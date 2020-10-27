Ekonomi Haber Giriş: 27 Ekim 2020 - 01:15 | 27 Ekim 2020 - 01:15

Son dakika haberi: İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşçi çıkarma yasağı ile ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama

İşten çıkarma yasağı, milyonlarca çalışanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs olası ekonomik önlemleri kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulanan ve süresi dolması beklenen işten çıkarma yasağı yeniden uzatılarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzatılmasıyla ilgili Bakan Selçuk yaptığı paylaşımda, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz." dedi. Peki, İşten çıkarma yasağı ne kadar uzatıldı?