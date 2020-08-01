Son dakika haberi: Korkutan gelişmeyi DSÖ duyurdu... Virüsün etkisi on yıllarca sürebilir!
Dünyanın dört bir yanından artan Covid-19 vaka ve ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. DSÖ verilerine göre dün yeni koronavirüs vakalarında rekor bir artış yaşandı. Bu korkutucu gelişme yetmezmiş gibi koronavirüs konusunda en yetkili kurum olan Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsün etkilerinin on yıllarca sürebileceğini açıkladı...
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Dünya genelindeki günlük koronavirüs vaka sayısında Cuma günü rekor artış yaşandı. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre son 24 saatte kayda geçen küresel yeni koronavirüs vaka sayısı 292.527.
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En büyük artış ABD, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika'da görüldü. Bu dört ülkede artan toplam can kaybı 6.812.
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DSÖ'nün 24 Temmuz tarihli yeni vaka sayısı artışı ise 284.196'ydı. Aynı tarihte can kaybı 9.753 arttı.
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DSÖ verilerine göre Temmuz ayında günlük ölü sayısı ortalama 5.200 oldu. Haziran'da ise günlük ölü sayısı ortalama 4.600'dü.
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Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre küresel günlük vaka sayısı 674.038 oldu.
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Covid-19 nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı yer 152.074 ölü sayısı ile ABD, can kaybının en yüksek olduğu ikinci ülke de 91.263 ölü sayısı ile Brezilya.
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DSÖ ayrıca, pandeminin son altı aylık durumunu inceledi ve Covid-19'un etkilerinin on yıllarca görülebileceği uyarısında bulundu.
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Sağlık Bakanı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de 31 Temmuz itibariyle Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının toplamı 5.691 oldu. Toplam vaka sayısı da 230.873. Son bir günde kaydedilen yeni vaka sayısı da 982.
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Vaka sayısındaki artışlarda en çok dikkat çeken iki Avrupa ülkesi de Fransa ve İspanya. İki ülkede de Covid-19 vaka sayıları, son haftaların en yüksek seviyesine çıktı.
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Önlemlerin hafifletildiği Fransa'da, Mayıs'tan bu yana ilk defa yedi günlük vaka sayısı 1000 eşiğini geçti.
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Fransa anakarasında koronavirüs vakalarının sayısının bu hafta, geçen haftaya kıyasla yüzde 54 arttığı açıklandı.
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Fransa Kamu Sağlığı Kurumu'nun açıklamasına göre artış tüm yaş gruplarında görülürken, en çok 20-30 yaş arasındaydı.
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Yoğun bakımdaki hasta sayısı sabit kalsa da hastaneye kaldırılan kişi sayısı arttı. Son 24 saatte 1.377 kişide koronavirüs tespit edildi. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 16 oldu.
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İspanya'da da sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırıldığı Haziran ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü. Ülkede yeni vaka sayıları iki gün üst üste 1000'ün üzerine çıktı.
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İspanya'da Mart ayında başlatılan önlemler Mayıs ve Haziran aylarında gevşetilmeye başlanmıştı. Fakat son dönemde İspanya'daki vaka sayıları tekrar artışa geçti. 30 Temmuz'da tespit edilen 2 bin 789 vaka, ülkede 11 Mayıs'tan beri görülen en çok sayıdaki vaka oldu.
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Diğer yandan İngiltere'de de Başbakan Boris Johnson, ülkede koronavirüs vakalarının artmaya başlamasıyla bazı kamuya açık sosyal alanlarda kısıtlamaların kaldırılması sürecini ertelediğini duyurdu.
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Bowling salonları, paten pistleri, kumarhaneler ve güzellik salonlarındaki bazı ünitelerin bu Cumartesi yeniden açılması bekleniyordu. Johnson, bu mekanların açılmasının en az 15 Ağustos'a kadar ertelendiğini duyurdu.
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Koronavirüs nedeniyle 35 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Hindistan da bir yandan muson yağmurlarıyla mücadele ediyor.
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Ülkenin Bihar eyaletinde muson yağmurları nedeniyle 300 binden fazla kişi evini terk etmek zorunda kaldı.
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Dünya Sağlık Örgütü ülkelere her bin kişi başına bir doktor bulundurma tavsiyesi verirken Bihar'da bu oran 17 binde bir.
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Hong Kong hükümeti, 5 Eylül'de yapılması planlanan genel seçimi bir yıllığına ertelediklerini açıkladı. Ertelemenin gerekçesi olarak koronavirüs gösterilse de, pandeminin demokrasiyi bastırmak için bir bahane olarak kullanıldığını söyleyenler de bulunuyor.
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Günlük vaka sayısının 100'ü aştığı kentte hastanelerin Covid-19 servislerindeki doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı.