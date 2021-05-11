Son dakika haberi... İsrail vahşette sınır tanımıyor! Gazze'ye bomba yağdırıyor
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilim her geçen saniye tırmanırken, bölgeden kan donduran haberler gelmeye devam ediyor. Gazze'de dün çoğu çocuk 24 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan saldırıdan sonra İsrail bugün de bölgeye saldırdı. Son bilgilere göre, saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde İsrail uçaklarının saldırısı sonucu Gazze Şeridi'nde 13 katlı bir apartman tamamen çöktü. Agresif tutumunu sürdüren İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'ye saldırıların şiddetlenerek devam edeceğini açıkladı. Netanyahu'nun oğlundan da sosyal medyada çirkin bir Türkiye paylaşımı geldi. Öte yandan İsrail, Gazze'den gelen roketler nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalima'nındaki tüm uçuşları durdurdu. İşte bölgeden son dakika gelişmeleri...
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İsrail, dünyadan gelen tüm tepkilere rağmen Filistin'e uyguladığı şiddetin dozunu artırmaya devam ediyor. Masum çocukları acımadan vuran İsrail yapılan barış çağrılarına kulaklarını tıkamış durumda.
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Gazze'den yürek yakan görüntüler gelmeye devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu barış çağrılarını hiçe sayarak korkunç bir açıklama yaptı.
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NETANYAHU: GAZZE'Yİ VURMAYA DEVAM EDECEĞİZ
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yayınlanan bir video mesajda konuşan Netanyahu, İsrail'in geri çekilmeyeceğini ve Gazze'ye yapılan saldırıların şiddetini artırarak devam edeceğini açıkladı.
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OĞUL NETANYAHU'DAN ÇİRKİN TÜRKİYE PAYLAŞIMI
Öte yandan Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da Twitter hesabından Türkiye ile ilgili küstah bir paylaşımda bulundu. Oğul Netanyahu'nun paylaşımı tüm dünyadan İsrail'e yönelen tepkilerden sonra geldi ancak nefret Türkiye'nin üzerinde yoğunlaştı.
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Yair Netanyahu twiti'nde "İsrail'in ve Yahudi halkının yok edilmesi çağrısında bulunan Türklerden binlerce cevap alıyorum! Hâlâ tatil için oraya uçmakta olan İsrailliler aranızda ne var?" diyerek İsrail vatandaşlarına Türkiye'yi boykot etme çağrısında bulundu.
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İsrail dünyanın dört bir yanından gelen tepkilere rağmen Gazze'yi vurmaya devam ediyor. Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni saldırılar, Hamas'ın kıyı topraklarından İsrail'e roket fırlatmasının ardından, saatler sonra gerçekleşti .
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Gelen ilk bilgilere göre, bugün gerçekleştirilen saldırıda en az dört kişi hayatını kaybetti. Gazze yönetimi İsrail saldırılarında son iki günde hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e yükseldiğini duyurdu. Yetkililer ölü sayısının artabileceğini açıkladı.
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Öldürülen iki kişinin İslami Cihad komutanları olduğu belirlendi. Maan'a göre üçüncü bir komutan ağır yaralandı. Yapılan açıklamaya göre, saldırıda en az beş sivil yaralandı ve bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
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13 KATLI APARTMAN TAMAMEN ÇÖKTÜ
Gazze Şeridi'nde 13 katlı bir apartman, İsrail uçaklarının saldırısından kısa süre sonra tamamen çöktü.
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Hamas yetkililerinin ofisinin yer aldığı apartmanın vurulmasından önce apartman sakinlerine ve çevredekilere bir saat önce bölgenin tahliye edilmesi uyarısının yapıldığı bildiriliyor.
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Saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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AŞKELON'DA ENERJİ TESİSİNDE YANGIN
Gazze Şeridi'nden İsrail'in Askalan (Aşkelon) kentine atılan roketlerin bir enerji tesisine isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Ayrıca Hamas tarafından Aşkelon ve Aşdod'a atılan roketler sonucu 2 İsrailli hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı.
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Gazze'den atılan roketler nedeniyle İsrail'in Roş Etziyon kentinde İsrailli bir kadın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
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UÇUŞLAR DURDURULDU
İsrail Gazze'den gelen roketler nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalima'nındaki tüm uçuşları durdurdu.
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SKANDALLARI BİTMİYOR!
Haaretz'in haberine göre; İsrail savunma yetkilileri uluslararası arabuluculuk tekliflerini reddetti. Bazı yetkililer, İsrail ile Gazze'deki Filistinli gruplar arasında sükûtuneti sağlamak üzere dolaylı görüşmelerin çarşamba günü başlayabileceğini ifade ediyor.
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Gazze için takviye kuvvetleri çağırdığı bilgisi yer aldı.
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Aynı açıklamada 'iç cephe savunmasını derinleştirmek' için Gantz'ın 5 bin İsrail askerinin seferber edilmesini emrettiği bilgisinin altı çizildi.
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İsrail ayrıca Gazze Şeridi yakınlarındaki şehirlere topçu bataryaları konuşlandırdı ve Gazze çevresindeki roket önleyici sistemlerini güçlendirdiğini açıkladı.
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HAMAS'TAN AÇIKLAMA: 137 ROKET FIRLATTIK
Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'in Aşdod ve Askalan kentlerini 5 dakika içinde 137 roketle hedef aldıklarını açıkladı.
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Kudüs Seriyyeleri Sözcüsü Ebu Hamza, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sivilleri ve mücahitleri hedef almasına karşılık olarak İsrail'e sert bir yanıt vereceğiz." ifadesini kullandı. Gazze'den atılan roketler nedeniyle İsrail'in güneyindeki birçok bölgede sirenler çaldı
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'2 İSRAİLLİ HAYATINI KAYBETTİ'
İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre, roket saldırısı sonucu iki İsrailli hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
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FANATİK YAHUDİ ÖRGÜTLER ÇAĞRI YAPMIŞTI
Fanatik Yahudi örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen "Kudüs günü" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı.
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Kudüs'ün statüsü, İsrail-Filistin çatışmasının da en merkezi sorunlarından birini oluşturuyor. İsrail, 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı'nda o zamana kadar Ürdün'ün kontrolü altında bulunan Doğu Kudüs'ü işgal etti. O tarihten bu yana da İsrail işgali altında bulunuyor.
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Harem-üş Şerif, hem Müslümanlar hem de Yahudiler tarafından kutsal sayılıyor. Yahudiler için bölge Museviliğin en kutsal noktası ve Tevrat'ta adı geçen iki mabedin de geçmişte bulunduğu yer.
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Mescid-i Aksa ise İslam'ın üçüncü en kutsal ibadet yeri olarak kabul ediliyor. Bu bölgenin içinde olduğu Doğu Kudüs, 1967'deki Altı Gün Savaşı olarak da bilinen Arap-İsrail savaşından bu yana İsrail devletinin işgali altında bulunuyor.
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Harem-üş-Şerif'in dini önemi göz önünde bulundurarak bölgenin yönetimi için bir dizi hassas düzenleme yapılmış durumda. Kısaca 'statüko' olarak adlandırılan bu düzenlemeler, bölgeye giriş-çıkışların idare edilmesinden, karar alım sürecine kadar bir dizi alanı kapsıyor ve 50 yıldır uygulanıyor.