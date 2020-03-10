Son dakika haberi: İtalya'da korkunç corona virüs senaryosu gerçek oldu! Polis bu anonsu yapıyor...
İtalya'nın corona virüs nedeniyle karantinaya alınmasının ardından raflar boşaldı, yağma ve isyan başladı. Ülkede büyük panik git gide büyümeye devam ediyor.
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Yeni koronavirüs salgını küresel olarak yayılmaya hız kesmeden devam ediyor.
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İtalya corona virüs salgını mücadelesinde ağır dönemler geçiriyor.
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İtalya ülke genelinde karantina ilan ederken ve dünya çapında acil durum önlemleri artmaya devam ediyor.
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İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aldıkları önlemleri bütün ülke genelinde uygulayacaklarını ve ülkede serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandırdıklarını belirterek, "Bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan ediyoruz." dedi.
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Covid-19 olarak da bilinen virüs salgını nedeniyle dünya genelinde 113 binin üzerinde insan enfekte oldu. 4 binin üzerinde insan salgın nedeniyle hayatını kaybetti.
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KARANTİNA PANİK DOĞURDU
İtalya'da yaşanan gelişmeler ise dünyayı korkutmaya başladı. İtalyanlar karantina ilanının ardından süper marketlere akın etmiş vaziyette.
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İtalya'da insanlar panik içerisinde süper marketlere yöneldi. Sokaklarda metrelerce kuyruklar oluşuyor.
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Hastanelerin yaşanan yoğunlukla zor mücadele ettiği ifade ediliyor.
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MARKET RAFLARINI BOŞALTTILAR
Dün akşam saatlerinde İtalya'da tüm halka açık etkinlikler, sinemalar yasaklandı, spor salonları ve publar kapatıldı, cenaze ve düğünler iptal edildi ve Serie A oyunları da dahil olmak üzere spor karşılaşmaları askıya alındı.
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Cerrahi maske takan İtalyanlar sıralara girerek panik halinde bütün market raflarını boşalttı.
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Duyurudan birkaç dakika sonra, İtalya'daki süpermarketler ve gece geç saatlere kadar açık olan dükkanlar dolmaya başladı.
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TIBBİ MALZEMELER YAĞMALANDI
Kaos yaşayan İtalya'da hayati önem taşıyan tıbbi malzemelerin de yağmalandığı bildirildi.
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İtalya'nın Liguria bölgesindeki bir hastanede müdür olan Marco Damonte Prioli, Wall Street Journal'a şunları söyledi: “Bunlar yağma olayları… Sağlık cihazları şu an çok önemli bir durumda"
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Bir doktor da çalıştığı hastanenin bir anda "tsunami" gibi hastalarla dolduğunu ve bu aşırı yoğunluk nedeniyle boğulmak üzere olduğunu ifade etti.
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"SAVAŞ TAM ANLAMIYLA PATLADI"
İtalya'nın kuzeyinde Bergamo'daki Humanitas Gavazzeni hastanesinde çalışan Dr. Daniele Macchini, Facebook'ta şunları yazdı: "Gece gündüz kesintisiz bir şekilde devam eden savaş tam anlamıyla patladı."
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Gece saatlerinde ortaya çıkan polis acil durum araçlarının, hoparlörlerinden insanlara içeride kalmalarını söylediği bildiriliyor.
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Napoli'de çekilen bu görüntülerde acil durum polis araçlarının sirenler eşliğinde insanlara evlerinde kalmaları gerektiği duyuruluyor.
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Milan'daki tren istasyoınunda polis ve askerler birlikte görev yaparak yolcuların ateşini ölçüyor.
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AÇIK GÖRÜŞLER BİTTİ, MAHKUMLAR AYAKLANDI
Hapishanelerdeki açık görüşler de virüs yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında bir süreliğine durdurulmuştu. Mahkumlar ayaklandı.
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İtalya'daki cezaevlerinde virüse yönelik tedbirlere protesto olarak başlayıp isyana dönüşen olaylarda 7 mahkum hayatını kaybetti. Ülkedeki birçok cezaevinde isyanlar devam ediyor.
