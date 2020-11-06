Son dakika haberi: İzmir'de okullar ne zaman açılacak, açılacak mı? Bakan Selçuk'tan yeni açıklama
İzmir'de okulların açılış tarihiyle ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklama geldi. Geçtiğimiz cuma günü İzmir'de meydana gelen ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan deprem felaketi sonrası kentte eğitime bir hafta ara verilmişti. Bakan Selçuk'un yaptığı açıklamaya göre, İzmir'de eğitim öğretim faaliyetleri bir süre daha uzaktan eğitim yöntemiyle devam edecek. Peki, İzmir'de okullar ne zaman açılacak? İşte, İzmir'deki okulların durumuyla ilgili ayrıntılar.
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İzmir'de yaşanan depremin ardından İzmir İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verilmişti. Tatil edilen okullarla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni bir açıklama daha yaptı. Sosyal medya hesabı Twitter'dan değerlendirmelerde bulunan Selçuki uzaktan eğitimin İzmir'de bir hafta daha sürdürüleceğini aktardı. Diğer yandan, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, okul binalarındaki hafif hasarların ayrıntılı analizinin yapıldığını, en küçük riskte dahi tedbir almadan okul binasını açmayacaklarını söylemişti. İşte, detaylar.
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İZMİR'DE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk Twitter hesabından İzmir'deki eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili şunları söyledi;
"İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık.''
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İzmir’de risk görülen okullar açılmayacak
İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, okul binalarındaki hafif hasarların ayrıntılı analizinin yapıldığını, en küçük riskte dahi tedbir almadan okul binasını açmayacaklarını söyledi.
Ömer Yahşi, çocukların güvende olmasının en büyük öncelikleri olduğunu belirtti. Kaybettikleri canların acısını yaşarken en büyük tesellilerinin deprem esnasında okullarda bir sorun yaşanmaması olduğunu söyleyen Yahşi, şöyle konuştu:
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"Bu emanetin mesuliyetini her zerresinde hisseden eğitimciler olarak gereken her türlü tedbiri hiç vakit geçirmeden alıyoruz. İlk andan itibaren okullardaki hasar tespit çalışmalarının devam ediyor. Okullarımızda hiçbir sorun yaşamadık. Çok şükür ki kimsenin burnu dahi kanamadı. Binalardaki hafif hasarların ayrıntılı analizi yapılıyor. Akabinde gerekli onarım çalışmalarını başlatıyoruz. Bu süreçte çocukların, öğretmenlerin ve velilerin psikososyal desteğe ihtiyacı var. Ekiplerimiz, sahada aktif bir rol üstleniyor. Sarsıntı sonrası çocuklarda oluşabilecek problemlerin iyileştirilmesi için uzmanlarımız var gücüyle çalışıyor.
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Okul tabanlı afet eğitimlerinin hayati önemi var. Kamera kayıtlarını izlediğimizde deprem anında okullarda bulunan öğrencilerimizin, öğretmenleri eşliğinde güvenle tahliye edildiğini gördük. Öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin tecrübesiyle okulları süratle tahliye ettik. En ufak bir risk gördüğümüz okulda, gerekli tedbiri almadan kapılarımızı çocuklarımıza açmayacağız. Okullarda düzenli yapılan deprem analizleri sonucunda alınan yıkım ve güçlendirme kararları bir felaketi önledi. Bu yıl ağustos ile ekim ayları arasında depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 50 okulun yıkım kararını almıştık. Bunların yıkımını gerçekleştirdik. Bunun ne kadar yerinde bir karar olduğunu bir kez daha gördük. Eğer biz, o okulları eğitim öğretime kapatmasaydık ve o okulların yıkım kararını vaktinde almasaydık bugün çok daha vahim bir tabloyla karşı karşıya kalırdık."