Son dakika haberi: İzmir'e meteor düştü iddiası - Meteor nedir ve nasıl oluşur?

İZMİR'DE METEOR DÜŞTÜ İDDİASI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU Kullanıcılar paylaştıkları fotoğrafla çok sayıda twitt attı. O mesajlardan bazıları şöyle;



-İzmir ve çevresine büyük bir #meteor düştüğü bildiriliyor.. yüksek ses ve ışıktan bahsediyor herkes gören var mı



-İzmir'e meteor düştüğü iddia ediliyor.



-#meteor evde otururken eşim dedi ki deprem mi oldu yoksa bir yer mi patladı, sonra bir duyduk ki meteor düşmüş izmire nasıl duyduk sesi belli değil



-bi meteor dusmedigi kalmisti iki gundur o da oldu acaba sirada ne var



-Iyi misiniz, cidden meteor mu düştü



-İzmir'e meteor düşmüş daha neler olacak