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DHA-AA-İHA
Haber Giriş: 08 Şubat 2020 - 07:51, /

Son dakika haberi: İstanbul karla buluştu! İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

İstanbullunun kar özlemi sona erdi... Dün akşam saatlerinde başlayan yağışlar, gece saatlerinde yoğunluğunu artırırken, kar yağışını gören İstanbullular beyaz örtüyle hasret giderdi

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İstanbul'da kar yağışı gece yarısından itibaren etkili oldu. Akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan yağış, gece saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini artırdı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı kar küreme araçları ise D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve ana arterlerde yolların kapanmaması için tedbir amaçlı hazır bekletiliyor.

3ÖĞLE SAATLERİNE KADAR ETKİLİ OLACAK

ÖĞLE SAATLERİNE KADAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, dün akşam saatlerinde başlayan yağış bazı bölgelerde bugün öğle saatlerine kadar etkili olacak.

4ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Gece saatlerindeki kar yağışıyla birlikte Çamlıca Tepesi'ne ailesiyle birlikte gelen 7 yaşındaki Zeynep ve kardeşi 6 yaşındaki Ayşe, "Bugün kar yağdı. Kardeşimle birlikte kartopu oynadık. Hatta annemiz de arabada kaldı diye kar topladık" dedi.

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Zeynep ve Ayşe'nin babası Abdurrahman Türkoğlu da "Çok mutluyuz. Çocukları mutlu etmek için Çamlıca Tepesi'ne geldik. Gayet güzel bir hava var. Tüm İstanbul halkını dışarıya bekliyoruz. Saat 00.00 gibi geldik buraya" diye konuştu.

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Amcasıyla birlikte kartopu oynamaya Çamlıca Tepesi'ne gelen Zeynep ise, "Ömer amcalarla birlikte Çamlıca'ya kartopu oynamaya geldik. Kartopu oynadık ama kardan adam yapmadık" şeklinde konuştu. 7 yaşındaki Mehmet ise, "Teyzemlerle birlikte buraya geldik. Kartopu oynadık, kızaklarla kaymaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

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Ömer Faruk Musoğlu ise, "00.30 gibi kar yağmaya başladı. Hemen koşup kendimizi Çamlıca Tepesi'ne attık. Burada kar yağışının yoğun olduğunu biliyoruz. Çocuklar da eğlensin diye uykularından uyandırarak buraya geldik. Bir komşuma haber verdim, 'Çamlıca'ya çıkıyoruz, gidelim mi' diye. O da 'gideriz' deyince kızaklarımızı alıp 5 kişi buraya geldik. Genelliklerle çocukları eğlendirmeye çalıştık. Olduğu kadarıyla kardan adam yaptık. Çocuklar eğleniyorlar. Gece ilerleyen saatler oldu. Çocukları götürmeye çalışıyoruz ama gitmek istemiyor" dedi.

8BOLU DAĞINDA TIR GEÇİŞİNE İZİN YOK

BOLU DAĞI'NDA TIR GEÇİŞİNE İZİN YOK

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor. Bölgede dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor.

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Dağkent, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Polisevi mevkilerinde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaşırken, Karayolları ekipleri güzergahtaki çalışmalarına devam ediyor.

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İstanbul istikameti Elmalık kavşağında kontrollerini artıran trafik ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için tırların Bolu Dağı'ndan geçişine izin vermiyor.

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Ekipler, tır sürücülerini araç park alanlarına yönlendiriyor. Bu arada yetkililer, yağışın aralıksız sürdüğü Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunu kullanan sürücüleri, araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı.

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Öte yandan Ankara yönü Kaynaşlı mevkisinde yağışın yoğunlaştığı zamanlarda bekletilen ağır tonajlı araçlar, temizlik çalışmasının ardından yollarına devam edebiliyor. Bakacak, Karanlıkdere, Bıçkıyanı mevkisinde kar zaman zaman tipi şeklinde etkili oluyor.

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İstanbul sabaha karla uyandı

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