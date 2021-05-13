Son dakika haberi: İsrail'den Gazze'ye kara harekâtı skandalı! Filistin'de siviller katledilirken dünya sadece izliyor
Dünyanın gözü bölgede yaşanan son dakika gelişmelerinde... İsrail'in 2014'ten bu yana Filistin'e yönelik en kanlı müdahalesi her geçen gün şiddetlenirken, bugün TSİ 00.20 sıralarında karadan da harekât başlatıldığı yönünde bilgi geldi. İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki hedeflerin karadan ve havadan vurulduğunu duyurdu. Fakat ilerleyen saatlerde İsrail ordusunun Gazze'ye girmediği ortaya çıktı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tehditlerini sürdürdü ve "Son söz henüz söylenmedi, harekât gerektiği sürece devam edecek" dedi. Tüm bu gelişmeler öncesi Filistin'de sivil can kaybı 109'a çıkmış, yaralı sayısı ise 621'e yükselmişti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı hayatını kaybedenlerden 27'sinin çocuk ve genç, 11'inin kadın olduğunu duyurdu.
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İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricust, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını söyledi. Operasyon için İsrail'in kuruluş tarihi olan 14 Mayıs seçildi. Conricust, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ne girmeye başladığını vurgulayarak, operasyonla ilgili şu aşamada daha fazla detay veremeyeceğini kaydetti.
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Bu gelişmenin ardından İsrailli gazeteciler, İsrail Savunma Bakanlığı'nın yabancı basını kasten yanlış yönlendirdiğini, İsrail askerlerinin kara harekâtına başlamadığını aktardı. Haberlere göre; İsrail ordusu sadece karadan toplu atışları yapıyor. Haaretz gazetesi ise ülke içindeki kaos nedeniyle İsrail'in operasyonları durdurabileceğini yazdı.
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Sabaha karşı 02.40 sıralarında İsrail ordusu ilk açıklamasının aksine Gazze'ye yönelik kara harekâtına girişilmediğini duyurdu. AFP'nin aktardığı habere göre; İsrail ordusu önceki mesajına açıklık getirdi ve hatanın "iç iletişim" sorunundan kaynaklandığını duyurdu.
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NETANYAHU'DAN SKANDAL AÇIKLAMA
Kara harekâtının duyurusu üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hamas'a ağır bir şekilde ödeteceğimizi söylemiştim. Son söz henüz söylenmedi, harekat gerektiği sürece devam edecek" açıklaması yaptı.
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İsrail ordusu Gazze'ye saldırılarına devam ediyor
İsrail ile Filistin arasındaki gerilimin dozu arttı. İsrail Gazze'ye saldırıları hem havadan hem de karadan sürdürüyor.
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İsrail Savunma Bakanlığı 9 bin yedek askeri göreve çağırırken, muharebe birliklerinde tüm izinler iptal edildi.
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FİLİSTİNLİLER EVLERİNİ TERK EDİYOR
Yoğun hava saldırıları sürerken, sosyal medyada yer alan görüntülerde Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin güneye doğru gittiği görülüyor.
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HAMAS KARŞILIK VERDİ
Hamas’ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, Aşkelon, Aşdod, Beersheba ve Sderot'a 50 füzeyle saldırı düzenlediklerini açıkladı.
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İsrail kentlerini füzelerle vuran Hamas, "Şimdiye kadar sadece eski ve ihtiyaç fazlası füzelerimizi kullandık. Modern ve sağlam silahlarımızı henüz kullanmadık" açıklaması yaptı.
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BMGK'DAN FLAŞ TOPLANTI KARARI
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), pazar günü Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri görüşmek üzere toplanacak
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ALTUN: BU HUKUKSUZLUK DERHAL SON BULMALI
İletişim Başkanı Altun, İsrail askerlerinin Gazze'ye girdiğinin açıklanmasının ardından sert tepki gösterdi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Altun şunları kaydetti:
İsrail, katliamlarına ve terör eylemlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. İşgalci İsrail, yıllardır hukuksuz bir şekilde her türlü insan hakkını ayaklar altına alarak abluka altında tuttuğu Gazze’ye şimdi de kara operasyonu başlatıyor.
Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. İsrail’in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Mücadelemiz Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir. Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır.
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Bölgede tansiyon geçen hafta İsrail'in Mescid-i Aksa'daki insanlık dışı müdahalesi ve Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin evlerinden atılmaya çalışılmasıyla yükseldi.
