Son dakika haberi: İzmir'de okullar ne zaman açılacak, açılacak mı? Bakan Selçuk'tan yeni açıklama

Okul tabanlı afet eğitimlerinin hayati önemi var. Kamera kayıtlarını izlediğimizde deprem anında okullarda bulunan öğrencilerimizin, öğretmenleri eşliğinde güvenle tahliye edildiğini gördük. Öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin tecrübesiyle okulları süratle tahliye ettik. En ufak bir risk gördüğümüz okulda, gerekli tedbiri almadan kapılarımızı çocuklarımıza açmayacağız. Okullarda düzenli yapılan deprem analizleri sonucunda alınan yıkım ve güçlendirme kararları bir felaketi önledi. Bu yıl ağustos ile ekim ayları arasında depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 50 okulun yıkım kararını almıştık. Bunların yıkımını gerçekleştirdik. Bunun ne kadar yerinde bir karar olduğunu bir kez daha gördük. Eğer biz, o okulları eğitim öğretime kapatmasaydık ve o okulların yıkım kararını vaktinde almasaydık bugün çok daha vahim bir tabloyla karşı karşıya kalırdık."