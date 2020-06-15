Son dakika haberi: İşte ilçe ilçe İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası
Son dakika haberi... "Hayat Eve Sığar" uygulaması ile tüm illerdeki koronavirüs vakası yoğunlukları görülebiliyor. Uygulamaya göre İstanbul'un vaka yoğunluk haritası böyle...Mavi alanlar düşük riskli bölgeyi, kırmızı alanlar ise yüksek riskli alanları gösteriyor.
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Türkiye'de son 24 saatte 1562 kişiye yeni tip koronavirüs tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 178 bin 239, can kaybı 4 bin 807 oldu.
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ADALAR
Türkiye'de toplam test sayısı 2 milyon 632 bin 171, vaka sayısı 178 bin 239, vefat sayısı 4 bin 807 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 717, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 290, iyileşen hasta sayısı ise 151 bin 417 oldu.
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ARNAVUTKÖY
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor. Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, tedbirsiz iyimserlik. Tedbirli iyimser olalım. Kontrollü sosyal hayat dönemine yarın tam olarak geçelim." değerlendirmesinde bulundu.
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ATAŞEHİR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mesafe kuralına uymayıp, bir de el sıkışırsak virüse fırsat tanımış oluruz. Tokalaşmayalım, bugünlerde dostça olan tokalaşmamaktır." ifadesini kullandı.
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AVCILAR
Koca, Twitter hesabından sosyal mesafe kuralına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Virüs, bazı dış yüzeylerde bir süre canlı kalıyor. Virüs bulunan bir yüzeye elinizle dokunduğunuzda, elin ağız ve burunla teması hastalığa yol açar. Mesafe kuralına uymayıp, bir de el sıkışırsak virüse fırsat tanımış oluruz. Tokalaşmayalım. Bugünlerde dostça olan tokalaşmamaktır." uyarısında bulundu.
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BAŞAKŞEHİR
Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin kaldırılması sonrasında parklar, sahiller vatandaşların kalabalık gruplar halinde vakit geçirdiği yerler haline geldi.
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BAĞCILAR
İstanbul'un kalabalık ilçelerinden Bağcılar'da haritada kırmızı noktaların yoğun olduğu görülüyor.
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BAHÇELİEVLER
Bahçelievler'de de yoğunluk haritasına göre riskli bölge dikkat çekiyor.
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BAKIRKÖY
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayatın yaşandığı ve normalleşme sürecinin uygulandığı İstanbul'da bazı vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafeye uymadığı görüldü.
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BAYRAMPAŞA
"Yeni normal hayat"a geçişte yapılan duyurulara ve uyarılara zaman zaman uyulmadığı gözleniyor.
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BEŞİKTAŞ
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BEYKOZ
Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular özellikle deniz kenarı ve parklara akın etti.
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BEYLİKDÜZÜ
Beylikdüzü'nün risk haritası da böyle...
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BEYOĞLU
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BÜYÜKÇEKMECE
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ÇATALCA
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ÇEKMEKÖY
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ESENYURT
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EYÜPSULTAN
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FATİH
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GAZİOSMANPAŞA
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GÜNGÖREN
Güngören'de de riskli bölge dikkat çekiyor.
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KADIKÖY
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KAĞITHANE
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KARTAL
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KÜÇÜKÇEKMECE
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MALTEPE
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PENDİK
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SANCAKTEPE
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SARIYER
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SULTANBEYLİ
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SULTANGAZİ
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SİLİVRİ
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ŞİLE
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ŞİŞLİ
Geçtiğimiz günlerde Şişli’deki Maçka Demokrasi Parkı’na akın eden gençler, müzik eşliğinde horon tepti. Sosyal mesafe kuralına uymayan gençlerin maske de takmadıkları görüldü. Yürüyüş yapan ve arkadaşlarıyla sohbet eden gençler serin havanın keyfini çıkarırken bazı gençlerin ise parkta nargile içtikleri gözden kaçmadı.