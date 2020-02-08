DHA-AA-İHA
Haber Giriş: 08 Şubat 2020 - 07:51,
Son dakika haberi: İstanbul karla buluştu! İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?
İstanbullunun kar özlemi sona erdi... Dün akşam saatlerinde başlayan yağışlar, gece saatlerinde yoğunluğunu artırırken, kar yağışını gören İstanbullular beyaz örtüyle hasret giderdi
İstanbul'da kar yağışı gece yarısından itibaren etkili oldu. Akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan yağış, gece saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini artırdı.
ÖĞLE SAATLERİNE KADAR ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, dün akşam saatlerinde başlayan yağış bazı bölgelerde bugün öğle saatlerine kadar etkili olacak.
Zeynep ve Ayşe'nin babası Abdurrahman Türkoğlu da "Çok mutluyuz. Çocukları mutlu etmek için Çamlıca Tepesi'ne geldik. Gayet güzel bir hava var. Tüm İstanbul halkını dışarıya bekliyoruz. Saat 00.00 gibi geldik buraya" diye konuştu.
Amcasıyla birlikte kartopu oynamaya Çamlıca Tepesi'ne gelen Zeynep ise, "Ömer amcalarla birlikte Çamlıca'ya kartopu oynamaya geldik. Kartopu oynadık ama kardan adam yapmadık" şeklinde konuştu. 7 yaşındaki Mehmet ise, "Teyzemlerle birlikte buraya geldik. Kartopu oynadık, kızaklarla kaymaya çalıştık" ifadelerini kullandı.
Ömer Faruk Musoğlu ise, "00.30 gibi kar yağmaya başladı. Hemen koşup kendimizi Çamlıca Tepesi'ne attık. Burada kar yağışının yoğun olduğunu biliyoruz. Çocuklar da eğlensin diye uykularından uyandırarak buraya geldik. Bir komşuma haber verdim, 'Çamlıca'ya çıkıyoruz, gidelim mi' diye. O da 'gideriz' deyince kızaklarımızı alıp 5 kişi buraya geldik. Genelliklerle çocukları eğlendirmeye çalıştık. Olduğu kadarıyla kardan adam yaptık. Çocuklar eğleniyorlar. Gece ilerleyen saatler oldu. Çocukları götürmeye çalışıyoruz ama gitmek istemiyor" dedi.
Dağkent, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Polisevi mevkilerinde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaşırken, Karayolları ekipleri güzergahtaki çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler, tır sürücülerini araç park alanlarına yönlendiriyor. Bu arada yetkililer, yağışın aralıksız sürdüğü Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunu kullanan sürücüleri, araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı.
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