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Öte yandan, Milano’daki bir hapishanenin önünde ise mahkûmların yakınları ve mahkûmların haklarını savunanlar ile polis arasında arbede çıktı.
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KUZEY İTALYA'DAKİ ACİL SERVİS GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI
Reuters kuzey İtalya'daki Cremona hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi olan corona virüs hastalarını görüntüledi.
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TÜM SPOR AKTİVİTELERİ ASKIDA
İtalya Olimpiyat Komitesi, 3 Nisan'a kadar tüm spor aktivitelerinin askıya alındığını açıkladı.
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İtalya'da her geçen gün koronavirüs salgınının hızla büyümesi, sporu da derinden etkilemeye devam ediyor.
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İtalya Olimpiyat Komitesi bugün yaptığı toplantıda, futboldaki maçların seyircisiz oynanmasının yeterli bir önlem olmadığına kanaat getirerek, futbol dahil tüm spor organizasyonlarını 3 Nisan'a kadar askıya aldı.
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Yaşanan bu gelişme, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın bir bölümünün İtalya'da oynanacak olmasından dolayı turnuvanın ertelenme olasılığını da gündeme getiriyor.
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VİRÜS SON GÜNLERDE PİK YAPTI
Ülkede koronavirüs bulaşanların toplam sayısı özellikle son günlerde hızla arttı.
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Sivil Savunmanın dün açıkladığı verilere göre, İtalya'daki Kovid-19 bulaşmış kişi sayısı, 8 Mart'ta 7 bin 375 iken 9 Mart'ta 1797 artışla 9 bin 172 oldu. Bu fark, şu ana kadar kaydedilen en yüksek artış oldu.
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Özellikle son günlerde ölümlerin üç haneli sayılara dayanması ve vaka sayısının hızla artması hükümeti, bölgeselden ziyade ulusal çapta önlemler almaya itti.
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İtalya’da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı, bugün 97 kişi daha artarak 463'e yükseldi.
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Ülkede, iki hafta önce patlak veren Kovid-19 nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.
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Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, koronavirüs vakalarına ilişkin son durumu başkent Roma'da düzenlediği günlük basın toplantısında paylaştı.
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Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 7 bin 985, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde koronavirüs bulaşanların toplam sayısının ise 9 bin 172'ye ulaştığını aktardı.
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Genel Müdür Borrelli, ölü sayısının düne göre 97 kişi daha artarak 463'e yükseldiğini açıkladı.
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Borrelli ayrıca, iyileşenlerin sayısının bugün 102 kişi daha artarak 724'e yükseldiğini aktardı.
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SOSYAL MEDYADA 'BEN EVDE KALIYORUM' KAMPANYASI
Hükümet, özellikle kuzeyde kırmızı bölge ilan edilen Lombardiya Bölgesi ve 14 kentteki insanlara daha az hareket etme çağrısı yaparken, sosyal medyada da "Ben evde kalıyorum" etiketiyle bir kampanya başladı.
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Başbakan Conte ve Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın yanı sıra İtalyan ve dünya kamuoyunun tanıdığı ünlü isimler tek tek bu çağrıya katılarak, kırmızı bölgedeki insanları virüsün yayılmasını önlemek için evde kalmaya davet etti.
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Sosyal medyadaki bu kampanyaya uzun yıllardır İtalya'da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek ve oyuncu Serra Yılmaz da destek verdi.
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DÜNYA GENELİNDE 114 BİNİ AŞTI
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 114 bini geçti.
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Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 114 bin 458 olarak güncelledi.
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Sitede, Kovid-19 nedeniyle toplam 4 bin 27 kişinin öldüğü, 64 bin 270 kişinin iyileştiği belirtildi.
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Çin ana karasında 3 bin 136, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 3, İtalya'da 463, İran'da 237, Güney Kore'de 54, ABD'de 27, Fransa'da 30, İspanya'da 30, Japonya'da 16, Irak'ta 7, İngiltere'de 5, Hollanda'da 4, Avustralya'da 3, İsviçre'de 2, Almanya'da 2, San Marino'da 2, Kanada, Mısır, Tayland, Tayvan, Filipinler ve Arjantin'de birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
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Çin ana karasında 80 bin 757, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 116 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 45 kişide Kovid-19 tespit edildi.