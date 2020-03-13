Son dakika haberi.. İtalya corona virüs kabusu yaşıyor: Karantina ağırlaşıyor, yerlere işaret çiziyorlar

KARANTİNA BİR ADIM DAHA İLERİYE GİTTİ Başbakan Conte bugün, İtalya'nın salgın başladığından beri hiçbir ülkede olmadığı kadar bir günde en çok ölüm artışının meydana gelmesinin ardından salgınla savaşmak için daha da katı kısıtlamaları açıkladı.