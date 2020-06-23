Son dakika haberi: İstanbul'da korku dolu anlar! Kendilerini dışarı attılar: Deprem oldu zannettik

Bir bina sakini ise "Deprem gibi bir his yarattı. Çatlama sesleri geldi. Yataktan düşürecek kadar bir sarsıntıydı. Yukarıdan aşağıya doğru herkes inmeye başladı. Gaz vanalarını herhangi bir patlamaya sebebiyet vermemesi için kapadım. Bizimle beraber yaşayan 2 kedi ve bir kuşumuz var onları da aldık aşağıya indik. Bu geceyi yakınlarımızın evinde geçireceğiz" diye konuştu.