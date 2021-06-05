Son dakika haberi: Korona salgınının en önemli ismiydi...Maske ve aşı açıklaması şoke etti
Koronavirüs salgınının başından beri dünyanın en güvendiği isimlerden biri olan Dr. Anthony Fauci'nin maillerinin basına sızması adeta deprem etkisi yarattı. Eski ABD Başkanı Trump'la girdiği tartışmalarla gündemden düşmeyen Fauci'ye olan güven tepetaklak olurken laboratuvar sızıntısı teorisi de bir kez daha gündemde ilk sıraya tırmandı...
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3,7 milyonu geçti. 172 milyon 572 bin 360 vaka tespit edilirken, virüs bulaşan 155 milyon 182 bin 972 kişi iyileşti. Halen 13 milyon 620 bin 885 hastanın ise tedavisi sürüyor.
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ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, salgının ilk günlerinden beri tüm dünyanın can kulağıyla dinlediği ve her sözünü doğru kabul ettiği en önemli isimlerden biri olarak öne çıkmıştı.
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Dünyayı sarsan yazışmalar!
Dr. Anthony Fauci'nin basına sızan e-maillerinde "virüsün laboratuvardan çıktığı" yönündeki iddia ve maske ile ilgili tutumunun görünenden farklı olduğunun ortaya çıkması, tartışmalara yol açtı.
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ABD'de Buzzfeed ve Washington Post, Fauci'nin Kovid-19'un ortaya çıktığı Ocak 2020 ile Haziran 2020 arasındaki e-maillerini yayımladı.
Söz konusu e-maillerde, o dönem Beyaz Saray'da Donald Trump yönetimiyle çalışan Fauci'nin, çıktığı canlı yayınlar ve basın toplantılarında "virüsün laboratuvardan çıktığı" teorisini şiddetle reddetmesine rağmen, aslında ekibinin bu teori üzerinde çalıştığı anlaşılıyor.
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Yine maskenin herkes için zorunlu olması gerektiğini savunan Fauci'nin Şubat 2020'de dönemin ABD Sağlık Bakanı Alex Azar'a gönderdiği e-mailde, "Maskeler aslında enfekte olmuş kişilerin virüsü yaymasını engellemek için kullanılmalıdır. Bunlar, enfekte olmayan kişileri korumak için kullanılmaz." diye yazdığı ortaya çıktı.
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Fauci'nin e-mailleri ABD kamuoyunu ikiye böldü
ABD'de Kovid-19 pandemisinde en önemli isimlerden olan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık başdanışmanlığı görevini de yürüten Fauci'nin, salgının ilk günlerinde takındığı tavır, kamuoyunu ikiye böldü.
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Birçok muhafazakar siyasetçi ve gazeteci Fauci'nin halkı yanlış yönlendirdiğini belirterek görevinden kovulmasını talep etti.
Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada Fauci'yi "büyük bir hilekar" olarak nitelendirdi.
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Öte yandan liberal isimler Fauci'nin pandeminin ilk günlerinde üzerindeki yüke rağmen "soğukkanlı" davrandığını belirtti.
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Trump: Fauci'yi dinlemediğim için şanslısınız
Öte yandan başkanlığı döneminde zaman zaman Fauci ile sert tartışmalara giren Donald Trump, söz konusu e-maillere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada "Fauci'yi dinlemediğim için Amerikan halkı çok şanslı." dedi.
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Trump, kendisi Çin'e seyahat yasağı getirmek istediğinde Fauci'nin buna karşı çıktığını belirterek, "Onu dinlemeyerek bu yasağı getirdim. İlerleyen günlerde ne kadar doğru bir karar verdiğimi herkes anladı." ifadesini kullandı.
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Çin'in de ilk günlerde pandeminin yayılmasına izin verdiğini kaydeden Trump, Çin'in tüm dünyaya 10 trilyon dolar tazminat ödemesi gerektiğini vurguladı.
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DSÖ de yeniden devrede
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlarından Marion Koopmans da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gibi salgınların çıktığı ülkelerde araştırma ziyaretlerinin rutin hale getirilmesini tavsiye etmişti.
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Koopmans, "Benim tavsiyem bu tür salgınların çıktığı yerlerdeki bilimsel araştırma ziyaretlerini rutin hale getirmektir." dedi.
Vuhan'daki araştırmalarda virüsün laboratuvarda üretildiği iddialarını incelediklerini belirten Koopmans fakat bu tür bir bulguya rastlamadıklarını belirtti.
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Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD istihbaratının bir raporuna dayandırdığı özel haberinde, Kovid-19 yayılmasından hemen önce, Çin'deki Vuhan Laboratuvarı'nda çalışan 3 araştırmacının virüs belirtileriyle hastaneye başvurduğunu iddia ederek salgınının ilk kaynağının Vuhan'daki laboratuvar olabileceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirmişti.
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Fauci, Pekin'e çağrıda bulundu
ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, salgın başlamadan önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileriyle hastalandıkları iddia edilen ve 3'ü Vuhan Viroloji Laboratuvarı'nda çalışan 9 kişinin sağlık kayıtlarının yayımlanması için Pekin yönetimine çağrıda bulundu.
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Fauci, Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada, Çin yönetiminin 3'ü Vuhan Viroloji Laboratuvarı'nda çalışan 9 kişinin, Kovid-19 salgına dönüşmeden önce geçirdiği süreçle ilgili kayıtları yayımlaması gerektiğini belirtti.
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Bu kayıtların, Kovid-19'un ilk günlerine ve kökenine ışık tutacağının altını çizen Fauci, "2019'da hastalandığı iddia edilen ve laboratuvarda çalışan 3 kişinin kayıtlarını özellikle görmek istiyorum. Bu kişiler gerçekten hastalandı mı ya da hastalandılarsa bunun nedeni neydi?" ifadelerini kullandı.
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Vuhan Viroloji Enstitüsünde saklanıyor
Fauci, 3 laboratuvar çalışanının haricindeki 6 kişinin de 2012'de bir yarasa mağarasına giren madenciler olduğu ve bundan sonra zatürre geçirdiklerini, koronavirüsün kaynağı olduğu iddia edilen bu mağaradan alınan numunelerin ise Vuhan Viroloji Enstitüsünde saklandığının iddia edildiğini belirtti.
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Biden'ın, Kovid-19'un laboratuvardan mı çıktığı yoksa hayvandan insana mı bulaştığını araştırmaları için istihbarat kurumlarına 90 gün süre vermesinin ardından ABD'de virüsün kaynağına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirmişti.