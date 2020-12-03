Son dakika haberi: Korona aşısıyla ilgili dehşet verici o iddia... Net şekilde yalanlandı! Hem de...

"İngiltere'de salgının en kötü boyutu ve sokağa çıkma kısıtlamalarının da gerekçesi, sağlık sisteminin kapasitesinin zorlanmasıydı. Bakım evlerindeki hasta ya da yaşlı kişiler ve hassas gruplar virüs kaptığında ağır hastalanma riskini daha çok taşıyorlar."