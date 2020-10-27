Son dakika haberi: İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşçi çıkarma yasağı ile ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama
İşten çıkarma yasağı, milyonlarca çalışanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs olası ekonomik önlemleri kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulanan ve süresi dolması beklenen işten çıkarma yasağı yeniden uzatılarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzatılmasıyla ilgili Bakan Selçuk yaptığı paylaşımda, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz." dedi. Peki, İşten çıkarma yasağı ne kadar uzatıldı?
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İçten çıkarma yasağı son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Koronavirüs (covid-19) nedeniyle uygulanan ve bir süredir uzatılması gündemde olan İşten çıkarma yasağının süresini 2 ay daha uzatan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşten çıkarma yasağı, 7 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatılmıştı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada, "Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı. " dedi. İşte, işten çıkarma yasağının uzatıldığı tarihle ilgili ayrıntılar.
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İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI
Kısa çalışma ödeneği ile işten çıkarma yasağının süresini 2 ay daha uzatan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
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BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, kısa çalışma ödeneğinin ve işten çıkarma yasağının 2 ay uzatılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Selçuk, yaptığı paylaşımda, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz.
Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ’ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı" ifadelerini kullandı.
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2 AY UZATILMIŞTI
Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatılmıştı.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren iki ay daha uzatılması düzenlenmişti.