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Ekonomi
Haber Giriş: 19 Haziran 2020 - 07:25,

Son dakika haberi: İşte zamlı emekli maaşları! Noyan Doğan kuruş kuruş hesapladı

Her yıl ocak ve temmuz ayları hem görevdeki memurlar ve emeklileri hem de Bağ-Kur, işçi emeklileri için ayrı bir önem taşır.

Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
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Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
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Zamların belirlendiği aydır ocak ve temmuz. Açıklanan son mayıs ayı enflasyonu memur ve emeklileri için enflasyon farkı oluşacağını gösteriyor. Tabii son durum haziran ayı enflasyonu ile birlikte netlik kazanacak. Son yapılan toplu sözleşmeye göre görevdeki memurlar ve emeklileri, bu yılın temmuz ayında maaşlarını yüzde 4 zamlı alacak.

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Yine toplu sözleşmeye göre de 2020’nin ocak-haziran enflasyonunun yüzde 4’ü aşması halinde aşan tutar maaş zammının üzerine eklenecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de ocak-temmuz olmak üzere senede iki defa zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan, TÜFE’deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor.

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Tabloda 25-30 hizmet yılına göre emekli polis, öğretmen, akademisyen, hemşire, yargı üyeleri, mühendis, kaymakam olmak üzere bazı memur emeklilerinin temmuz zamlı maaşlarını göstermektedir. Toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 4 zammın üzerine ocak-mayıs enflasyonuna göre yüzde 0.57’lik enflasyon farkı eklenerek temmuz zamlı maaşlar hesaplanmıştır.

Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
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