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Hürriyet
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Haber Giriş: 27 Ekim 2020 - 17:14 | 

Son dakika haberi: İşte koronavirüs salgınında İstanbul’un en güvenli ilçeleri

Türkiye'deki corona virüs hasta sayısının yüzde 40'ını barındıran İstanbul'da durum ağırlaşıyor. Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulamasındaki yoğunluk haritasına göre birçok ilçe "yüksek risk" kategorisinde. Bazı ilçelerde ise koronavirüs vaka sayısı görece olarak daha iyi durumda. İşte ilçe ilçe son durum...

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Yaz aylarının ardından corona virüs hasta sayısı yeniden artışa geçti. 26 Ekim tarihinde açıklanan son rakamlara göre yurt genelinde hasta sayısı 363 bin 999'a ulaştı.

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Artışta başı çeken şehir ise İstanbul... Türkiye'deki toplam hasta sayısının yüzde 40'ının, 15 milyonluk mega kentte bulunduğu belirtiliyor.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün İstanbul Valiliği'nde kentteki salgınla mücadele çalışmalarının ele alındığı toplantı sonrası bir açıklama yaptı.

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Açıklamasında kentteki artışın nedenini "tatil dönüşlerine" bağlayan Koca, 28 ilçede artışın yüzde 50'nin üzerinde olduğunu söyledi.

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Koca'nın açıklamasına göre; 11 ilçede artış oranı yüzde 50-60, 10 ilçede yüzde 60-70 arasında, 7 ilçede ise yüzde 70-80 aralığında.

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Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulamasındaki yoğunluk haritasına bakıldığında da kentin büyük bir bölümünün "yüksek risk" anlamına gelen kırmızı renkte.

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Bakanlık ilçelere göre hasta sayılarını paylaşmıyor ancak haritada, ilçe bazlı arama yapıldığında bazı bölgelerdeki yoğunluğun "görece" az olduğu görülüyor.Bu ilçeler; Adalar, Çatalca, Beylikdüzü, Beykoz, Tuzla, Şile, Silivri ve Sarıyer olarak sıralanabilir.Bağcılar, Esenyurt, Küçükçekmece ve Zeytinburnu ise yoğunluğun en fazla olduğu yerler olarak gösterilebilir.

8ADALAR
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ADALAR

HES uygulamasındaki 27 Ekim güncellemeli verilere göre ilçe ilçe son durum şöyle:

9ZEYTİNBURNU
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ZEYTİNBURNU

Öte yandan artan vakalar nedeniyle hafta sonundan bu yana İstanbul’da kamp kuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün valilikte basın toplantısı yaptı ve planlanan yeni önlemleri açıkladı...

10ÜSKÜDAR
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ÜSKÜDAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valiliği’nde yaptığı basın toplantısında özetle şu bilgileri verdi: “İstanbul’da vaka sayıları Türkiye genelindeki vaka sayılarının yüzde 40’ına ulaştı. Bu tablo ülke ortalamasından en az 2 kat endişe verici. Geçen hafta içinde son 1 ayın ortalamasına göre 28 ilçede artış yüzde 50’nin üzerinde.

11ÜMRANİYE
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ÜMRANİYE

Artışın öne çıkan nedenlerinden biri tedbirlerin gevşetilmesi, diğeri ise kış sebebiyle İstanbul’a yoğun dönüşler. Toplu taşıma, pazar yerleri, alışveriş ortamları müdahale bekleyen konular. Yetkililerle bu sorunları tek tek ele aldık. Riski sabah akşam göğüsleyen, işçi-memur ve çalışan kesimin işe aynı saatte gidip aynı saatte dönmesinin önlenmesini amaçlıyoruz. Toplu taşımada risk devam ettikçe, istediğimiz düzeyde başarılı olamayız. Otobüs, metrobüs, metro ve tramvay seferlerine ek seferler konması, saat düzenlemesi yapılması gündeme getirilmiştir.

12TUZLA
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TUZLA

İstanbullu bir diğer zorluğu sosyal mesafenin korunamadığı semt pazarları ve çeşitli alışveriş mekânlarında yaşıyor. Gelinen noktada desteğinize daha önce olmadığı kadar ihtiyacımız var. Kalabalık ortamlardan kaçınmamız gerekiyor. Dışarı çıkma mecburiyeti olmayanlar lütfen evde zaman geçirsin. İzolasyonda olanlar evlerinden ayrılmasın. Testi pozitif çıkanlar temaslılarını, filyasyon ekiplerine eksiksiz bilgilendirsin. Memleketten dönenler buluşmalardan kaçınsın. Zorunlu olmadıkça akrabalarla, başka ailelerle bir araya gelmeyin, kutlama ve törenleri erteleyin."

13ŞİŞLİ
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ŞİŞLİ

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu çalışmalarında İstanbul’da yaşanan en büyük sorunun mesafe olduğu, maske takılmasına karşın, mesafe kuralına uyulmadığı belirtildi. İstanbul’da 160 hastaneye pandemi bölümü açma talimatı giderken, acil olmayan ameliyatların ertelenmesi istendi.

14ŞİLE
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ŞİLE

Kış aylarına girerken pandeminin şiddetinde de artış gözlemekte. İstanbul başta olmak üzere, büyükşehirlerdeki vaka artışında kapalı mekânlara geçilmesinin etkisinin büyük olduğu değerlendiriliyor.

15SULTANGAZİ
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SULTANGAZİ

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu çalışmalarında İstanbul’da yaşanan en büyük sorunun mesafe olduğu, maske takılmasına karşın, mesafe kuralına uyulmadığı belirtildi.

16SULTANBEYLİ
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SULTANBEYLİ

İstanbul’da 160 hastaneye pandemi bölümü açma talimatı giderken, acil olmayan ameliyatların ertelenmesi istendi.

17SİLİVRİ
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SİLİVRİ

18SARIYER
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SARIYER

19SANCAKTEPE
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SANCAKTEPE

20PENDİK
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PENDİK

21MALTEPE
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MALTEPE

22KÜÇÜKÇEKMECE
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KÜÇÜKÇEKMECE

23KARTAL
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KARTAL

24KAĞITHANE
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KAĞITHANE

25KADIKÖY
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KADIKÖY

26GÜNGÖREN
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GÜNGÖREN

27GAZİOSMANPAŞA
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GAZİOSMANPAŞA

28FATİH
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FATİH

29EYÜPSULTAN
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EYÜPSULTAN

30ESENYURT
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ESENYURT

31ESENLER
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ESENLER

32ÇEKMEKÖY
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ÇEKMEKÖY

33ÇATALCA
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ÇATALCA

34BÜYÜKÇEKMECE
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BÜYÜKÇEKMECE

35BEYOĞLU
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BEYOĞLU

36BEYLİKDÜZÜ
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BEYLİKDÜZÜ

37BEYKOZ
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BEYKOZ

38BEŞİKTAŞ
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BEŞİKTAŞ

39BAYRAMPAŞA
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BAYRAMPAŞA

40BAŞAKŞEHİR
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BAŞAKŞEHİR

41BAKIRKÖY
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BAKIRKÖY

42BAHÇELİEVLER
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BAHÇELİEVLER

43BAĞCILAR
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BAĞCILAR

44AVCILAR
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AVCILAR

45ATAŞEHİR
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ATAŞEHİR

46ARNAVUTKÖY
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ARNAVUTKÖY

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