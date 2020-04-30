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HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: İstanbul'da semt semt corona virüsü yoğunluk haritası! O ilçelerde dikkat çeken yoğunluk
GeriGündem Son dakika haberi: İstanbul'da semt semt corona virüsü yoğunluk haritası! O ilçelerde dikkat çeken yoğunluk
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Haber Giriş: 30 Nisan 2020 - 06:59,

Son dakika haberi: İstanbul'da semt semt corona virüsü yoğunluk haritası! O ilçelerde dikkat çeken yoğunluk

Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme getirdi. Buna göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. İşte İstanbul'un corona virüsü (koronavirüsü) vaka yoğunluk haritası...

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Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan, 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması bir süredir Android ve App Store platformlarında yayında.

2ZEYTİNBURNU
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ZEYTİNBURNU

Uygulama, corona virüsü testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeleri gösteriyor.

3BAŞAKŞEHİR
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BAŞAKŞEHİR

Uygulama, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini soruyor. Kullanıcılar, ‘ailem’ bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor.

4ESENYURT-AVCILAR
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ESENYURT-AVCILAR

Uygulama vatandaşları corona virüs konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirildi.

5BAĞCILAR
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BAĞCILAR

Uygulama ile telefon numarası doğrulaması yapılarak adım adım sorulan soruları cevaplayıp, corona virüs hastalığı ile ilgili şikayetlere göre nasıl davranılması gerektiği belirtiliyor.

6KADIKÖY - ATAŞEHİR - ÜMRANİYE
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KADIKÖY - ATAŞEHİR - ÜMRANİYE

Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına ulaşılabiliyor.

7EMİNÖNÜ
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EMİNÖNÜ

Corona Virüsü testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulunduğu bölgeleri gösteren 'Hayat Eve Sığar' uygulamasına gelen yeni özellik ile sadece yakın çevrenizi değil, tüm illerdeki vaka yoğunluğu da görebiliyorsunuz.

8BEYOĞLU
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BEYOĞLU

Uygulamada kırmızı renk yüksek riskli bölgeleri, sarı renk orta riskli bölgeleri ve yeşil renk ise az riskli bölgeleri gösteriyor.

9KÜÇÜKÇEKMECE
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KÜÇÜKÇEKMECE

10ÜMRANİYE
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ÜMRANİYE

11ARNAVUTKÖY - MASLAK
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ARNAVUTKÖY - MASLAK

12BAŞAKŞEHİR
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BAŞAKŞEHİR

13BEYKOZ
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BEYKOZ

14ATAŞEHİR
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ATAŞEHİR

15ÜMRANİYE
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ÜMRANİYE

16BÜYÜKÇEKMECE
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BÜYÜKÇEKMECE

17EMİNÖNÜ
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EMİNÖNÜ

18SULTANBEYLİ
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SULTANBEYLİ

19ESENLER
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ESENLER

20ETİLER
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ETİLER

21KADIKÖY
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KADIKÖY

22KAĞITHANE
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KAĞITHANE

23KARTAL
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KARTAL

24KOZYATAĞI
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KOZYATAĞI

25BEYKOZ
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BEYKOZ

26KÜÇÜKÇEKMECE
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KÜÇÜKÇEKMECE

27SARIYER
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SARIYER

28ÜSKÜDAR
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ÜSKÜDAR

29ÜSKÜDAR
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ÜSKÜDAR

30ANKARA COVİD 19 RİSK HARİTASI
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ANKARA COVİD 19 RİSK HARİTASI

Ankara Corona Virüsü ilçe ilçe dağılımı görmek için aşağıdaki linkten haritaya ulaşabilirsiniz

ANKARA CORONA VİRÜSÜ DAĞILIM HARİTASI İÇİN TIKLAYIN

31İZMİR COVİD 19 RİSK HARİTASI
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İZMİR COVİD 19 RİSK HARİTASI

İzmir Corona Virüsü ilçe ilçe dağılımı görmek için aşağıdaki linkten haritaya ulaşabilirsiniz

İZMİR CORONA VİRÜSÜ HARİTASI İÇİN TIKLAYIN

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