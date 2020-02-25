"Ã–LÃœMLER NADÄ°R Ä°SE BU PANÄ°ÄžÄ°N ANLAMI NE?" Napoli'de yaÅŸayan Paola da, saÄŸlÄ±k bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sitesinde koronavirÃ¼sÃ¼n nadiren Ã¶lÃ¼mlere yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bilgisini tabletten gÃ¶stererek, "Nadir ise Ã¶lÃ¼mler o zaman tÃ¼m bu paniÄŸin anlamÄ± ne? Bu demek oluyor ki, bu sÃ¼reci yanlÄ±ÅŸ yÃ¶netiyorlar" diye tepkisini ortaya koyuyor.Â