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İsrail'in müdahalesi başta Türkiye olmak üzere birçok ülkenin tepkisini çekerken, ABD Başkanı Joe Biden'ın Tel Aviv Yönetimi'ne sahip çıkan skandal tutumu ses getirdi.
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'İÇ SAVAŞ' UYARISI
Çarşamba günü sokaklarda Filistinli avına çıkan ve Arapların dükkanlarına saldıran İsraillilerin görüntüleri dünyayı dehşete düşürürken, bölgeyi yakından takip eden uzmanlar ve Birleşmiş Milletler'den "iç savaş" uyarıları geldi.
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Bu gelişmelerin gölgesinde dün akşam saatlerinde İsrail'in Lid kentinde Yahudilerin, Filistinlilerle çatıştığı ve evlerine taş atarak saldırıda bulunduğu öğrenildi.
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Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre; Lid kentinde onlarca İsrailli, Filistinlilerin evlerine taşlarla saldırdı.
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Lid'de bir Yahudi yerleşimci tarafından şehit edilen İsrail vatandaşı Filistinli Musa Hassune için dün cenaze töreni düzenlenmişti. Cenazenin geçişi sırasında çevrede bulunan bazı Yahudilerin İsrail bayrağı sallaması üzerine Filistinliler ile İsrailliler arasında gerginlik yaşandı. İsrail güçleri ise Filistinlilere müdahale ederek bazı kişileri göz altına almıştı. Filistinliler ise polise taş ve şişe atarak karşılık vermişti.
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İsrail’in Gazze saldırılarında AA kameramanı Muhammed El-Alul ile foto muhabiri Mustafa Hassuna ve şoförleri yaralandı. Alul ile Hassuna, şoförleri ile birlikte hastaneye kaldırıldı. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinde tedavi altına alınan AA çalışanları ile şoförlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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Aşırı sağcı bir grup Yahudi, Batı Kudüs'teki bir halk pazarında "Araplara ölüm" sloganı atarak yürüyüş yaptı. Sosyal medyada yayımlanan görüntüde, bir grup aşırı sağcı Yahudi'nin Batı Kudüs'teki Mahane Yehuda Pazarında sloganlar atarak yürüdüğü görülüyor. "Araplara ölüm" sloganı atan aşırı sağcıların içindeki bazı kişilerin yüzlerini kar maskeleriyle gizlemesi dikkati çekiyor.
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ABD İSRAİL'İ KINAMAMAKTA DİRETİYOR
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, basın toplantısında Biden yönetiminin İsrail'in Filistinli çocuklara yönelik saldırılarını neden kınamadığının sorulması üzerine, "Her tansiyon yükseldiğinde bir sivilin, bir çocuğun ölümü bizim için trajedidir. Bölgedeki liderler ile konuşarak tansiyonu düşürme ve daha kalıcı bir çözüm bulma yaklaşımı içindeyiz." ifadesini kullandı. Psaki, İsrail'in saldırılarını kınamaktan kaçınırken, Filistin-İsrail meselesinde iki devletli bir çözümü destekleme duruşlarının değişmediğini kaydetti.
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ABD Başkanı Joe Biden'ın dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Psaki, "Biden burada İsrail'in meşru müdafaa hakkı olduğunu söyledi. Bildiğiniz gibi Hamas'ın sivil mahallelere yönelik roket saldırıları meşru müdafaa değil ancak Biden aynı zamanda bölgede tansiyonun düşürülmesi için çalışılmasının önemini de vurguladı." dedi.
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Basın toplantısında bir gazeteci, "Biden yönetimi sürekli İsrail'in meşru müdafaa hakkından bahsediyor ancak Filistinlerin kendini savunma hakkı konusunda bir şey duymuyoruz. Biden, Filistinlilerin kendini savunma hakkı olduğuna inanmıyor mu?" diye sordu. Psaki, bunun üzerine, "Bu roket saldırılarını Hamas düzenliyor. Şiddet nedeniyle Filistinlilerin hayatını tehlikeye atıyorlar. Bu bir git-gel oluşturuyor. Biden, dün yaptığı açıklamada İsrail ve Filistin arasındaki barış için çalışmanın önemine işaret etti. Her sivil can kaybı, her hayat tehdidi bizim için trajedidir." yanıtını verdi.
