Son dakika haberi: İzmir'e meteor düştü iddiası - Meteor nedir ve nasıl oluşur?
Son dakika haberine göre, İzmir'e meteor düştüğü iddia edildi. Gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ve meteor (göktaşı) düşmesi olduğu öne sürülen ışık cep telefonu kameralarına yansıdı. Saat 01:54'te İzmir ve çevresinde yansıyan ışık süzmesi kenttekileri heyecanlandırdı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar gündem olurken konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Peki, meteor nedir ve nasıl oluşur? İşte, meteor düştü iddiası ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve konuyla ilgili bilgiler.
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Türkiye’de saat 01:54 sıralarında İzmir ve çevre illerde cep telefonu kameralarıyla çekilen görüntüler heyecanlandırdı. Göktaşı (meteor) düşmesi olduğu iddia edilen görüntülerin ardından bazı kişiler çektikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Twitter kullanıcıları yüksek ses ve ışık görüldüğünü de öne sürdü. Konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmezken, gözler bir kez daha meteor nedir sorusuna çevrildi. Dünya atmosferiyle etkileşim içine giren meteorlar hava direnci ile karşılaşması sonucu meydana geliyor.
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İZMİR'DE METEOR DÜŞTÜ İDDİASI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Kullanıcılar paylaştıkları fotoğrafla çok sayıda twitt attı. O mesajlardan bazıları şöyle;
-İzmir ve çevresine büyük bir #meteor düştüğü bildiriliyor.. yüksek ses ve ışıktan bahsediyor herkes gören var mı
-İzmir'e meteor düştüğü iddia ediliyor.
-#meteor evde otururken eşim dedi ki deprem mi oldu yoksa bir yer mi patladı, sonra bir duyduk ki meteor düşmüş izmire nasıl duyduk sesi belli değil
-bi meteor dusmedigi kalmisti iki gundur o da oldu acaba sirada ne var
-Iyi misiniz, cidden meteor mu düştü
-İzmir'e meteor düşmüş daha neler olacak
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METEOR NEDİR?
NASA'nın açıklamasıyla "meteor" ve "meteor düşmesi" terimleri tekrar gündeme geldi. Göktaşları bazen Dünya’nın atmosferine girer. Atmosfere giren göktaşlarına meteor denir. Genellikle kum tanesiyle çakıl taşı arasındaki büyüklüklerde olan meteorlar atmosferde yanar.
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METEOR DÜŞMESİ NEDİR?
Objeler dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlar. Böylece meteora dönüşmüş olur ve "ateş topu" oluşturur. Kayan yıldız olarak da bilinir. Astronomlar en parlak olanlara bolit derler.
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Gök taşlarının atmosferi aşıp da bıraktığı etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir. Jeologlara göre, bolitler krater oluşturabilecek büyüklükte meteoritlerdir. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin gök taşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere gök taşı olarak düşer.