri de diyaliz hastasÄ±ydÄ±.

5MÄ°LANO, VENEDÄ°K, VENETO... VÄ°RÃœSLE SAVAÅžAN BAÅžLICA YERLER

MÄ°LANO, VENEDÄ°K, VENETO... VÄ°RÃœSLE SAVAÅžAN BAÅžLICA YERLER

Ãœlkenin finans, moda ve ticaret merkezi Milano'nun baÅŸ ÅŸehri olduÄŸu Lombardiya ile Venedik'i iÃ§ine alan Veneto virÃ¼sten en Ã§ok etkilenen bÃ¶lgeler oldu. Â 

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Bu ikisi, Ã¼lkenin refah seviyesi en yÃ¼ksek bÃ¶lgeleri ve bu durumun ekonomiye zarar vermesinden endiÅŸe ediliyor.Â Milano borsasÄ± 30 milyar euro kayÄ±pla dÃ¼n yÃ¼zde 5.43 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle kapandÄ±.Â 

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Cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana Lombardiya ile Veneto'da 11 kasaba karantina altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

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UluslararasÄ± kurallara gÃ¶re Ã¶ngÃ¶rÃ¼len iki haftalÄ±k karantina sÃ¼resi boyunca giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlara izin verilmeyecek olanÂ  kasabalarda toplamda 50 bine yakÄ±n kiÅŸi yaÅŸamakta. Â 

9Ä°TALYAYA SEYAHAT UYARILARI ARTIYOR

Ä°TALYA'YA SEYAHAT UYARILARI ARTIYOR

Ä°talya, geÃ§en ay Roma'daki iki Ã‡inli turistte virÃ¼sÃ¼n tespit edilmesi Ã¼zerine olaÄŸanÃ¼stÃ¼ Ã¶nlemler alan, 6 ay boyunca acil durum ilan eden ilk Avrupa Ã¼lkesi olmuÅŸtu.Â 

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Buna raÄŸmen, kaynaÄŸÄ± halen bulunamayan virÃ¼sÃ¼n bu kadar hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde yayÄ±lmasÄ± ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaratmÄ±ÅŸ durumda.Â 

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Ã–te yandan, Ã¶zellikle virÃ¼sÃ¼n yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kuzey bÃ¶lgeler baÅŸta olmak Ã¼zere Ã¼lkede ilk vakalarÄ±n aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ± cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana bir panik ve kaos havasÄ± hÃ¢kim.Â

12HALK GIDA STOÄžU YAPMAYA BAÅžLADI

HALK GIDA STOÄžU YAPMAYA BAÅžLADI

Ã–zellikle Milano'da yiyecek stoÄŸu yapmak isteyenler marketlerin raflarÄ±nÄ± boÅŸalttÄ±.Â 

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El temizleme jelleri ve maskelerin market ve eczanelerde tÃ¼kenmesi Ã¼zerine fÄ±rsatÃ§Ä±larÄ±n internet Ã¼zerinden bunlarÄ± fahiÅŸ fiyatlara satmaya baÅŸlamasÄ± tÃ¼ketici derneklerini kÄ±zdÄ±rdÄ±. Â 

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Ä°talya'daki bu durum, diÄŸer Ã¼lkeleri de endiÅŸelendirdi. Ä°srail, Yunanistan, HÄ±rvatistan, Ä°rlanda, SÄ±rbistan ve Bosna Hersek gibi Ã¼lkeler vatandaÅŸlarÄ±na Ä°talya'ya seyahat etmemeleri, Almanya, Ä°ngiltere, ABD ise dikkatli olmalarÄ± uyarÄ±sÄ± yapÄ±yor.

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Fransa ve Romanya ise, Lombardiya ve Veneto bÃ¶lgelerinden gelenlere karantina uygulayacak.

