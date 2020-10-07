Son dakika haberi: Korkutan koronavirüs araştırması... 26 hayvan türü insanlara hastalık geçirebilir!
Koronavirüs salgını her geçen gün daha fazla insana bulaşıp can almaya devam ediyor. Bilim insanları bir yandan hastalığı tedavi edecek aşı ve ilaçlar üzerinde çalışmaya devam ederken bir yandan da salgınla ilgili araştırmalarına devam ediyor. İngiltere'de yapılan yeni bir koronavirüs araştırması temas halinde olduğumuz hayvanlarla ilgili korkutucu bir gerçeği ortaya çıkardı.
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Koronavirüs salgını tüm dünyaya yayılmaya devam eden ve hız kesmeyen bir salgın olma halini sürdürüyor.
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Dünya genelinde vaka sayıları 35 milyonu çoktan aştı. Virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı ise kritik 1 milyon eşiğini çoktan geçti.
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Bilim insanları koronavirüsü yenecek bir aşı ve ilaç bulmak için gece gündüz çalışmaya bir yandan da virüsün yapısını ve bulaşıcılığını daha iyi anlamaya çalışmaya devam ediyorlar.
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İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma ise ortaya hem çarpıcı hem de korkutucu sonuçlar çıkardı. Araştırma koronavirüs ve içe içe yaşadığımız hayvanlarla ilgili oldukça ilginç sonuçları açıklıyor.
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İngiltere'de University College London (UCL) tarafından yapılan bir araştırma, insanlarla temas halinde olan 26 hayvan türünün koronavirüse yakalanma riskine açık olduğuna işaret ediyor.
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Uzmanlar, bunun hayvan türlerinin nesli için tehdit oluşturabileceği gibi, bu hayvanların bir "virüs rezervi"ne dönüşebileceği ve sonradan insanlara virüs geçirebileceğini söylüyor.
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Koronavirüs salgınının yarasalar arasında başladığı ve daha sonra muhtemelen karıncayiyenlerden insanlara geçtiği düşünülüyor.
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Salgının başlangıcında Hong Kong'da bir köpeğin "hafif koronavirüs belirtileri" göstermesi endişeye neden olmuş ancak sonradan uzmanlar, evcil hayvanların bir enfeksiyon kaynağı olabileceğine ilişkin kanıt bulunmadığını açıklamışlardı.
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New York'taki Bronx Hayvanat Bahçesi'nde bakıcısından hastalık kapan bir kaplanın koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Ancak uzmanlar, hayvanların koronavirüs kapması konusunda "toplu bir histeri" yaşandığını söylemişlerdi.
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Ancak yeni araştırma tüm bu bilgileri tersine çevirecek nitelikte veriler ortaya koydu!
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UCL'in araştırması insanlarla düzenli olarak temas halinde bulunan hayvan türlerinin riske açık olduğunu gösteriyor.
Araştırma ekibi bu nedenle 215 hayvandaki mutasyonları inceledi. Bu mutasyonlar, reseptörlerin insanlardaki versiyonlarından farklı olması ve virüsün dikensi proteiniyle reseptör arasındaki bağlanma istikrarının zayıflaması anlamına geliyor.
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Sonuçları bilim dergisi Scientific Reports'ta yayımlanan araştırmaya göre koyun, şempanze, goril, orangutan ve cüce şempanzelerde virüsün dikensiproteini ile bu türlerin ACE2 reseptörleri insanlardaki kadar güçlü bir şekilde bağlanabiliyor.
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Uzmanlar bununla birlikte bunun bazı türler için tamamen hipotezden ibaret olduğunu vurguluyor ve örneğin koyunlardaki enfeksiyon riskine özel bir çalışma yapılmadığını sadece dikensi proteinin, reseptöre tutunmasının incelendiğini söylüyor.
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Raporun yazarı Prof. Christine Orengo, "Hangi hayvanların enfeksiyon riskine açık olduğunu görmek için deneysel olarak incelenen hayvanların ötesine bakmak istedik" dedi.
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Prof. Orengo, tezleri için daha fazla araştırma yapılması ve bu hayvanların gözlemlenmesi gerektiğini belirtti.
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Orengo şöyle konuştu:
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"Salgın riskine açık olduğunu belirlediğimiz hayvanlar, soyu tehlikede olan hayvanları ya da çiftçilerin geçim kaynaklarını tehdit edebilir. Bu hayvanlar ayrıca vizon çiftliklerinde kanıtlandığı gibi bir virüs deposuna dönüşüp hastalığı insanlara bulaştırabilir."
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Dünya üzerinde geçtiğimiz yıllarda görülen ve birçok insanın hayatını kaybetmesine ya da hastalanmasına sebep olan salgın hastalıkların bir kısmının hayvanlardan insanlara geçtiği biliniyor.
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Bu hastalıklar arasında domuz gribi, kuş gribi, deli dana gibi salgınlar bulunuyor.
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Koronavirüs salgınının ilk günlerinde virüsün yarasalardan insanlara bulaştığının iddia edildiği zamanlarda sosyal medyada sıkça paylaşılan 'yarasa çorbası' fotoğrafı hala zihinlerde tazeliğini korumaya devam ediyor.
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Koronavirüs salgınıyla ve uzmanların yaptığı bu uyarılarla birlikte insanların hayvanlarla olan ilişkilerini, hayvanların ticari olarak satılması ve tüketilmesiyle ilgili alışkanlıklarında gözden geçirilmesi ve ileriki süreçte değiştirilmesi bekleniyor...