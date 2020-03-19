Son dakika haberi: İtalya'da salgının vurduğu hastane ilk kez görüntülendi

WALL STREET JOURNAL'A KONUŞTULAR: 3 HAFTA ÖNCESİNE KADAR... Yoğun bakım uzmanı Mirco Nacoti, Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, 'Üç hafta öncesine kadar her hasta için her şeyi yaptık ancak artık hangi hastanın yoğun bakıma gireceğini biz seçmek zorundayız ve bu bir felaket."