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TREN SEFERLERÄ° DE AKSADI

Ã–te yandan, virÃ¼s paniÄŸi, demiryolu taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda da bÃ¼yÃ¼k aksaklÄ±klar yaÅŸanmasÄ±na neden oldu. Kuzeye giden hÄ±zlÄ± trenlerin, koronavirÃ¼s gÃ¶rÃ¼len kasabalardaki saÄŸlÄ±k denetimlerinden dolayÄ± gÃ¼zergahlarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmesi kaosa yol aÃ§tÄ±.

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Ã–zellikle Milano, Torino, Venedik gibi kentlere giden trenlerde saatlerce gecikmeler oldu.

18Ä°TALYANLAR Ã–FKELÄ°

Ä°TALYANLAR Ã–FKELÄ°

Ä°talyanlar, alÄ±nan bu olaÄŸanÃ¼stÃ¼ tedbirlerden dolayÄ± gÃ¼ndelik hayatlarÄ±nÄ±n olumsuz etkilenmesinden dolayÄ± Ã¶fkeli. Â 

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Bu durumun daha iyi yÃ¶netilebileceÄŸini savunanlardan, maskeyle seyahat eden Milanolu Ä°talyan Ã¶ÄŸrenci Alessia, ?Bence Ã§ok fazla paniÄŸe sevk ediyorlar bizi. Milano'da okullarÄ±, spor salonlarÄ±nÄ±, birÃ§ok dÃ¼kkanÄ± kapattÄ±lar. Ä°nsanlar kendilerini evlere kapatmaya baÅŸladÄ±.

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SÃ¼permarketler boÅŸaldÄ±, Ã§Ã¼nkÃ¼ insanlar korkudan evlerine yiyecek stok etmeye baÅŸladÄ± ve evde kapalÄ± kalabilmek iÃ§in her ÅŸeyi yapÄ±yor,Ã¶ diye konuÅŸtu

21Ã–LÃœMLER NADÄ°R Ä°SE BU PANÄ°ÄžÄ°N ANLAMI NE

"Ã–LÃœMLER NADÄ°R Ä°SE BU PANÄ°ÄžÄ°N ANLAMI NE?"

Napoli'de yaÅŸayan Paola da, saÄŸlÄ±k bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sitesinde koronavirÃ¼sÃ¼n nadiren Ã¶lÃ¼mlere yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bilgisini tabletten gÃ¶stererek, "Nadir ise Ã¶lÃ¼mler o zaman tÃ¼m bu paniÄŸin anlamÄ± ne? Bu demek oluyor ki, bu sÃ¼reci yanlÄ±ÅŸ yÃ¶netiyorlar" diye tepkisini ortaya koyuyor.Â 

22PSÄ°KOLOJÄ°K TERÃ–R YARATIYORLAR

"PSÄ°KOLOJÄ°K TERÃ–R YARATIYORLAR"

8" saat gecikmeyle trenle Napoli'den Milano'ya ulaÅŸabilen Adriana Ariga da, Bu durumu Ã§ok kÃ¶tÃ¼ yaÅŸÄ±yoruz. Psikolojik bir terÃ¶r yaratÄ±yorlar. TÃ¼m bu bize verilen yanlÄ±ÅŸ bilgiler, negatiflik aÅŸÄ±rÄ± bir ÅŸey yaratÄ±yor. Bu virÃ¼s, altÄ± Ã¼stÃ¼ bir virÃ¼s, basit bir grip gibi. Ä°nsanlar korkuyor.

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"BÃ¶ylece yanlÄ±ÅŸ ÅŸeyler yapÄ±yorlar ve bir Ã‡inli gÃ¶rÃ¼nce hemen tepki gÃ¶steriyorlar ve onlarÄ± kÃ¶tÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼n kaynaÄŸÄ±, hastalÄ±k bulaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± olarak gÃ¶rÃ¼yorlar. Oysa onlarÄ±n hiÃ§bir suÃ§u yok" ifadelerini kullanÄ±yor. Â 

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Bu arada, normal zamanlarda Ã§ok yoÄŸun olan Milano Merkez (Centrale) Ä°stasyonu'nun tenha olmasÄ± ve trenle bu kente ulaÅŸan pek Ã§ok kiÅŸinin maske taktÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

