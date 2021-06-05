Son dakika haberi: Korona salgınının en önemli ismiydi...Maske ve aşı açıklaması şoke etti

ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, salgının ilk günlerinden beri tüm dünyanın can kulağıyla dinlediği ve her sözünü doğru kabul ettiği en önemli isimlerden biri olarak öne çıkmıştı.