Son dakika haberler: İslam âleminden tepki yağıyor! Macron'a öfke büyürken Fransa'dan ilk açıklama geldi.. 'boykot çağrılarını..'

Fransa’da başta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere Fransız yetkililerin Hazreti Muhammed’i hedef alan karikatürleri savunmaları ve İslam karşıtı açıklamaları, Türkiye dışında da pek çok Müslüman ülke ve kuruluşun sert tepkisine neden oldu.