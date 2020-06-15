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Haber Giriş: 15 Haziran 2020 - 11:38,

Son dakika haberi: İşte ilçe ilçe İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası

Son dakika haberi... "Hayat Eve Sığar" uygulaması ile tüm illerdeki koronavirüs vakası yoğunlukları görülebiliyor. Uygulamaya göre İstanbul'un vaka yoğunluk haritası böyle...Mavi alanlar düşük riskli bölgeyi, kırmızı alanlar ise yüksek riskli alanları gösteriyor.

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Türkiye'de son 24 saatte 1562 kişiye yeni tip koronavirüs tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 178 bin 239, can kaybı 4 bin 807 oldu.

2ADALAR
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ADALAR

Türkiye'de toplam test sayısı 2 milyon 632 bin 171, vaka sayısı 178 bin 239, vefat sayısı 4 bin 807 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 717, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 290, iyileşen hasta sayısı ise 151 bin 417 oldu.

3ARNAVUTKÖY
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ARNAVUTKÖY

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor. Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, tedbirsiz iyimserlik. Tedbirli iyimser olalım. Kontrollü sosyal hayat dönemine yarın tam olarak geçelim." değerlendirmesinde bulundu.

4ATAŞEHİR
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ATAŞEHİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mesafe kuralına uymayıp, bir de el sıkışırsak virüse fırsat tanımış oluruz. Tokalaşmayalım, bugünlerde dostça olan tokalaşmamaktır." ifadesini kullandı.

5AVCILAR
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AVCILAR

Koca, Twitter hesabından sosyal mesafe kuralına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Virüs, bazı dış yüzeylerde bir süre canlı kalıyor. Virüs bulunan bir yüzeye elinizle dokunduğunuzda, elin ağız ve burunla teması hastalığa yol açar. Mesafe kuralına uymayıp, bir de el sıkışırsak virüse fırsat tanımış oluruz. Tokalaşmayalım. Bugünlerde dostça olan tokalaşmamaktır." uyarısında bulundu.

6BAŞAKŞEHİR
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BAŞAKŞEHİR

Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin kaldırılması sonrasında parklar, sahiller vatandaşların kalabalık gruplar halinde vakit geçirdiği yerler haline geldi.

7BAĞCILAR
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BAĞCILAR

İstanbul'un kalabalık ilçelerinden Bağcılar'da haritada kırmızı noktaların yoğun olduğu görülüyor.

8BAHÇELİEVLER
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BAHÇELİEVLER

Bahçelievler'de de yoğunluk haritasına göre riskli bölge dikkat çekiyor.

9BAKIRKÖY
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BAKIRKÖY

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayatın yaşandığı ve normalleşme sürecinin uygulandığı İstanbul'da bazı vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafeye uymadığı görüldü.

10BAYRAMPAŞA
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BAYRAMPAŞA

"Yeni normal hayat"a geçişte yapılan duyurulara ve uyarılara zaman zaman uyulmadığı gözleniyor.

11BEŞİKTAŞ
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BEŞİKTAŞ

12BEYKOZ
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BEYKOZ

Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular özellikle deniz kenarı ve parklara akın etti.

13BEYLİKDÜZÜ
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BEYLİKDÜZÜ

Beylikdüzü'nün risk haritası da böyle...

14BEYOĞLU
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BEYOĞLU

15BÜYÜKÇEKMECE
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BÜYÜKÇEKMECE

16ÇATALCA
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ÇATALCA

17ÇEKMEKÖY
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ÇEKMEKÖY

18ESENYURT
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ESENYURT

19EYÜPSULTAN
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EYÜPSULTAN

20FATİH
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FATİH

21GAZİOSMANPAŞA
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GAZİOSMANPAŞA

22GÜNGÖREN
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GÜNGÖREN

Güngören'de de riskli bölge dikkat çekiyor.

23KADIKÖY
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KADIKÖY

24KAĞITHANE
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KAĞITHANE

25KARTAL
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KARTAL

26KÜÇÜKÇEKMECE
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KÜÇÜKÇEKMECE

27MALTEPE
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MALTEPE

28PENDİK
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PENDİK

29SANCAKTEPE
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SANCAKTEPE

30SARIYER
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SARIYER

31SULTANBEYLİ
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SULTANBEYLİ

32SULTANGAZİ
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SULTANGAZİ

33SİLİVRİ
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SİLİVRİ

34ŞİLE
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ŞİLE

35ŞİŞLİ
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ŞİŞLİ

Geçtiğimiz günlerde Şişli’deki Maçka Demokrasi Parkı’na akın eden gençler, müzik eşliğinde horon tepti. Sosyal mesafe kuralına uymayan gençlerin maske de takmadıkları görüldü. Yürüyüş yapan ve arkadaşlarıyla sohbet eden gençler serin havanın keyfini çıkarırken bazı gençlerin ise parkta nargile içtikleri gözden kaçmadı.

36TUZLA
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TUZLA

37ÜMRANİYE
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ÜMRANİYE

38ÜSKÜDAR
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ÜSKÜDAR

39ZEYTİNBURNU
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ZEYTİNBURNU

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