MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı
GeriGündem Son dakika haberi: İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 27 Mayıs 2020 - 07:54,

Son dakika haberi: İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada 28 kişinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Hangi ilde kaç kişinin koronavirüsten vefat ettiğini ilk kez A Haber'de açıklandı! İşte il il coronavirüsten vefat eden kişilerin sayısı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Türkiye'de son 24 saatte 948 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 28 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 158 bin 762, can kaybının ise 4 bin 397 olduğu, 1492 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 121 bin 507'ye ulaştığı açıklandı.

2
Abone Olgoogle-news

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 19 bin 853 yeni test yapıldı, 948 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

3
Abone Olgoogle-news

Son 24 saatte 28 hasta vefat etti, 1492 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 873 bin 607, vaka sayısı 158 bin 762, vefat sayısı 4 bin 397 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 739, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 338, iyileşen hasta sayısı 121 bin 507 oldu.

4
Abone Olgoogle-news

Bakan Koca, Twitter hesabından, son verilere ilişkin, "İyileşen hasta sayısında, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir." ifadelerini kullandı.

5
Abone Olgoogle-news

Türkiye, koronavirüsle mücadele kapsamında Afrika ülkesi Çad'a tıbbi yardım malzemesi gönderdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığınca hazırlanan yardım malzemeleri, Çad'a ulaştı. Erdoğan'ın tıbbi yardım malzemesi gönderilen Çad'ın Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno'ya yazdığı mektup yetkililere teslim edildi.

6
Abone Olgoogle-news

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, arife günü başlayan ve 81 ilde Ramazan Bayramı boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

7
Abone Olgoogle-news

Türkiye genelinde kısıtlamaya genel itibarıyla uyulurken, İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca ihlalde bulunan 47 bin 831 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi

8
Abone Olgoogle-news

Bakanlık, 25 ildeki 2 belde, 17 köy, 45 mahalle ve 2 mezrada karantinanın devam ettiğini, 63 ildeki 395 yerde ise karantinanın kaldırıldığını duyurdu.

9
Abone Olgoogle-news

Bakanlık ayrıca, koronavirüs salgını döneminde dünya genelinde aile içi ve kadına yönelik şiddet olayları artarken, Türkiye'de bu olayların azaldığını bildirdi. Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görülmeye başlandığı 11 Mart'tan önceki ve sonraki 70 günlük dönem kıyaslandığında ise polis/jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen aile içi ve kadına yönelik şiddet olay sayısında yüzde 7'lik, hayatını kaybeden kadın sayısında yüzde 31'lik azalma görüldüğü belirtildi

10
Abone Olgoogle-news

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiğine değinerek, "Uzun zamandır uzak kaldığımız hayata özlemle dönüyoruz. Dünyada ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günlerden öncesine dönmek? Bu henüz mümkün görünmüyor. Tedbirli olmalıyız. Evimizin kıymetini bilmeye yine devam etmeliyiz." ifadesini kullandı.

11
Abone Olgoogle-news
12
Abone Olgoogle-news
13
Abone Olgoogle-news
14
Abone Olgoogle-news
15
Abone Olgoogle-news
16
Abone Olgoogle-news
17
Abone Olgoogle-news
18
Abone Olgoogle-news
19
Abone Olgoogle-news
20
Abone Olgoogle-news
21
Abone Olgoogle-news
22
Abone Olgoogle-news
23
Abone Olgoogle-news
24
Abone Olgoogle-news
25
Abone Olgoogle-news
26
Abone Olgoogle-news
27
Abone Olgoogle-news
28
Abone Olgoogle-news
29
Abone Olgoogle-news
30
Abone Olgoogle-news
31
Abone Olgoogle-news
32
Abone Olgoogle-news
33
Abone Olgoogle-news
34
Abone Olgoogle-news
35
Abone Olgoogle-news
36
Abone Olgoogle-news
37
Abone Olgoogle-news
38
Abone Olgoogle-news
39
Abone Olgoogle-news
40
Abone Olgoogle-news
41
Abone Olgoogle-news
42
Abone Olgoogle-news
43
Abone Olgoogle-news
44
Abone Olgoogle-news
45
Abone Olgoogle-news
46
Abone Olgoogle-news
47
Abone Olgoogle-news
48
Abone Olgoogle-news
49
Abone Olgoogle-news
50
Abone Olgoogle-news
51
Abone Olgoogle-news
52
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi