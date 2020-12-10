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AA-İHA
Haber Giriş: 10 Aralık 2020 - 08:11 | 

Son dakika haberi... İstanbul'da korku dolu anlar! Mahalleli sokağa döküldü

İstanbul Şişli’de gece saatlerinde bir kumaş deposunda yangın çıktı. Korku ve panik yaşayan mahalleli sokağa dökülürken, depoya sığınan bir kedi yangında can verdi.

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Olay, saat 05:00 sıralarında Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Tanır Sokak’ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, bir binanın altında bulunan kumaş deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

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Yoğun dumanların yükseldiği deponun bulunduğu sokakta korku ve panik yaşayan mahalleli sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

3DEPOYA SIĞINAN KEDİ CAN VERDİ
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DEPOYA SIĞINAN KEDİ CAN VERDİ

Depoya sığınan bir kedi ise dumandan etkilenerek itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesine rağmen can verdi.

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

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Polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak vatandaşları binadan tahliye etti.

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İtfaiye ekipleri kumaş deposunda duman tahliyesi başlatarak soğutma çalışması yaptı.

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Hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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