25Ä°SPANYAYA GÄ°DEN Ä°TALYAN DOKTORDA VÄ°RÃœS Ã‡IKTI

Ä°SPANYA'YA GÄ°DEN Ä°TALYAN DOKTORDA VÄ°RÃœS Ã‡IKTI

Ä°talya'da yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±nÄ±n en Ã§ok gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Lombardiya bÃ¶lgesinden tatil iÃ§in Ä°spanya'nÄ±n gÃ¼neydoÄŸusundaki Kanarya AdalarÄ±na gelen Ä°talyan bir doktorun bu virÃ¼sÃ¼ taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

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Kanarya AdalarÄ± grubundan Tenerife'nin gÃ¼neyine tatil iÃ§in gelen ve kendisini kÃ¶tÃ¼ hissederek hastaneye kaldÄ±rÄ±lan bir Ä°talyan vatandaÅŸÄ±na yapÄ±lan koronavirÃ¼s testinde pozitif sonucun Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

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Kanarya AdalarÄ± Ã¶zerk yÃ¶netimi yetkilileri, sÃ¶z konusu Ä°talyan doktorun hastaneye geldiÄŸi andan itibaren Kovid-19 protokolÃ¼ gereÄŸi karantinaya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Ã¶ncesinde temasa geÃ§miÅŸ olabileceÄŸi kiÅŸilerin araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

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Ä°talyan doktorun kaldÄ±ÄŸÄ± otel genelde turistler arasÄ±nda popÃ¼ler olan turistik otellerden biri olarak biliniyor.

29OTELDEKÄ° 1000 KÄ°ÅžÄ° KARANTÄ°NAYA ALINMIÅž DURUMDA

OTELDEKÄ° 1000 KÄ°ÅžÄ° KARANTÄ°NAYA ALINMIÅž DURUMDA

VirÃ¼s testi pozitif Ã§Ä±kan Ä°talyan doktorun kaldÄ±ÄŸÄ± oteldeki yaklaÅŸÄ±k 100 kiÅŸi karantinaya alÄ±nmÄ±ÅŸ durumda.

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Oteldeki turistlerin virÃ¼s taramasÄ±ndan geÃ§irileceÄŸi ve test Ã¶rneklerinin Madrid'e gÃ¶nderileceÄŸi bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.

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Doktorun Ä°talya'da virÃ¼sten en Ã§ok etkilenen ve hayatÄ±nÄ± kaybeden insanlarÄ±n olduÄŸu Lombardy kentinden geldiÄŸi belirtildi.

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Doktorun 6 gÃ¼ndÃ¼r eÅŸi ile birlikte otelde konakladÄ±ÄŸÄ± ve ÅŸu an ikilinin de karantinaya alÄ±nan insanlar arasÄ±nda olduÄŸu ifade ediliyor.

33KANARYA ADALARI DA ALARMA GEÃ‡MÄ°ÅžTÄ°

KANARYA ADALARI DA ALARMA GEÃ‡MÄ°ÅžTÄ°

Ä°spanya'da bu zamana kadar benzer bir ÅŸekilde turist olarak Kanarya AdalarÄ± ve Balear AdalarÄ±na gelen iki kiÅŸide koronavirÃ¼s vakasÄ±na rastlanmÄ±ÅŸtÄ±.

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Alman ve Ä°ngiliz vatandaÅŸlarÄ± olan bu kiÅŸiler, tedavilerinin ardÄ±ndan testlerinin negatif Ã§Ä±kmasÄ±yla taburcu edilmiÅŸti.

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Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼lkelerini alarma geÃ§iren Ä°talya'daki Kovid-19 vakalarÄ±ndan dolayÄ± Ä°talya, Slovenya, Fransa, Avusturya, Almanya ve Ä°sviÃ§re saÄŸlÄ±k bakanlarÄ±nÄ±n bugÃ¼n Roma'da toplanmalarÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

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AyrÄ±ca Avusturya, Ã‡ekya ve Macaristan gibi bazÄ± Ã¼lkeler, Ä°talya'daki Kovid-19 nedeniyle ek tedbirler aldÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

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