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Gazeteci ise tekrar, "Ben açıklamada Filistinlilerin de kendini savunma hakkı olduğuna dair bir şey görmüyorum." demesinin ardından Psaki, "Bu saldırıları Hamas yapmıyor mu?" dedi. Bu yanıtın üzerine gazeteci, "Sorumu başka bir şekilde sorayım. Biden yönetimi sürekli Hamas'ın roket saldırılarını kınıyor. Beyaz Saray, Filistinlilerin evlerinden tahliyelerini de kınıyor mu?" sorusunu yöneltti. Bu konuyu ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın birçok kez gündeme getirdiğini belirten Psaki, kendilerinin asıl amacının gerginliğin azaltılması olduğunu belirtirken, İsrail'i kınamaktan ısrarla kaçındı.
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ABD'DEN BMGK TOPLANTISINA RET
Reuters'ın haberine göre; Çin, Norveç ve Tunus'un bölgede kötüye giden şiddet halinin tartışılması için cuma günü internet üzerinden BMGK toplantısı yapılması yolundaki çağrısı ABD tarafından reddedildi.
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MACRON ABBAS İLE GÖRÜŞTÜ
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron’un bölgede şiddetin tırmanmasından endişeli olduğu, şiddetin bir an önce sonlandırılması için tüm taraflarla çalışmaya kararlı olduğu belirtildi."Sükunete ve barışa dönüş önceliğimizdir." ifadesi kullanılan açıklamada, Macron’un Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştüğü, İsrail’in operasyonları sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.
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Macron’un Hamas ve diğer grupların İsrail topraklarına yönelik saldırılarını şiddetle kınadığı ifade edilen açıklamada, Abbas’tan mümkün olan en yakın zamanda durumun sakinleşmesi için nüfuzunu kullanmasını istediği aktarıldı.
Açıklamada, Macron’un İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de görüşeceği, Fransa’nın Orta Doğu’daki ana müttefikleriyle irtibatta olduğu, özellikle Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin aracılığına tam destek verdiği kaydedildi.
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AŞKELON'DA SİREN SESLERİ
İsrail bölgeden tansiyonun yükselmesinden bu yana topraklarına 1750 tane roket atıldığını duyurdu. TSİ 21 sıralarında İsrail'in Gazze sınırındaki Aşkelon kentinde siren seslerinin geldiği bildirildi.
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LÜBNAN'DAN İSRAİL'E ROKET FIRLATILDI
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan 3 roketin İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesindeki sahil kesimine doğru atıldığı belirtildi. Roket atışları nedeniyle sirenlerin çalmadığı ifade edilirken, herhangi bir hasar veya can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. Öte yandan Lübnan basını, ülkenin güneyindeki Sur kentinde Filistinlilerin yaşadığı Reşidiye Mülteci Kampına yakın bölgeden İsrail'e yönelik roket atışı yapan kişi veya kişilerin güvenlik güçlerince gözaltına alındığını aktardı. Kaç kişinin gözaltına alındığı ve Lübnan vatandaşı olup olmadığına dair henüz bilgi verilmedi.
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AA'ya konuşan görgü tanıkları ise Lübnan ordusunun, roket saldırısının gerçekleştiği bölgede çalışmalar başlattığını aktardı.İsrail savaş uçaklarının, roket saldırılarının ardından Lübnan'ın güneyinde bir süreliğine uçuşlar gerçekleştirdiği görüldü.Roket saldırısını henüz üstlenen olmazken, Lübnan resmi makamlarından da herhangi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan Lübnan'ın güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), roket saldırısı haberlerinden sonra sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yayımladı. UNIFIL Komutanı Stefano Del Col'un aklı selim davranmaya teşvik etmek üzere taraflarla iletişim halinde olduğuna işaret edilen açıklamada, "UNIFIL, bölgede güveni sağlamlaştırmak üzere Lübnan ordusuyla koordineli çalışıyor." denildi.
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YAHUDİ YERLEŞİMCİLERDEN MOLOTOF KOKTEYLLİ VE TAŞLI SALDIRI
Görgü tanıklarından alınan bilgiye, bir grup Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün banliyölerinden ayrım duvarının arkasında kalan El-Ayzeriyye mahallesinde Filistinlilere saldırdı. Yahudi yerleşimcilerin molotof kokteylleri ile taşlarla yaya ve araçlarıyla yoldan geçen Filistinlilere saldırdığını vurgulayan görgü tanıkları, bazı Filistinlilerin yaralandığını kaydetti. Görgü tanıkları ayrıca Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilerin araçlarına da zarar verdiğini aktardı.