Son dakika haberi... İşten çıkarma yasağı uzatıldı! Fesih yasağı ne zaman bitecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Son dakika haberi... İşten çıkarma yasağının biteceği tarih ile ilgili beklenen açıklama geldi. Milyonlarca çalışanın gündeminde yer alan fesih yasağı hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararla, işten çıkarma yasağının uzatıldığını bildirdi. Pandemi döneminde çalışanların haklarını korumaya yönelik hayata geçirilen işten çıkarma yasağının 17 Mayıs tarihinde sona ermesi bekleniyordu. Gözler şimdi işten çıkarma yasağının uzatıldığı tarihte. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşte, fesih yasağı ile ilgili bilgiler.
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İşten çıkarma yasağı milyonlarca çalışanın gündeminde yer almaya devam ediyor. İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulamasının 17 Mayıs tarihine kadar uzatılması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beklenen haber geldi. Cumhurbaşkanı, yaptığı açıklamada, "İş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır." ifadesini kullandı. Peş peşe müjde veren Erdoğan esnafa yapılan aylık 1000 lira gelir desteğiyle 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresinin de uzatıldığını belirtti.
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İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonları ilgilendiren müjdeleri peş peşe açıkladı.
İşten çıkarma yasağı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;
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Ayrıca TESKOMB kefaletiyle taksit ödemesi yapamayın 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu daha sonra tahsil edilmek üzere TESKOMB tarafından bankaya ödenmiştir. Çek ve senetlerle ilgili başka bir düzenleme de Meclis'te gerçekleştiriyor. İş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır.
Gelir kaybına uğramış, nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan, imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelere yöneliktir. Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Mikro ve küçük işletmeler 3 Mayıs'tan itibaren e-devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilirler.
İhtiyaç sahibi hanelere 1000 lira verilen nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz.
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına da yine ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdik. Tüm bu müjdelerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Böylece esnaflarımıza iş dünyamıza şu sıkıntılı dönemde yeni bir nefes alma imkanı sağladığımıza inanıyorum.
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17 MAYIS'TA BİTECEKTİ
İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulaması ise alınan kararlarla 17 Mayıs’a kadar uzatılmıştı.
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İŞTEN ÇIKARMA YASAĞININ GEÇERSİZ OLDUĞU DURUMLAR
Çalışanının işten ayrılışını, SGK’ya bildiren işyerleri fesih türüne göre kod seçmek zorunda. İstifa için ‘03’, işçinin haklı nedenle feshi için ’25’, işverenin haklı nedenle feshi için ‘29’ ve işyeri kapanması için ‘17’ no.lu kodlar seçiliyor. Ve bu kodlar fesih yasağı kapsamına girmeyen durumları da ifade ediyor.
Fesih kapsamına girmeyen durumlar:
İş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi,