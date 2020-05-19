Son dakika haberi: İşte Türkiye’nin ilk korona raporu! İngiltere'deki dergide yayınlandı...
Türkiye’nin koronavirüs salgınına ilişkin ilk bilimsel veri çalışması yapıldı. 125 hastaneden 1014 hastaya ait 6 bin veri üzerinden yapılan araştırma, İngiltere’deki önemli bir tıp dergisinin ön baskısında yayınlandı.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü’nün başkanlığında bir ekip tarafından yapılan araştırma, “The New England Journal of Medicine” dergisinin ön baskısında yayınlandı.
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Türkiye’deki salgına ilişkin yurtdışında yayınlanan ilk bilimsel makale niteliğini taşıyan 27 sayfalık araştırmanın, daha da genişletilerek asıl baskıya verilmesi için yeni kurulan Bilimsel Araştırmalar Komisyonu’nun gözetimine verildiği öğrenildi.
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2-15 Nisan 2020 tarihleri arasında toplanan 5 haftalık verileri içeren ve Türkiye’nin en çok hastayla yapılan ilk “korona fotoğrafındaki” detaylar özetle şöyle:
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EN ÇOK 50 YAŞ ÜSTÜ ERKEK HASTA:
COVID-19’a yakalanan hastaların ortalama yaşı 50. Hastalık 50 artı-eksi 18 yaş aralığında görüldü. Hastaların yüzde 54.7’sinin erkek olduğu saptandı.
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YÜZDE 43.9’U TEMASLA BULAŞTI:
COVID-19 hastalarının yüzde 43.9’unun, virüs taşıyan bir kişiyle temasta bulunduğu ortaya çıktı.
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YURTDIŞINDA OLANLARIN ORANI YÜZDE 8.2:
Hastalar arasında son 14 gün içinde yurtdışında olanların oranı yüzde 8.2 olarak belirlendi.
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YÜZDE 70’İ KENTLERDE YAŞIYOR:
Hastaların yüzde 70’inin kentsel çevrelerde yaşadığı ortaya çıktı.
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KULUÇKA SÜRESİ 5.4 GÜN:
Koronavirüsün enfekte kişiyle temastan sonraki ortalama kuluçka süresi de 5.4 gün olarak belirlendi.
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YÜZDE 5.9 SEMPTOM GÖSTERMEDİ:
Başvuruda en sık görülen semptomlar yüzde 65.7 öksürük, yüzde 49.2 ateş, yüzde 39.6 halsizlik ve yorgunluk olarak saptandı. Hiçbir semptom göstermeyen hasta oranı yüzde 5.9 olarak belirlendi.
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ÖLÜM ORANI YÜZDE 3.8:
COVID-19’un Türkiye’de ölüm oranı 3.8 oldu. İzlenen hastaların yüzde 9.5’i ayakta, yüzde 79.4’ü izole servislerde, yüzde 11.1’i yoğun bakım ünitesinde tedavi edildi.
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GENÇ NÜFUS, FARKLI TEDAVİ
Bilimsel çalışmanın değerlendirme bölümünde ise hastalığın Türkiye’de seyri ve sonuçlarıyla ilgili olarak şu yorumlar yapıldı:
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'Türk nüfusunun genç yaşı, erken 65 yaş üstü insanlar için sokağa çıkma yasağı, ardından sokağa çıkma yasağı olanların Türkiye’nin yoğun bakım ünitesine kabul edilmesi ve mekanik ventilasyon gerektiren düşük sayıda vaka dikkat çekici ve düşük toplam mortalite (ölüm) oranı söz konusu.'
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'Türk nüfusunun genç yaşı, erken 65 yaş üstü insanlar için sokağa çıkma yasağı, ardından sokağa çıkma yasağı olanların Türkiye’nin yoğun bakım ünitesine kabul edilmesi ve mekanik ventilasyon gerektiren düşük sayıda vaka dikkat çekici ve düşük toplam mortalite (ölüm) oranı söz konusu.'