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DHA- Fotoğraflar: DHA-Twitter-Facebook
Haber Giriş: 02 Kasım 2020 - 12:01 | 

Son dakika haberi: İzmir depreminin ardından Microsoft'un üst düzey yöneticisinden iğrenç paylaşım

Türkiye'nin yüreğini yakan İzmir depreminin ardından gelen iğrenç paylaşımlar büyük tepki topladı...

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Teknoloji şirketi Microsoft’un İsviçre’deki faaliyetlerinden sorumlu Fransız üst düzey yöneticisi Maxime Rastello İzmir depremi ile ilgili iğrenç bir paylaşımda bulundu.

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İzmir depreminden bir kare ile sosyal medya hesabından paylaşım yapan Rastello, karma'ya nazirede bulunarak, depremi hak ettiniz şeklinde paylaşım yaptı.

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Rastello, İzmir depremiyle yaptığı tepki çeken "Hak ettiniz" paylaşımının ardından özür mesajı yayınlayarak, "Türk toplumu ve depremin kurbanlarından özür dilerim. Paylaşımım berbattı" ifadelerini kullandı.

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İzmir’de cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin yaraların sarılmasına devam ediliyor.

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Enkaz altında kalanların kurtarılması için arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, depremle ilgili ABD’li teknoloji devi Microsoft’un İsviçre’deki operasyonlarından sorumlu üst düzey yöneticisi Maxime Rastello, tepki toplayan bir paylaşımda bulundu.

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Nefret dolu paylaşımda bulunan Fransız yönetici, sosyal medya hesabından İzmir depremi sonrası yıkılan bir binanın fotoğrafını paylaşarak “Hak ettiniz” dedi. Rastello’nun paylaşımı sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

7TEPKİLERİN ARDINDAN ÖZÜR MESAJI YAYINLADI
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TEPKİLERİN ARDINDAN ÖZÜR MESAJI YAYINLADI

Rastello, tepkilerin ardından özür mesajı yayınladı. Rastello, "Türk toplumundan ve özellikle bu korkunç depremin kurbanlarından özür dilerim. Paylaşımım berbat, niyetim asla kurbanları hedef almak değildi" dedi.

8VELİAHT PRENSE YAKIN İSİMDEN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM
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VELİAHT PRENSE YAKIN İSİMDEN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Zayed'e yakınlığı ile bilinen gazeteci Hamad Al Mazrouei de skandal bir paylaşımda bulundu.

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Al Mazrouei, İzmir'deki depremin ardından, ''Bugün Cuma, Türkiye'nin bütün camileri Fransa'yı yıktığını iddia ediyor. Allah İzmir'den cevap verdi.'' paylaşımını yaptı.

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Bu paylaşıma binlerce kişi tepki gösterdi.

11Can kaybı artıyor
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Can kaybı artıyor

Cuma günü meydana gelen depremin ardından can kaybı artıyor.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 83 olduğunu bildirdi.

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