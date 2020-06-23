MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: İstanbul'da korku dolu anlar! Kendilerini dışarı attılar: Deprem oldu zannettik
GeriGündem Son dakika haberi: İstanbul'da korku dolu anlar! Kendilerini dışarı attılar: Deprem oldu zannettik
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Cemil ÖZDEMİR, Murat SOLAK, Ersan SAN, İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 23 Haziran 2020 - 08:17,

Son dakika haberi: İstanbul'da korku dolu anlar! Kendilerini dışarı attılar: Deprem oldu zannettik

İstanbul Sultangazi'de gece saatlerinde çatlak oluşması nedeniyle boşaltılan 3 bina sabah saatlerinde yeniden sallandı. Evlerine giren bazı bina sakinleri yaşanan sallanma üzerine panikle dışarıya koştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Olay, Zübeyde Hanım Mahallesi 1299'uncu Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde yan yana bulunan 4 katlı iki bina arasında daha önce bulunan çatlakların, gece saatlerinde duyulan sesle daha da derinleşmesinin ardından bina sakinleri polise bildirdi.

2
Abone Olgoogle-news

Bina sakinleri evlerinden dışarıya çıkanken olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de binalarda inceleme yaptı.

3
Abone Olgoogle-news

Bir bina sakini ise "Deprem gibi bir his yarattı. Çatlama sesleri geldi. Yataktan düşürecek kadar bir sarsıntıydı. Yukarıdan aşağıya doğru herkes inmeye başladı. Gaz vanalarını herhangi bir patlamaya sebebiyet vermemesi için kapadım. Bizimle beraber yaşayan 2 kedi ve bir kuşumuz var onları da aldık aşağıya indik. Bu geceyi yakınlarımızın evinde geçireceğiz" diye konuştu.

4
Abone Olgoogle-news

Gece saatlerinde çatlak oluşması nedeniyle boşaltılan 3 bina sabah saatlerinde yeniden sallandı. Evlerine giren bazı bina sakinleri yaşanan sallanma üzerine panikle dışarıya koştu.

5
Abone Olgoogle-news

Bazı vatandaşlar geceyi komşularının yanında, bazıları ise sokakta geçirdi. Bir süre sonra evlerine giren vatandaşlar, binadan yeniden ses gelmesi nedeniyle sabah saatlerinde korkuyla dışarı koştu.

6
Abone Olgoogle-news

Tekrar sallandığı belirtilen bina büyük korkuya neden oldu.

7
Abone Olgoogle-news

Binadaki bir dairede yaşayan İbrahim Bozanoğlu "Bugün sabah işten eve geldiğimde çatlakların oluştuğunu gördüm. Dışarıdan baktığım zaman iki binanın boydan boya çatlak olduğunu gördüm ve 153'ü arayarak bilgilendirdim. Evimizde hasar olduğunu söyleyerek incelemede bulunulmasını talep ettik. Bugün gece 02.30 sıralarında bir ses duyduk.

8
Abone Olgoogle-news

Deprem oldu zannettik. Bütün apartman kendimizi dışarıya attık. Şuan binalar tahliye edildi ama bize net bir bilgi verilmedi. Bu gece ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yetkililerin gelip tespit yapmasını bekleyeceğiz. Burada kalmak riskli. Ne olacağını bilemeyiz. Daha önce tünel çalışması nedeniyle binamıza kazık çakılıyordu. Tünelden kaynaklanan bir durumsa durdurulmasını isteyeceğiz" dedi.

9
Abone Olgoogle-news
10
Abone Olgoogle-news
11
Abone Olgoogle-news
12
Abone Olgoogle-news
13
Abone Olgoogle-news
14
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi