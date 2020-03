Son dakika haberi: İtalya'dan çok çarpıcı corona virüs raporu yayınlandı

NEW YORK'TA ZORUNLU OLMAYAN TÜM İŞ YERLERİ KAPANACAK New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında eczane ve marketler gibi zorunlu olanların dışındaki bütün iş yerlerinin kapanması emrini verdi. Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, ABD'de en fazla vaka sayısının görüldüğü New York'ta açık kalması zorunlu olmayan iş yerlerinin kapanması için emir verdi, halktan zorunlu kalmadıkları sürece evlerinden ayrılmamalarını istedi ve tüm toplantıların yasaklandığını duyurdu.